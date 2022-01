Erste Transplantation mit Schweineherz: Interview mit Herzchrirug

Interview Erste Transplantation mit Schweineherz – Schweizer Herzchirurg erklärt die Hintergründe Ein Ärzteteam hat in den USA einem Patienten erstmals ein Schweineherz eingesetzt. Ist damit der Organmangel bald Geschichte? Herzchirurg und Direktor von Swisstransplant, Franz Immer, im Interview. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 11.01.2022, 19.04 Uhr

Erstmals hat ein Ärzteteam einem Patienten erfolgreich ein Schweineherz eingesetzt. Bild: University Of Maryland School Of Medicine

Acht Stunden lang dauerte die Operation, danach schlug in der Brust eines 57-jährigen US-Amerikaners ein neues Herz. Der Spender: ein Schwein. Erstmals ist es einem Ärzteteam gelungen, einem Menschen ein Schweineherz zu transplantieren. Drei Tage nach der Operation gehe es dem Patienten gut, teilte das Medical Center der Universität von Maryland mit. Ist das der ersehnte Durchbruch, damit der Mangel an Organen bald Geschichte ist? Herzchirurg und Direktor von Swisstransplant, Franz Immer, kennt die Hintergründe.

Franz Immer, Herzchirurg und Direktor Swisstransplant Bild: Swisstransplant

Weshalb wurde dem Mann das Herz eines Schweins und nicht jenes eines Affen transplantiert?

Das Schwein bietet mehrere Vorteile. Es kann mehrere Ferkel aufs Mal werfen und seine Generationszeit ist kürzer als jene des Affen. Diese sind zudem für Forschungszwecke noch stärker geschützt als Hausschweine. Für eine solche Transplantation ist es auch relevant, dass das Herz von einem Tier stammt, das die Leistung eines Menschen erbringen kann. Körpergewicht und -grösse müssen also passen. Ein ausgewachsenes Schwein bringt dafür die idealen Voraussetzungen mit.

Das Schweineherz wurde vor der Transplantation genetisch modifiziert. Wieso?

Die Zellen auf der Herzmuskulatur des Schweins sind nicht artgerecht mit jener des Menschen. Wäre das Erbgut nicht verändert worden, hätte der Körper des Empfängers das Herz sofort abgestossen. Es mussten mit der Genschere Crispr gewisse genetische Merkmale ausgeschnitten und ersetzt werden – als ob man bei einer langen Halskette einzelne Perlen austauschen würde. Das wurde bereits bei der befruchteten Eizelle gemacht, also noch vor der Geburt des Schweines. Nur so lassen sich die Zellmutationen für den ganzen Körper definieren.

Ist diese Transplantation ein Durchbruch in der Behandlung von herzkranken Patientinnen und Patienten?

Als ich vor rund 30 Jahren Medizin studiert habe, hiess es, dass es bald gelingen werde, Organe von Tieren in Menschen zu transplantieren. Solche Xeno-Transplantationen sind aber bis heute nicht in die Klinik gekommen. Bei Herztransplantationen zwischen Menschen haben wir heute viele Erfahrungen und gute Prognosen. Daran müssen sich die Xeno-Transplantationen messen. Der Weg dorthin ist aber noch lang. Es muss sich erst noch zeigen, wie lange dieses Herz schlägt.

Was sind nun die grössten Herausforderungen für den 57-jährigen Patienten und seine behandelnden Ärzte in den USA?

Wie bei herkömmlichen Herztransplantationen muss das Ärzteteam die Abstossungsreaktion des Körpers in den Griff bekommen. Dass dies bereits mehrere Tage lang gelungen ist, ist schon ein grosser Erfolg. Der Eingriff ist extrem riskant. Es ist aber auch ein Verzweiflungsakt, da es offenbar keine andere Behandlungsmöglichkeit für diesen Menschen mehr gab.

Werden Xeno-Transplantationen bald auch in der Schweiz durchgeführt?

Darauf habe ich keine Hinweise. In der Schweiz wird eher in Richtung Kunstherz geforscht.

Sehen Sie aus ethischen Gründen ein Problem, wenn ein Tierherz im Menschen schlägt?

Es ist sicherlich eine ethisch kontroverse Diskussion, ob und inwieweit höhere Säugetiere Organlieferanten für Menschen sein sollen. Wenn man aber bedenkt, dass das Schwein ein Nutztier ist, ist der Benefit eines transplantierten Schweineherzens durchaus legitim.

Welche weiteren Organe von Tieren eignen sich sonst noch für eine Transplantation?

Bereits werden genetisch veränderte Zellen der Bauchspeicheldrüse von Schweinen eingesetzt. Sie produzieren Insulin. Von Rindern werden Gefässe verpflanzt oder Herzbeutelgewebe. Auf der Stufe von Zellen und Gewebe sind bereits gewisse Erfolge erzielt worden.

Zeichnet sich nun ein Ende des Organmangels ab?

Nicht in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Langfristig ruhen die Hoffnungen darin, dass aufgrund alternativer Behandlungsmethoden gar keine Transplantationen mehr nötig sein werden. Beim Herzen ist dies vermutlich am ehesten der Fall. Bereits heute können in gewissen Fällen Pumpsysteme implantiert werden, welche die Aufgabe des Herzens übernehmen. Bei hochkomplexen Organen wie der Leber sind wir aber noch weit von davon entfernt.

