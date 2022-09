Modeindustrie ist auf den Hund gekommen und lanciert Haustiermode

Haustiermode Luxus-Outfits für Hunde: Das ist ja zum Bellen! Die Modelabels sind auf den Hund gekommen. Ob luxuriös bei Gucci oder preiswert bei H&M: Neuerdings gibt es Outfits und Wohnaccessoires für Bellos und Majas dieser Welt. Rahel Empl 12.09.2022, 09.39 Uhr

Adrett im Poloshirt: Dieser Dackel steht Modell für das italienische Modehaus Gucci. Gucci

Da sitzt er in seinem grafisch gemusterten Poloshirt und beobachtet mit grossen Augen, was um ihn herum so passiert. Die Rede ist nicht vom Dandy im Golfklub, sondern von einem weiss-braun-gescheckten Dackel, der Modell steht für eine der grössten Luxusmarken der Welt.

Vor wenigen Wochen hat das Modehaus Gucci seine erste Ready-to-wear-Collection für unsere Fellfreunde auf den Markt gebracht. Sie umfasst neben allerlei Strickwaren, Mützen, Polos oder Mänteln mit Gucci-Motiven auch nietenverzierte Halsbänder aus Leder. Zur Wohnaccessoire-Linie gehören massgeschneiderte Minisofas im Barockstil, Haustiertragetaschen und Keramik-Futternäpfe für unterwegs, eingefasst im Hartschalenköfferchen.

6500 Euro kostet das massgeschneiderte Sofa von Gucci – dem Corgi dürfte das herzlich egal sein. Gucci

Die Preise für die Kreationen gehen – bei Gucci nicht anders zu erwarten – in den absurd-astronomischen Bereich: Für das gemusterte Poloshirt aus Baumwolle, das der Dackel mit so viel Würde trägt, haben die Italiener den Preis bei 250 Euro angesetzt, eine Strickmütze kostet sagenhafte 350 Euro und das Sofa mit Herbarium-Print 6500 Euro – deutlich mehr, als viele von uns für eine eigene Couch jemals ausgegeben haben.

Gesteppte Hundejacke von H&M. H&M

Doch auch Leute mit weniger prallem Portemonnaie können der Liebe zu ihrem Hund frönen. Die schwedische Modekette H&M ist Gucci sogar zuvorgekommen und hat Anfang Jahr ihre erste Kollektion für Bellos und Majas lanciert. Sie besteht unter anderem aus kuscheligen Pullöverchen im Jacquard-Muster oder aus Lammfellimitat, gesteppten Jacken (wenn draussen Hundewetter herrscht), T-Shirts mit verschiedenen Prints, Bettchen, Näpfen und Spielzeug.

Immer mehr Menschen tun sich einen Hund zu

So oder so: Die Modeindustrie hat die Gunst der Stunde erkannt. Während der Pandemie taten sich nicht wenige Menschen einen Vierbeiner zu. Sei es, um sich mehr zu bewegen, eine treue Kumpanin an der Seite zu haben – oder um schlicht weniger einsam zu sein. Die Zahlen sprechen für sich: Während der Schweizer Verband für Heimtiernahrung im Jahr 2010 noch 445'000 angemeldete Hunde in der Schweiz zählte, sind es in diesem Jahr fast 550'000. In ganz Europa werden ähnliche Tendenzen beobachtet.

Die Frage, die allerdings nie beantwortet werden kann – was denn die Vierbeiner von dem ganzen Zirkus halten. Wobei: Wenn die Heizungen im Winter dereinst tatsächlich runtergedreht werden müssen und man versucht, sich im dicksten Pulli zu wärmen, wäre es doch gar ungerecht, wenn der Vierbeiner sich daneben einen abschlottern muss. Wuff.