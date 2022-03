Hautpflege: Tipps und Tricks für eine strahlende Haut im Frühling

Hautpflege Mit diesen Beautytipps haben Sie im Frühling und Sommer gut lachen Bereit für den Frühling? Die Haut hat zu jeder Jahreszeit andere Bedürfnisse. Mit diesen Tipps und Tricks strahlt sie, wenn es wieder wärmer wird. Rahel Empl 12.03.2022, 05.00 Uhr

Sorgt für einen strahlenden Teint: Wer regelmässig eine Banane isst, der hat bald gut lachen. Sie steckt voller Antioxidantien, die die Haut schützen. Bild: Getty

Frühlingsbeginn. Astronomisch betrachtet ist das der Zeitpunkt, an dem die Sonne senkrecht auf die Erdachse scheint. Heuer passiert das am Sonntag, 20. März. Dieser Moment der Tagundnachtgleiche läutet eine Phase der Transformation in der Natur ein: Knospen bilden sich an den Ästen, und schon bald grünt und blüht es auf Wiesen, in Gärten und Wäldern.

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten ist auch der Organismus des Menschen im Wandel begriffen, konkret sein grösstes Organ, die Haut. Wichtig ist jetzt, den Mangel an Feuchtigkeit auszugleichen, der nach Monaten eisiger Winterluft und trockener Heizungsluft ganz normal ist. Eine zu reichhaltige Pflege kann indes wegen der im Frühling aktiveren Talgproduktion schnell dazu führen, dass nicht nur die Knospen im Garten spriessen, sondern im Gesicht auch die Pickel.

Deshalb sollte zu leichteren Cremes gegriffen werden, die weniger Fett und dafür mehr Feuchtigkeit enthalten. In Kombination dazu lohnt ein regelmässiges Peeling. Bei empfindlicher Haut ist ein enzymatisches sprich körnchenfreies gescheiter, da es abgestorbene Hautschüppchen ohne Rubbeln ablöst.

Massagen können kleine Wunder bewirken

Damit die Zellen auch von innen Feuchtigkeit bekommen, lautet die Devise gerade im Frühling: trinken, trinken, trinken. Wen derart viel Wasser langweilt, der kann auf ungesüssten weissen Tee setzen. Der ist reich an Vitamin B sowie antioxidativen Wirkstoffen, die den Alterungsprozess der Haut verlangsamen. Auch hin und wieder eine Banane zu essen, kann zu einem schöneren Teint verhelfen. Sie enthält Kalium, Vitamin B6 und Antioxidantien. Die antibakterielle Wirkung von Kurkuma wiederum hilft insbesondere bei unreiner Haut.

Wer derweil von einem straffen Körper träumt, sollte das Trockenbürsten in seine tägliche Schönheitsroutine inte­grieren. Die Massage der Haut vor der Dusche entfernt nicht nur abgestorbene Zellen. Sie regt den Lymphfluss an, was den Entschlackungsprozess begünstigt.

Und auch im Gesicht kann eine Massage wahre kleine Wunder bewirken. Unter hautecontour.ch bietet das gleichnamige Schweizer Start-up Online-Trainings für Gesichtsgymnastik an. Regelmässig mitgemacht, kann das zu neu definierten Konturen und einer strafferen und strahlenden Haut führen: Der Lymphdrainage wird ein Kick gegeben und die Blutzirkulation angeregt.

Sonnenschutz ist jetzt ein Muss

Nicht vergessen gehen dürfen die Haare. Sie sind ab dem Frühjahr vielen Strapazen ausgesetzt – unter anderem intensiver Sonneneinstrahlung, Meer- und Chlorwasser. Ein reparierendes und stärkendes Serum, am besten über Nacht eingewirkt, macht sie widerstandsfähiger.

Apropos Sonne: Es empfiehlt sich, die Haut ab sofort und täglich vor der schädlichen UV-Strahlung zu schützen. Praktisch sind Hy­bridprodukte, etwa ein Primer mit integriertem Sonnenschutz. Denn das Letzte, das wir zum langersehnten Frühlingsstart wollen, ist ein fieser Sonnenbrand.

11 Tipps für einen strahlenden Teint:

Beautybooster:

Eine Tasse weisser Tee entspricht zwölf Gläsern Orangensaft. Er bremst den Alterungsprozess. Bild: zvg Goldwurzel:

Kurkuma hat sich als Anti-Aging-Mittel bewährt. Das Pulver mischt man mit Milch (12.50 Fr. für 250 g, nu3.ch). Bild: zvg Macht ganz weiche Haut:

Trockenbürste des Kultlabels Andrée Jardin mit Naturborsten. Die sind besonders sanft. (25 Franken, shop.kitchener.ch) Bild: zvg Natürlich Luxus:

Im revitalisierenden Körperöl von Tata Harper steckt pure Pflanzenkraft. Es strafft die Haut und gibt ihr viel Feuchtigkeit. (115 Fr., greenlane.ch) Bild: zvg Für durstige Haut:

Die neue Lumi- cream von Valmont gibt einen gesunden Glow. Ab April bei jelmoli.ch oder globus.ch. (215 Fr.) Bild: zvg Besonders mild:

Die enzymatische Maske reinigt und verfeinert das Hautbild. (57 Fr., stehrwaytobeauty-shop.ch) Zvg Pflege über Nacht:

Die nicht fettende Anti-Aging-Lotion Supremÿa La Nuit wird auch von empfindlicher Haut vertragen. (www.sisley-paris.com, 248 Fr.) Bild: zvg Gegen Krähenfüsse:

Die neue Smart Clinical Repair Eye Cream kurbelt die Kollagenproduktion an. (68 Fr., ch.clinique.com) Bild: zvg Multitalent:

Der Gesichtsspray von Ilia Beauty schützt vor blauem Licht, gibt Feuchtigkeit und fixiert Make-up. (55 Fr., kultkosmetik.ch) Bild: zvg Intensivbehandlung:

Das neue Botanical Repair Serum stärkt und repariert das Haar über Nacht. (56 Fr., aveda.ch) Bild: zvg Cleverer Helfer:

Der Primer Plus Protection SPF 50 ist die ideale Make-up-Basis – und schützt zuverlässig vor UV-Strahlen. (48 Fr., bobbibrown.ch) Bild: zvg