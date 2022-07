Balenciaga: Modechef Demna Gvasalia gibt der Mode ein Gesicht

Haute Couture Es geht um Leben und Tod: Ein Wahlzürcher gibt der Modewelt mit dem Label Balenciaga ein neues Gesicht Demna Gvasalia hat mit seiner Couture-Show für Balenciaga die Modewelt durchgeschüttelt. Man mag über die Entwürfe des Designers sagen, was man will - auch Fluchen ist erlaubt. Aber er tut der Mode gut wie lange Zeit kein anderer vor ihm. Rahel Empl Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Verstörend anders: ein Entwurf aus der Couture-Kollektion von Balenciaga (Herbst 2022). Courtesy Of Balenciaga

Der Tod kam ihm gerade recht. Als Cristóbal Balenciaga 1972 im spanischen Badeort Xàbia einem Herzinfarkt erlag, war er des Lebens überdrüssig. Vier Jahre zuvor hatte er der Modewelt Adios gesagt - nicht aus Altersgründen, sondern, weil er keine Lust hatte auf Prêt-à-porter, das drauf und dran war, die Haute Couture zu untergraben. Ein Albtraum für den ungekrönten König der hohen Schneiderkunst.

Cristobal Balenciaga im Jahr 1927. Getty Images

Der Spanier, der 1938 seinen Haute-Couture-Salon in der Pariser Avenue George eröffnete, war ein mutiger Visionär, der sich nicht um gängige Codes in der Modewelt kümmerte. Er revolutionierte letztere vielmehr, indem er Regeln konsequent brach, Grenzen überschritt. So gilt er unter anderem als Erfinder der Ballonröcke und Baby-Doll-Kleider, gab der weiblichen Silhouette wie kein anderer zuvor extreme Konturen.

Hollywood-Diven wie Greta Garbo oder Grace Kelly lagen ihm zu Füssen; Konkurrent Christian Dior nannte ihn «unser aller Meister». Noch heute prägt die Handschrift Balenciagas die Kreationen etlicher Designer. Sein Erbe, es ist allgegenwärtig.

Nicht mit Seidentaft, sondern mit Hässlichkeit

Und nun wird dieses Erbe ordentlich durch den Dreck gezogen. So jedenfalls drückte es der Modeexperte der Schweiz, Jeroen van Rooijen, in einer Instagram-Story aus, nachdem er sich das Couture-Defilee von Balenciaga vergangene Woche zu Gemüte geführt hatte: «Zehn Schläge auf den Hinterkopf für den Pfuscher, der eine der edelsten Marken der Welt für immer besudelt», meinte er. Von einer «Shitshow» sprachen andere Kritiker.

Demna Gvasalia im vergangenen Jahr in New York. Jamie Mccarthy/WireImage

Der «Pfuscher» heisst Demna Gvasalia und bekleidet seit 2015 den Posten des Kreativdirektors von Balenciaga. Während das Label vor seinem Antritt jahrelang in der Bedeutungslosigkeit dümpelte, schaffte es der heute 41-Jährige in fast schon kometenhafter Manier, Balenciaga zur aktuell begehrtesten Luxusmodemarke der Welt zu machen. Allerdings nicht mit weiblichen Entwürfen aus Seidentaft, wie es einst der Namensvater tat.

Demna - seit wenigen Monaten erlaubt er sich die Extravaganz, seinen Nachnamen wegzulassen - steht für Anziehendes im Ugly Style, nach dem junge Fashionistas total wild sind: Allen voran Sockensneakers und Plattformcrocs, für die gut und gerne 800 Franken hingeblättert werden. Oder auch eine 2000-Franken-teure Version der blauen Ikea-Tasche, die im Nu ausverkauft war. Dem nicht genug: Im 2014 mitbegründeten Designerkollektiv Vetements nahm Demna Frauenkörpern konsequent die Silhouette weg, die Balenciaga dereinst so umschwärmte.

Er sei gelangweilt gewesen von der Selbstgefälligkeit der Modeindustrie und der Konsumwut der Gesellschaft, erklärte Demna ein paar Jahre später. Vetements stehe für pure Rebellion gegen gängige Schnitte, Geschlechterrollen und Farben. Er halte der Luxusbranche und deren Abnehmern noch so gerne den Spiegel vor und persifliere Statussymbole, wolle die Modemaschinerie ganz bewusst untergraben.

