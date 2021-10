Facebook in der Moral-Falle: Darf man da noch mitmachen?

Hass im Netz Kann man auf Facebook und gleichzeitig ein guter Mensch sein? Bild: Alamy Spätestens seit den Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen wissen wir: Facebook muss etwas Böses sein. Darf man da noch mitmachen? Raffael Schuppisser 0 Kommentare 16.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Das Timing konnte kaum besser sein: An jenem Tag, an dem eine Whistleblowerin im US-Senat über die skrupellosen Machenschaften von Facebook auspackt, erscheint Dave Eggers’ neuer Roman «Every», der von den verstörenden Allmachtsfantasien eines Tech-Monopolisten erzählt. Fake News, Hass-Posts, gläserne Bürger – das ist nur der Anfang. Wer wissen will, was passieren kann, wenn man Tech-Konzerne gewähren lässt, erfährt es in «Every».

Es ist der Nachfolgeroman von «The Circle», mit dem der US-Schriftsteller bereits 2013 den Nerv der Zeit getroffen hat. Darin beschreibt Eggers eine neue Form der Totalüberwachung. Zu Recht wurde der Roman mit Orwells «1984» verglichen. Während die Observierung durch Orwells Big Brother auf Zwang fusst, hängen sich in «The Circle» die Menschen freiwillig eine Kamera um den Hals. Wer nicht transparent ist, macht sich verdächtig. Big Brother trägt ein freundliches Gesicht.

Bilder: Key / zvg

Seither hat sich unsere Welt ein weiteres Stück der Romanvorlage von Eggers angeglichen. Die neusten Vorwürfe gegenüber dem Konzern Facebook – zu dem auch Instagram und Whatsapp gehören – wiegen schwer. Publik wurden sie durch das «Wall Street Journal», das geheime Dokumente zugespielt bekam:

Interne Studien zeigen, dass die Instagram-Nutzung zu Essstörungen und Depressionen bei Mädchen führen kann. Öffentlich hat Facebook den Effekt immer heruntergespielt.

Facebook hatte Kenntnis davon, dass die Plattform von Menschenhändlern missbraucht wird, um in Kontakt mit Opfern zu kommen. Dagegen vorgegangen wurde nicht.

Facebook wusste, dass eine Anpassung seines Algorithmus dazu führte, dass sich im Netzwerk Hass-Posts rascher verbreiteten. Interne Vorschläge, wie sich das ändern liesse, wurden von Chef Mark Zuckerberg ignoriert.

Mark Zuckerberg

ist als Facebook-Chef immer stärker unter Druck, etwas gegen den Hass auf seinem Netzwerk zu unternehmen.

Die Frage muss man sich stellen: Wie kann man da als Mensch, dem die Moral nicht gänzlich abhandengekommen ist, noch dabei sein? Wie kann man einen solchen Konzerne mit seinen Daten füttern und ihn so noch mächtiger machen?

Für Autorinnen und Autoren ist Facebook auch Werbekanal

Dave Eggers selbst ist weder auf Facebook noch auf einem anderen sozialen Medium präsent. Das versteht sich eigentlich von selbst. Er hat nicht einmal ein Smartphone. Abstinenzler ist auch der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher, dessen Roman «Kraft» sich liest wie eine grosse Kritik auf das Silicon Valley. Soziale Medien seien für den Einzelnen ungesund und für die Gesellschaft schädlich, schreibt er in einem Gastbeitrag in dieser Zeitung. «Weshalb sollte ich da mitmachen?»

Andere Schweizer Kulturschaffende sind weniger konsequent. Sibylle Berg zum Beispiel – wie Lüscher auch Gewinnerin des Schweizer Buchpreises – sieht kein Problem darin, in ihrem Roman «GRM Brainfuck» gegen die digitale Überwachungsgesellschaft anzuschreiben und teils im Stundentakt auf Twitter und Co Neuigkeiten mitzuteilen. Sie unterscheidet zwischen «wissentlich in Eigenverantwortung etwas zu tun und ohne es zu wissen ausspioniert zu werden», wie sie in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» erklärte. Sie sagt:

«Es obliegt mir, was ich im Netz teile. Es steht nicht in meiner Macht, mich vor Bespitzelung zu schützen.»

Sibylle Berg

warnt in ihren Büchern vor einer dystopischen Überwachungsgesellschaft. Bild: Imago

Das kann man so sehen; es ist aber auch einfach gedacht.

