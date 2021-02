Gut leben In Zeiten von Covid besonders wichtig: So atmen Sie sich gesund CH Media Immer noch Corona-Krise und kein Ende in Sicht: Die Pandemie hat uns schon ein Jahr im Griff. Langsam, aber sicher geht uns die Geduld aus. Da hilft es, mal tief Luft zu holen. Denn wer richtig atmet, ist gesünder und glücklicher. Anna Miller 19.02.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Fast nichts tun wir selbstverständlicher als Luft holen, als atmen. Es ist das Erste, das wir tun, wenn wir geboren werden, und das Letzte, was wir tun, bevor wir für immer wieder gehen. Ausgerechnet diese Pandemie hat die Wichtigkeit unserer Lunge weltweit in den Fokus gerückt. Die Lungenkrankheit Covid-19 greift das Atemorgan direkt an, sorgt für Atemnot. Die Folgen sind teils lang anhaltend.

Die Lunge ist verletzlich – und was sie jeden Tag leistet, bleibt von uns allen, wenn gerade nicht Krise ist, oft fast gänzlich unbemerkt. Wer keine Lungenprobleme hat, dem ist auch jetzt, mitten in der Pandemie, gar nicht recht bewusst, wie überlebensnotwendig die eigentlich Atmung ist.

Wir atmen täglich über 20'000 Mal ein und aus – und zu schnell

Unsere Atmung ist das Fundament unseres Lebens. Atmen wir nicht, sterben wir. Dabei müssen wir gar nicht in Extremen denken. Denn die Atmung beeinflusst unseren ganzen Körper und auch unsere Psyche jeden Tag - von uns meist gänzlich unbemerkt.

Denn die Atmung ist Teil des vegetativen Nervensystems, ist also autonom. Genauso wie unser Magen und unser Darm, beispielsweise. Die Prozesse werden also ohne unseren aktiven Willen ausgeführt. Was gut ist, denn stellen Sie sich vor, Sie müssten sich den ganzen Tag aktiv um Ihre Atmung kümmern! Im Gegensatz zu Magen und Darm jedoch ist die Atmung der einzige Teil des autonomen Nervensystems, den wir aktiv steuern können, wenn wir bewusst unseren Fokus darauf legen.

Wir atmen täglich rund 20'000 bis 25'000 Mal. Ein Neugeborenes braucht noch 40 Atemzüge pro Minute, im Laufe des Lebens werden es immer weniger. Ein durchschnittlicher Erwachsener kommt auf rund 20 Atemzüge in der Minute. Was aber viel zu viel ist.

Die Forschung ist sich einig: Wir atmen falsch. Viel zu flach, viel zu kurz, viel zu häufig. Viele von uns atmen selten in den Bauchraum hinunter. Behalten die Luft oben - vor allem, wenn wir unter Stress stehen. Studien haben nachgewiesen, dass viele von uns während des Öffnens und Lesens von Emails sogar die Luft ganz anhalten - in der Fachsprache nennt sich das Email-Apnoe, analog zur Schlafapnoe, kurze Atemaussetzer im Schlaf, von denen alleine in der Schweiz 150'000 Personen betroffen sind. Falsches Atmen kann schwerwiegende Folgen haben, kann zu Depressionen führen, Panikattacken, sogar zu Hirnschlägen und Herzinfarkt.

Atmen wir bewusst langsam und tief in den Bauch, beruhigt uns das. Bild: Unsplash

Hinzu kommen Formen des modernen Lebens, welche die gesunde Atmung nicht fördern: Beim Sitzen ist tiefes Durchatmen schwieriger, die freie Bewegung von Zwerchfell und Rippen wird behindert. Wir ziehen den Bauch ein, weil er im Westen Teil eines hier gelebten Schönheitsideals ist. Und atmen auch mal durch den Mund, obwohl wissenschaftlich erwiesen ist, dass Nasenatmung Gewicht, Kreislauf, Stimmung und sogar den Sexualtrieb positiv beeinflusst.

