Das Nobelpreiskomitee musste sich letztes Jahr gleich mehrmals rechtfertigen, als es den Preis für Medizin nicht an die ungarisch-amerikanische Forscherin Katalin Karikó und ihre Kollegen vergab. Deren bahnbrechende Forschung hat die Entwicklung der mRNA-Impfung gegen das Coronavirus ermöglicht. Und wird gerade genutzt, um Krebs und andere infektiöse Krankheiten heilbar zu machen.

Es ist deshalb keine Überraschung, dass Karikó und Co auch dieses Jahr wieder die Favoriten für den Nobelpreis für Medizin sind, der am Montag vergeben wird. Anfang Oktober wird Karikó auch die Schweiz besuchen, um mehrere Auszeichnungen entgegenzunehmen – darunter den Louis-Jeantet-Preis, der mit 1,4 Millionen Franken dotiert ist, und die Ehrendoktorwürde der Universität Genf. Wir haben die Professorin, die alle immer noch «Kati» nennen, per Skype zum Gespräch auf Ungarisch und Englisch getroffen.

Sie haben dieses Jahr schon 75 Preise erhalten, bis Ende Jahr werden es etwa 100 sein. Für wie wichtig halten Sie solche Auszeichnungen?

Katalin Karikó: Diese Ehrungen sind vor allem wichtig, weil sie Wissenschaft ins öffentliche Rampenlicht stellen und ihre Bedeutung zeigen. Für mich persönlich sind sie auch ein unglaubliches Privileg, besonders wenn ich nachschaue, wer die Auszeichnungen vor mir erhalten hat. Es macht mich demütig, zu sehen, dass ich auf der gleichen Liste stehe wie absolut legendäre Forscher.

Mit diesen Preisen kommen Geld und Aufmerksamkeit für weitere Projekte. Denken Sie, dass Geld für Forschung gerecht verteilt wird?

Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe den grössten Teil meiner Karriere keine Finanzierung für mRNA-Forschung erhalten. Jetzt, wo man das Thema für wichtig hält, gab es aber sogar eine Studie in der «Harvard Business Review», die herauszufinden versuchte, warum ich in der Vergangenheit kein Geld bekommen habe. Die Untersucher meinten, es habe daran gelegen, dass ich von einer «Wer kennt die schon»-Universität kam (Szeged in Ungarn, Anm. d. Red.) und weder einen bekannten Mentor noch eine «Nature»-Publikation hatte. Ausserdem hätten die Sponsoren jeweils gedacht «Sie macht etwas, was niemand versteht, warum sollten wir ihr dafür Geld geben?». Ich galt auch nicht als gut genug für eine Festanstellung, weil ich nicht an einer Top-Universität ausgebildet wurde. In der heutigen Welt braucht man das aber, um jemand zu sein.

Zur Person Dina Litovsky/Redux/laif Katalin Karikó – eine Frau mit drei Karrieren Die ungarisch-amerikanische Biochemikerin Katalin Karikó, 67, wurde als Mutter der mRNA-Impfung bekannt. Sie arbeitete als junge Forscherin zuerst an der Universität Szeged in Ungarn, wechselte dann in die USA, wo sie ohne ordentliche Professur fast 30 Jahre lang tätig war. Nach der Pensionierung 2013 wurde sie Vizepräsidentin von Biontech. Dieses Amt gab sie Ende September ab. Karikó ist verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter. Sie lebt mit ihrer Familie in den USA. (smr)

Legt man zu viel Wert auf die grossen Namen, auf Publikationen in den angesehensten Journals?

Das Problem ist, dass Geld und Prestige heute sehr zentralisiert sind in der Wissenschaft. Wenn man nicht in der Nähe dieses Zentrums ist, hat man kein Geld, keine Aufmerksamkeit und keinen Namen. Kürzlich sprach ich mit einer Wissenschafterin, die für die Bewertung von Förderanträgen zuständig ist, und sie sagte mir, dass sie versucht, die «Karikó»-Anträge zu finden, die aus der Reihe tanzen und unkonventionell sind – um diese dann abzulehnen.

Sind also die falschen Personen in den Entscheidungspositionen das Problem?