Gesichtslose Wesen in schwarzen Neopren-Catsuits

Nun ist Demna, der als Teenager vor dem Bürgerkrieg in Georgien nach Deutschland flüchtete und heute mit seinem Mann Loïk Gomez in Zürich lebt, längst ein Teil dieser Maschinerie. Treu ist er sich bei Balenciaga dennoch geblieben. Was er vergangenen Mittwoch im historischen Couture-Salon von Balenciaga in Paris präsentierte, ist die konsequente Weiterführung seines Konzepts, Grenzen zu überschreiten und zu provozieren.

Da sah man zum Start und zu beklemmenden Klängen eines bulgarischen Streichorchesters Wesen in Ganzkörper-Neopren-Anzügen oder übergrossen Hoodies aus upcycletem Material, deren Gesichter von insektenhaften Visieren verdeckt blieben und die wie Ausserirdische wirkten, die nun die Weltherrschaft an sich reissen; ohne Gesichtsschild dann Promimodels wie Kim Kardashian, Dua Lipa oder Nicole Kidman, die in klobigen und ultrahässlichen Space-Pumps durch die edlen Räume stolperten (mit Ausnahme von Übermodel Naomi Campbell, die im Reifrock mit dem Durchmesser eines Partyzelts in altbekannt-angepisster Attitüde, die wir so lieben, durchstolzierte); schliesslich beunruhigend kränklich aussehende Männer im Korsett mit extrem schmaler Wespentaille - und dann doch noch ein bisschen Taft an Model Bella Hadid.

Alles in allem dunkle Gestalten im Gewand dystopischer Trostlosigkeit, bei denen man unwillkürlich und wie viele andere Social-Media-Kommentatoren dachte, Cristóbal Balenciaga dürfte sich bei deren Anblick im Grab umgedreht haben. Am liebsten hätte man ja selbst weggesehen - und trotzdem 16 Minuten lang gebannt hingestarrt, weil sich einem hier nichts anderes als der nackte Zeitgeist offenbarte. Sich in Gefühlen wie Erschütterung, Befremden, mitunter auch Ekel gebadet. Doch so grausam dies auch klingt - es fühlt sich im Nachhinein ziemlich wohltuend an. Reinigend auch.

Ein neues Verständnis von Mode

Demna dürfte mit dieser Show nicht nur sich, sondern der Mode ganz allgemein einen riesigen Gefallen gemacht haben. Selten hat eine Couture-Show in den vergangenen Jahren derart aufgerüttelt, für derart viele Emotionen und Gesprächsstoff gesorgt; egal, ob das nun die Zukunft der Mode darstellt oder nicht, wichtig ist, dass man wieder über sie diskutiert, sich an ihr reibt.

Zu lange glichen sich die blutleeren Entwürfe und Kollektionen der Industrie in den vergangenen Jahren, die grossen Designer bewiesen keinen Mut, suhlten sich lieber in ihrer Selbstgefälligkeit und griffen in fast schon peinlich anmutender Bequemlichkeit zu oft in den Topf des Altbewährten. Unglaublich langweilig, und man erinnere sich: Stillstand ist Tod. Wenngleich Klassiker wie Sneakers, Hemden oder Jeans nie aus der Mode kommen werden und das für uns Normalos auch okay ist so, braucht sie doch hin und wieder einen Tritt in den Allerwertesten, um neue Wege zu gehen und Grenzen auszuloten.

Insofern besudelt Demna die Marke Balenciaga nicht, sondern entspricht der einstigen Philosophie von Cristóbal Balenciaga zu fast 100 Prozent, haucht ihr Leben ein: Mut beweisen, Grenzen durchbrechen, Visionen in die Tat umsetzen. Die beiden Männer haben also mehr gemeinsam, als zunächst gedacht.

Der Stil des heutigen Labels Balenciaga mag radikal anders sein, uns verärgern und auch ratlos zurück lassen. Aber Haute Couture braucht und will das: eine emotionale Antwort. Demna gibt der Mode, die in den vergangenen Jahren so stark verwässerte und noch nie so egal war, wieder scharfe Konturen, ja ein neues Gesicht, eine Idee der Zukunft. Er lässt uns Jogginghosengeplagte sie fühlen, sie wahrnehmen.

Cristóbal Balenciaga muss sich nicht im Grab umdrehen. Er darf weiterhin in Frieden ruhen.