Der Körper ist vernetzt - wer seinen Atem kontrolliert, beruhigt sich

Dabei wäre jetzt, nach so vielen Monaten des Ewiggleichen, nach so viel Krise, bewusstes Atmen etwas vom Gesündesten, das wir uns geben können. Völlig kostenlos. Einfach. Jederzeit zu haben. Überall anwendbar. Und mit grossen Effekten für uns selbst und unsere Umwelt. Weil das Atmen nicht nur eine reine Körperreaktion ist. Der Körper ist vernetzt. Und so hat die Atmung auch grossen Einfluss auf die Psyche. Patientinnen und Patienten, die Corona überlebten, jedoch beatmet werden mussten, werden teils derzeit in Schweizer Psychiatrien behandelt. Die Erfahrung, keine Luft mehr zu kriegen, ist für viele Menschen traumatisch.

Doch auch wer nicht direkt von Corona betroffen ist, rein körperlich, der leidet doch mental. Weil uns ob all der Regeln und Nachrichten, ob all der Ungewissheit sprichwörtlich der Atem stockt. Wir sind seit Monaten in einer völlig neuen Lebenssituation, die uns nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Psyche schlägt.

Das Problem: Atmen wir kurz und flach, signalisieren wir unserem System, dass Gefahr besteht. Der Körper gerät in Panik, wechselt in den Krisenmodus, atmet noch flacher, wir kriegen noch mehr Angst. Es ist ein Teufelskreis. Zudem unterdrückt Stress das Immunsystem, wodurch wir anfälliger sind auf Erkältungen und andere Krankheiten. Was in Zeiten von Corona ein nicht unerheblicher Punkt ist.

Aber auch, wenn die Krise dann mal irgendwann vorbei ist, lohnt es sich, das richtige Atmen weiter zu praktizieren: Denn auch dann tun wir gut daran, gegen Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden und Müdigkeit anzukämpfen. Und auch in Zukunft wird unser Körper gesund bleiben wollen.

Bewusstes Atmen lässt sich lernen – Benötigt aber auch Übung

Die gute Nachricht ist: Unser Körper hat die erlernbare Fähigkeit, sich willentlich zu entspannen. Das System reagiert auch andersrum: Atmen wir bewusst langsam und tief in den Bauch, beruhigen wir damit unser vegetatives Nervensystem. Wir können uns besser konzentrieren, sind achtsamer, spüren unseren Körper, haben weniger Angst.

Ironischerweise atmen wir alle ein Leben lang, lernen das bewusste Atmen aber selten. Deshalb boomen gerade jetzt in der Krise Atemtherapie und Atem-Kurse. Im Englischen wird der Trend «Breathwork» genannt, also Arbeit mit dem Atem.

Gibt man auf YouTube den Begriff Breathwork ein, erscheinen Tausende von Videoanleitungen zur kontrollierten Atmung. Sie versprechen, das Immunsystem zu stärken, Ängste aufzulösen und mehr Energie freizusetzen. Erste Spitäler wie die München Klinik legen den Fokus nun auf zusätzliche Atemtherapien, um den Patientinnen und Patienten wieder schneller einen Einstieg in den Alltag nach der Krankheit zu ermöglichen.

Im Netz finden sich zahlreiche Atemübungen für Körper und Geist. Youtube

Expertinnen prophezeien der Atemarbeit eine grosse Zukunft

Stars wie Gisele Bündchen und Gwyneth Paltrow schwärmen von Breathwork. Internationale Bestsellerautoren und Expertinnen sagen der Atemarbeit bereits voraus, sie werde das neue Yoga. Weil es den Menschen, so schreibt der US-Autor James Nestor in seinem «New York Times»-Bestseller «Breath», schlicht für immer verändere.

Gisele Bündchen nimmt sich Zeit, richtig zu atmen.

Keystone

Auch die Flut an Büchern, Coaches und Workshops in diesem Bereich zeigt das grosse Interesse und das Potenzial der Atemarbeit. Viele Menschen suchen in diesen stressigen, digitalen Zeiten nach Hilfsmitteln, um sich zu erden und zu stabilisieren, möchten das aber auf eine natürliche Art und Weise tun.

Gerade in Krisenzeiten zu sich selbst zurückfinden und innerhalb der eigenen vier Wände, so eingeschränkt man ist, neuen Halt und Zuversicht im eigenen Atem zu finden, ist inmitten dieser Pandemie, die uns so einschränkt und fremdbestimmt, doch ein sehr tröstlicher Gedanke. Bis zum nächsten Atemzug.