Es ist nicht so einfach. Die Leute, die über die Finanzierung von Wissenschaft entscheiden, sind in unzähligen Komitees und haben unglaublich viel zu tun. Sie müssen Papers lesen und schreiben, ihre eigenen Laboratorien verwalten und vieles mehr. Folglich haben diese Entscheidungsträger nur begrenzt Zeit, um Förderanträge zu lesen. Wenn ein ungewohnter Ansatz oder ein kompliziertes Projekt vorgeschlagen wird – wie in meinem Fall Studien zu mRNA –, lehnen sie es ab. Zusammen mit den anderen 90 Prozent der Anträge, die ohnehin abgelehnt werden. Einfach verständliche Forschungsprojekte werden heute viel eher finanziert als komplexe.

Wie könnte man das verbessern?

Mit mehr Zeit, um Studienvorschläge wirklich zu verstehen, besonders auch, wenn sie nicht aus Mainstream-Bereichen kommen. Sie sollten aber im Hinterkopf behalten, dass die Rückweisung für Projekte auch Positives haben kann: Man hat die Freiheit, etwas ganz anderes zu machen als alle anderen, wenn auch vielleicht in kleinerem Rahmen. Ohne all die Schwierigkeiten, die ich erlebt habe, wäre ich sicher nicht da, wo ich heute bin, denn sie haben mich resilienter gemacht.

Diese Schweizer Preise erhält Katalin Karikó ab dem 10. Oktober Auszeichnungen - Louis-Jeantet-Preis - Peter Speiser Award - Ehrendoktorwürde der Universität Genf

In den MINT-Fächern gibt es viel weniger Frauen als Männer. Haben Sie sich je diskriminiert gefühlt?

Ich hatte nie das Gefühl, dass meine männlichen Kollegen auf mich runterschauen. Vielleicht haben sie hinter meinem Rücken Dinge gesagt, aber das war mir egal. Heute stellt sich die Situation anders dar: An den Universitäten sind Studentinnen manchmal sogar die Mehrheit. Aber nach dem Studium, sobald sie Kinder kriegen, fallen sie zurück und erreichen nie Führungspositionen. Das liegt auch am geringen Gehalt von aufstrebenden Forscherinnen. Wenn eine Familie nicht genug verdient, um ein Kindermädchen ­einzustellen, geben die Frauen ihren Beruf auf. Das ist ein grosser Verlust für die Einzelne und auch für die Gesellschaft.

Was könnte man dagegen tun?

Ich möchte hervorheben, wie wichtig eine qualitativ hochwertige und erschwingliche Kinderbetreuung ist. Als ich noch eine junge Wissenschafterin in Ungarn war, wurde das sehr gut gehandhabt. Man zahlte eine geringe Gebühr und bekam eine gute Betreuung. Sogar diplomierte Krankenschwestern kümmerten sich um unsere Kinder. Dazu kam jeden Tag ein Kinderarzt an die Universität, und man konnte alle Fragen betreffend seine Kinder in ein Heft schreiben, das dann beantwortet zurückkam. Das Gefühl, dass mein Kind sicher ist, hat mir sehr geholfen, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.

Karikó mit ihrer Familie in den USA im Jahr 1987. Ihre Tochter ist heute mehrfache Olympiasiegerin im Rudern. zvg

Ich verstehe. Aber in den meisten Ländern sind solche Angebote heute nicht verfügbar.

Ja, und genau deshalb geben viele Frauen ihre Karriere auf. Ich habe den Satz «Ich werde mein Leben für meine Kinder opfern» leider schon unzählige Male gehört. Aber das ist der falsche Weg! Auch wenn viele Frauen das Gefühl haben, dass sie das tun und ihren Kindern dienen müssen, sollten sie dafür nicht ihre Träume aufgeben! Kinder sind keine Rechtfertigung, die Karriere aufgeben zu müssen, sie liegen genauso in der Verantwortung des Mannes. Mein wichtigster Rat an junge Frauen ist deshalb, sich einen Partner zu suchen, der respektiert, wenn man im Beruf weiter erfolgreich sein will.

Ein ähnliches Problem sind die niedrigeren Löhne von Forscherinnen im Vergleich zu männlichen Kollegen. Haben Sie das auch erlebt?

