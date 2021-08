Haustier Mit dem Hund zur Arbeit: Tipps für den konfliktfreien Büroalltag Im Homeoffice konnten Arbeitnehmende bei ihren Vierbeinern sein. Wenn es zurück ins Büro geht und man Bello und Blacky nicht alleine lassen will, braucht es Vorkehrungen. Eine Checkliste. Jolanda Riedener 27.08.2021, 12.00 Uhr

Es kann für Tier und Mensch eine Bereicherung sein, wenn der Hund mit ins Büro darf. Bild: iStockphoto

Viele Arbeitnehmende haben die Vorzüge des Homeoffice schätzen gelernt. Gerade für Hundehalterinnen und Hundehalter ist es ein Gewinn, dass sie mehr Zeit mit ihrem Haustier verbringen konnten. Wenn die Angestellten wieder ins Büro zurückkehren, kann es eine grosse Erleichterung sein, wenn der Arbeitgeber gegenüber Hunden tolerant ist. Die Arbeitnehmenden seien dann etwa eher gewillt, Überstunden zu leisten, schreibt die Tierrechtsorganisation Peta auf ihrer Website.

Aber nicht nur für Angestellte, auch für die Geschäftsleitung könnten Hunde eine Bereicherung im Büroalltag darstellen, heisst es. So würden Studien zeigen, dass die Mitarbeitenden besser gelaunt und motivierter sind, wenn sie Hunde um sich haben. Auch senke der Kontakt zwischen Hund und Mensch deren Blutdruck und Stresslevel.

Noch weiter geht Vier Pfoten Schweiz, eine Stiftung für Tierschutz: «Die Einbindung von Hunden am Arbeitsplatz kann dazu beitragen, der dramatischen Zunahme von psychischen Erkrankungen und Burn-out im Arbeitsleben entgegenzuwirken.» Bevor man den Vierbeiner ins Büro mitbringt, sollte man aber einige Punkte beachten.

Zuerst die Vorgesetzten und Kollegen fragen

Wer den Hund mit an den Arbeitsplatz nehmen möchte, muss sich vorher beim Vorgesetzten erkundigen. Um Konflikte zu vermeiden, lohnt es sich, im Vorfeld mit den Arbeitskollegen zu sprechen. Gibt es Leute im Team, die eine Hundehaarallergie haben, wird es schwierig, den Vierbeiner ins Büro zu nehmen. Wenn eine Kollegin oder ein Kollege skeptisch ist oder schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hat, ist es angebracht, Verständnis zu zeigen.

Ein Tipp: Bieten Sie der Person an, gemeinsam mit dem Hund spazieren zu gehen, um ihn in einer anderen Umgebung kennen zu lernen und dann zu entscheiden.

Abklären: Ist der Hund als Bürohund geeignet?

Nicht nur die Arbeitskollegen sollen sich wohlfühlen, sondern in erster Linie auch das Tier. Nicht jeder Hund fühlt sich in der Büroumgebung wohl. Ist das Haustier zum Beispiel wegen der vielen Leute im Dauerstress und kann nicht abschalten? Verhält es sich ängstlich, aggressiv oder hat es einen enormen Beschützerinstinkt? Dann sollte man nach einer anderen Lösung suchen.

Viele Hunde wollen hingegen immer und überall dabei sein und haben kein Problem mit anderen Menschen und Tieren. Sie sind Rudeltiere und freuen sich darüber, ganz viel Zeit mit ihrer Besitzerin oder ihrem Besitzer zu verbringen.



Hundefreundliche Umgebung gestalten und Pausen machen

Im Büro braucht das Haustier einen festen Platz. Eine Hundedecke, ein Körbchen oder eine Hundebox helfen dem Tier, sich in der Büroumgebung wohlzufühlen.

Verhält sich der Hund während des Büroaufenthalts ruhig an seinem Platz, will er sich in der Mittagspause austoben. Als Besitzer sollte man gut auf die Bedürfnisse seines Tiers achten, und bereits bevor man ins Büro kommt, dafür sorgen, dass es sich bewegen kann.



Auf die Hygiene achten

Spielsachen, den Wasser- und Fressnapf, aber auch die Hundedecke braucht man regelmässig zu reinigen. Auch der Hund muss immer sauber mit ins Büro kommen. Gerade bei nassem Wetter muss sich die Besitzerin oder der Besitzer besonders ums Fell und dreckige Pfoten kümmern, damit es nicht zu unangenehmen Gerüchen kommt.

Regeln aufstellen

Klare Absprachen erleichtern die Zusammenarbeit im Team. Das Tier braucht auch Ruhezeiten und Orte, an die es sich ungestört zurückziehen kann. Es empfiehlt sich, abzuklären, ob sich der Hund von jedem streicheln lässt.

Eingewöhnungszeit gewähren und vorsorgen

Bevor man den Hund täglich ins Büro mitnimmt, sollte man ihn langsam daran gewöhnen. Es empfiehlt sich zum Beispiel, das Haustier erst für einen halben Tag oder einige Stunden, später für einzelne Tage ans Büro zu gewöhnen. Die Anreise kann Stress bedeuten, wenn sich das Tier nicht an den öffentlichen Verkehr oder ans Autofahren gewöhnt ist. Auch das muss man üben.

Vielleicht gibt es hin und wieder Termine, an die der Hund nicht mitkommen kann. Auf solche Situationen gilt es, sich vorzubereiten und Lösungen zu suchen. Vielleicht gibt es jemanden im Team, der den Hund vorübergehend betreut. Ausserdem ist eine Hundehaftpflichtversicherung in der Regel eine gute Investition: Falls das Haustier einen Schaden verursacht, ist man mit dieser Zusatzversicherung abgedeckt.