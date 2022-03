Trotz Tollwutrisiko: Flüchtende dürfen Haustiere mitbringen

Haustiere Trotz Tollwutrisiko: Flüchtende aus Ukraine dürfen Hunde und Katzen mitbringen Wegen des Kriegs macht der Bund eine Ausnahme. Tiere aus der Ukraine können ausnahmsweise auch ohne Tollwutimpfung einreisen, obwohl das Land als Risikogebiet gilt. Niklaus Salzmann 11.03.2022, 05.00 Uhr

Eine Frau nimmt ihre Katze mit auf der Flucht aus Irpin. Keystone

Wer flüchtet, lässt einen Grossteil des Hab und Guts zurück. Besonders schwierig ist es mit Haustieren. Deren Schicksal ist höchst ungewiss, wenn sie im Kriegsgebiet zurückgelassen werden. Zudem können sie gerade in schwierigen Zeiten wertvolle Begleitung sein und Trost spenden. So kommt es, dass an der Grenze zur Schweiz auch Flüchtende aus der Ukraine mit Hunden und Katzen ankommen.

Nun ist die Ukraine aber ein Risikoland bezüglich Tollwut. Die Schweiz gilt seit 1999 als frei von dieser Virenkrankheit, die bei ungeimpften Menschen tödlich endet. Nur bei Fledermäusen kommt sie noch ab und zu vor. In anderen Westeuropäischen Ländern kam es in den vergangenen Jahren zu vereinzelten Todesfällen von Menschen, die sich im Ausland angesteckt hatten. Im September 2021 mussten in Deutschland über vierzig Menschen behandelt werden, weil ein illegal importierter Welpe das Virus in sich trug. Die Schweiz blieb von derartigen Fällen verschont. Um das Risiko zu minimieren, dürfen grundsätzlich aus Risikoländern nur geimpfte Tiere einreisen.

Für die Ukraine macht das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) nun aber eine Ausnahme, wie diese Zeitung auf Anfrage erfahren hat. Haustiere, die ihre Besitzerin oder ihren Besitzer begleiten, dürfen auch ungeimpft einreisen. Es muss aber ein Formular ausgefüllt werden, damit mit Massnahmen wie Quarantäne und Antikörpertests die Sicherheit erhöht werden kann. Es ist das erste Mal, dass der Bund eine Ausnahme dieser Art macht. Verboten wegen Seuchenrisikos bleibt die Einfuhr von Geflügel sowie Huftieren.