Natürlich, aber das war mir nie wichtig. Diskriminierung ist etwas, das Sie als junger Mann auch erleben werden. Wenn Sie sich spezialisiert haben, werden Sie immer einen Arbeitskollegen haben, der weniger arbeitet und doch vor Ihnen befördert wird oder mehr Geld verdient. Das frustriert viele Menschen, vor allem jetzt, wo das Leben immer mehr aus einer egozentrierten Perspektive betrachtet wird. Aber ich sage Ihnen: Wenn das der Fall ist, haben Sie Ihr Augenmerk bereits aufs Falsche gelenkt. Alles muss auf die Frage hinauslaufen: Was kann ich persönlich besser machen, wie kann ich unersetzlich werden? Denn Ihre Lebensumstände können Sie sehr oft nicht ändern. Aber Diskriminierung ist momentan nicht das einzige Problem in der Wissenschaft.

Was dann?

Jedes Jahr wollen immer weniger Studenten Naturwissenschaften studieren. Das liegt daran, dass man damit nur selten gut verdient. Ausserdem brauchen die meisten Menschen heute Lob und Bestätigung im Beruf. Wenn das fehlt, geben sie schnell auf. In den USA konnte man das während der Pandemie besonders gut beobachten. Viele Professoren von mittelgrossen Unis sagten: «Ich habe lange gearbeitet, Papiere und Zuschüsse geschrieben, um mein Team zu unterstützen, und dieser Prozess gibt mir keine Befriedigung», und sie verliessen ihr Fachgebiet. Aber wir brauchen gerade jetzt Charaktere, die komplexe Biologie erforschen und die ­molekularen Mechanismen vieler Krankheiten entdecken wollen.

Dieses Umfeld ist für viele aber sehr hart.

Ja, die Wissenschaft ist nicht sehr familienfreundlich, sie nimmt einen komplett ein und ist kein 8-bis-5-Job. Als Forscherin denkt man ständig an seine Arbeit, auch während man bei netto an der Kasse steht. Wenn einem das gefällt, kann das aber total erfüllend sein.

Arbeitete selbst für jahrzehntelang im Labor, ohne vom Establishment Anerkennung zu kriegen: Katalin Karikó in den späten 80er-Jahren. zvg

Was war denn der schwierigste Moment in Ihrer Karriere?

Wahrscheinlich der Umzug nach Deutschland, als ich 58 war und an meiner Universität gerade pensioniert wurde. Ich zog um, um Vizepräsidentin bei Biontech zu werden, und liess alles in den Staaten zurück. Plötzlich stand ich alleine irgendwo in einer Dachwohnung in Deutschland. In der ersten Woche haderte ich: «Ich habe ein Haus mit einer Hektare Wald und einen Ehemann, der in den USA auf mich wartet, und jetzt bin ich hier und ziehe mich mit den paar Kleidern aus dem Koffer an.» Es gab nur eine Waschmaschine im Keller, und die war so schmutzig, dass ich sie einen halben Tag lang putzen musste. In der ersten Woche schlief ich jede Nacht weinend ein und dachte, ich hätte einen grossen Fehler gemacht. Aber nach dieser Woche war ich so beschäftigt, dass ich einfach eingeschlafen bin und keine Zeit mehr zum Weinen hatte. Danach wurde es besser.

Welchen Ratschlag geben Sie jungen Wissenschaftern?

Dass man als junger Forscher ein Ziel haben muss. Das sollte nicht eine Professur oder ein Titel sein, sondern das wirkliche Verständnis eines Details in einem Feld der Wissenschaft. Das ist etwas, das viele falsch verstehen. Wenn man zum Beispiel Publikationen veröffentlicht - je mehr, desto besser - erhält man eine Beförderung oder mehr Zuschüsse. Viele Wissenschafter sind aber am Boden zerstört, wenn ihnen jemand mit einer Studie zuvorkommt. Ist jemandes Motivation rein wissenschaftlich, wäre er in einem solchen Fall nicht verärgert, sondern eher froh, dass es mehr Daten gibt und vielleicht sogar eine Bestätigung für die eigene These. Aber wenn ich mit anderen Wissenschaftlern spreche, dann sind die meisten verärgert, wenn jemand etwas vor ihnen veröffentlicht.

In ihrer alten Heimat Ungarn hat Karikó längst Legendenstatus erreicht. Ein grosses Porträt von ihr findet sich an einer Hauswand in Budapest. Keystone

Ein Problem der Wissenschaft ist die erodierende Glaubwürdigkeit. Das sah man besonders in der Pandemie, als es eine Kontroverse gab, ob man lockere oder strenge Massnahmen einführen soll. Was war da Ihre Meinung?