Die Schriftstellerin Simone Meier nennt das Problem beim Namen: Die sozialen Medien sind auch ein sehr gutes Mittel, um Werbung für sich, seine Bücher und Lesungen zu machen. «Das mache ich nicht nur freiwillig, das fordern auch meine Redaktion, mein Verlag und meine Veranstalterinnen und Veranstalter», schreibt sie. Als Werbekanal nutzt auch Milo Rau – einer der gefragtesten Theatermacher Europas – Facebook. Kaum ein Tag ist diesem Monat vergangen, an dem Rau keinen Post auf Facebook abgesetzt hat, der auf ein Stück aufmerksam macht, an dem er irgendwie beteiligt ist, auf einen Zeitungsartikel verweist, den er selbst geschrieben hat oder in dem er erwähnt wird.

Auf der Bühne thematisiert Rau die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen, indem er Schauspieler mit Trisomie-21 auftreten lässt. Mit seinen Daten füttert er ein soziales Netzwerk, das ein uniformes Schönheitsideal fördert, an dem junge Frauen verzweifeln. Rau hat eine «Erklärung für eine gerechte Migrationspolitik» verfasst und macht Theater mit geflüchteten Menschen. Mit seinen Daten füttert er ein soziales Netzwerk, das weiss, dass seine Plattform für Menschenhandel missbraucht wird und dagegen nichts tut.

Klar, kein Mensch ist ohne Widersprüche. Doch Menschen, die besonders hohe moralische Ansprüche an die Gesellschaft stellen, müssen damit leben, dass man ihnen auf die Finger schaut.

Autor Lukas Bärfuss zog letzte Woche im «SonntagsBlick» auf drei Seiten über Facebook her und fordert bessere Gesetze zur Regulierung. Einen Grund, sich selber von der Plattform zurückzuziehen, ist das für ihn aber nicht.

Freilich, es lässt sich eine andere Haltung vertreten: Wenn das soziale Netzwerk schon voller Falschmeldungen und Hassbotschaften ist, dann ist es umso wichtiger, dass man dagegen ankämpft und versucht, es mit gehaltvollen Inhalten zu einem besseren Ort zu machen. Es mag ein Kampf gegen algorithmische Windmühlen sein – schliesslich ist bekannt, dass sich Hassbotschaften und Falschmeldungen schneller verbreiten als alles andere. Doch Idealisten kämpfen auch, wenn es aussichtslos scheint.

Der Dichter Jürg Halter lässt kaum eine Gelegenheit aus, neoliberale Entwicklungen und rechtspopulistische Ideen aus seinem linken Blickwinkel zu kommentieren. Dies tut er nicht nur pointiert, sondern auch, so weit als möglich, analog: auf von Hand beschrifteten Zetteln, die er für die Digitalwelt abfotografiert. Sieht so der Widerstand gegen Verdummung und Hass auf den sozialen Medien aus?

Folgt auf #MeToo und Flugscham #Bananashame

In der Welt, die David Eggers in seinem neuen Roman «Every» erschaffen hat, gibt es keine Hass-Posts mehr. Erreicht hat das nicht etwa der Staat mit Regulierungen, sondern der neue Monopolist «Every» selbst. Schlechte Umgangsformen werden schlicht nicht mehr toleriert. Weder auf den digitalen Medien noch im realen Leben.

Wer aus der Haut fährt, sich im Ton vergreift, wird «ge­shamet», schlechtes Verhalten an den Pranger gestellt. Es gibt keinen Hass mehr. Auch keine Lederschuhe, keine Luftballone aus Plastik und – seit #Bananashame – auch keine Bananen mehr. Raffiniert verbindet Eggers digitale Überwachung mit #MeToo, Umweltaktivismus und Cancel Culture.

Natürlich sind in dieser Welt auch Menschenhändler kein Problem mehr – höchstens Schlepper, welche Menschen in die wenigen Quartiere führen, wo es noch keine Überwachung gibt. Und Mädchen werden nicht depressiv, weil sie unrealistische Schönheitsideale auf Instagram sehen. Sie rennen zum Schönheitschirurgen, weil der auf der allmächtigen Wissenschaft beruhende Algorithmus für sie einen tiefen ästhetischen Wert berechnet hat.

Der Einfluss von Facebook und Co könnte also noch schlimmer werden. Dagegen anzuschreiben, scheint gefordert. Es fragt sich allerdings: Nur in Büchern und auf Papier, oder auch auf Facebook und Twitter?

Das sagen Schweizer Intellektuelle zur Frage, wie sie es mit Präsenz auf Facebook handhaben: Soziale Medien Drei Schweizer Intellektuelle zur Frage, ob sie nach den WSJ-Enthüllungen noch auf Facebook sind Simone Meier, Jonas Lüscher und Jürg Halter vor 1 Stunde