Im Nachhinein ist es leicht zu sagen, was man hätte anders machen sollen. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen und dass beim nächsten Mal die Kommunikation besser ist. Ich denke, die Öffentlichkeit wäre den Empfehlungen eher gefolgt, wenn die Gesundheitsexperten klarer gesagt hätten, was wir über das Virus und die Infektionsmechanismen wissen und was nicht, und darauf aufbauend die Präventionsmassnahmen erläutert hätten. Da dies nicht richtig gemacht wurde, mussten bestimmte Dinge zurückgenommen werden, was zu Misstrauen führte.

Forschung ist heute nicht mehr so attraktiv für Junge. Von den 50 Menschen mit den meisten Twitter-Followern haben nur Elon Musk und Bill Gates etwas mit Wissenschaft zu tun. Schätzt die Gesellschaft diese gebührend wert?

Eine Frage zurück an Sie: Was denken Sie, weshalb sind die Menschen mehr interessiert an den Kardashians anstatt an dem, was die Menschheit wirklich voranbringt? Wie kommt es, dass selbst schwerkranke Patienten, die ihre Medikamente einnehmen, nie fragen, wer ihre lebensrettenden Pillen erfunden hat? Wenn Sie die Leute auf der Strasse nach einem Wissenschafter fragen, werden sie «Einstein» rufen! Dann fragt man weiter: «Und einer, der heute noch lebt?», und es kommt keine Antwort. Meiner Meinung nach sollte in den Medien mehr über Wissenschaft berichtet werden.

Als Advocatus Diaboli würde ich sagen, dass dies der Fall ist, weil die meisten eher auf einen Artikel über VIP-News klicken.

Da bin ich nicht einverstanden. Wir wissen nicht, ob das nicht einfach eine Folge von Gewohnheit ist. Die Medien sind voll von Berichten über jedes Detail aus dem Leben von Promis, und das ist es, was die Öffentlichkeit mitbekommt. Dabei müsste man eher die Geschichten über spannende wissenschaftliche Entdeckungen so erzählen, dass die Öffentlichkeit sie leicht verstehen kann.

Obwohl Sie immer voll gearbeitet haben, konnten Sie erfolgreich Ihre Tochter aufziehen, diese gewann Gold im Rudern an den Olympischen Spielen. Was für einen Ratschlag geben Sie jungen Eltern?

Ich denke, man sollte seine Kinder dazu inspirieren, interessante und wichtige Dinge zu tun, die sie glücklich machen und für die es sich lohnt, sein Leben zu widmen. Man sollte den Nachwuchs bei den täglichen Aktivitäten aber nicht zu sehr unterstützen, denn er muss lernen, Verantwortung zu übernehmen. Unsere Tochter hat als Schulmädchen zu Hause mitgeholfen und zum Beispiel das Haus gesaugt.

Katalin Karikó (links) mit ihrer Tochter Susan Francia bei den Olympischen Spielen in Peking 2008, bei denen diese Gold gewann. zvg

Ist es denn immer noch eine gute Idee für junge Leute, für die Karriere in die USA auszuwandern?

Ich würde sagen, definitiv ja. Aber ich bin sicher, dass es auch hilfreich ist, wenn man in einem anderen Land innerhalb Europas arbeitet. Wenn man in einem neuen Land lebt, lernt man so viel über eine andere Kultur und auch über sich selbst. Ich habe das an mir selbst gesehen, als ich entspannter und toleranter wurde.

Als Wissenschafterin mussten sie die meiste Zeit über extrem rational sein. Glaube Sie an eine Religion?

Ich bin ohne Religion aufgewachsen, aber ich habe mit Kollegen gearbeitet, die verschiedensten Religionen angehören. Manchmal wäre es wirklich tröstlich, an etwas zu glauben, z. B. dass meine Eltern uns von oben herab ansehen und wir uns nach dem Leben auf der Erde wiedersehen würden. Aber das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube jedoch, dass meine Eltern bei mir sind, nicht nur wegen der Gene, die ich von ihnen geerbt habe, sondern wegen der Art und Weise, wie sie mich erzogen haben.

