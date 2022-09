Immer mehr E-Autos auf den Strassen: Welches Modell zu wem passt

Grosser Lifestyle-Check Immer mehr E-Autos düsen über die Strassen: Welches Modell zu wem passt Bereits ein Viertel aller neuzugelassenen Autos ist elektrisch. Und es gibt viel mehr Modelle als bloss den Tesla. Vier Elektroflizer für unterschiedliche Budgets und Bedürfnisse im Test. Martina Bortolani Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Der Microlino gilt als der Anti-Tesla: Wir waren mit ihm auf Testfahrt. zvg

Der Touring Club Schweiz führt seit drei Jahren Umfragen durch, wie sich Kauf- und Nutzerverhalten in der Schweiz im Segment der boomenden Elektromobilität entwickeln.

Obwohl der nächste TCS-Barometer erst in zwei Monaten erscheint, gibt es bereits erste Tendenzen, und es liegen exklusive Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 vor: Die Zulassungen der sogenannten «Steckerfahrzeuge» liegen 20 Prozent über dem Vorjahr. Sie betragen 2022 das Vierfache wie noch vor drei Jahren. 2011 gab es in der Schweiz 1044 zugelassene elektrische oder teilelektrische Autos, zehn Jahre später bereits 70223. Hochgerechnet entspricht das einer Verzehnfachung alle fünf Jahre.

Martin Bolliger, Leiter Mobiliätsberatung beim TCS, sagt:

«Elektrische Fahrzeuge überzeugen immer mehr. Sie sinken im Anschaffungspreis und werden gleichzeitig technisch deutlich raffinierter.»

Nicht nur die Reichweite konnte erhöht werden, so Bolliger, für die wachsende Popularität seien auch ökologische Argumente wie der verringerte Energie- und Treibstoffverbrauch, aber auch die besseren Klimabilanzen von elektrischen Autos verantwortlich.

Am beliebtesten ist in der Schweiz nach wie vor das Model Tesla 3. Aber auch winzige Stadtflitzer, Familienvans, Sportwagen oder Luxusmodelle ziehen nach. Es geht längst nicht mehr nur um Mobilität, sondern auch um Lifestyle. Wir haben vier neue Modelle in unterschiedlichen Grössen- und Preisklassen getestet.

zvg

In vier Stunden ist der Microlino, eine Erfindung des Schweizer Familienunternehmens Ouboter, an einer Steckdose aufgeladen, fast wie ein Smartphone. So wie er sich im Internet präsentiert, so ist er auch in real: cool und puristisch. Die charmante Citykugel bietet Platz für zwei Personen und vier Shoppingtüten.

In der Stadt findet er auf einem Drittel des Parkfeldes Platz. Er sieht sich als «perfekte Mischung zwischen Auto und Motorrad». Tatsächlich ist man mit einer Töffnummer im Verkehr zugelassen. Der Microlino kommt aber mit selbsttragender Karosserie aus, sein Chassis ist wie das eines Autos konstruiert. Die ersten tausend Modelle sollten noch dieses Jahr ausgeliefert werden. Den Mikrostadtflitzer gibt es in zehn Farben. (mbo)

Preis: ab 15 000 Franken

Sound: Surrt zart

Reichweite: rund 230 Kilometer

Geschwindigkeit: bis 90 km/h

Lifestylefazit: Jöö-Fakor hoch, Ökostatement noch höher.

www.microlino-car.com

zvg

Hersteller Hyundai lanciert seit Jahren moderne und günstige Fahrzeuge. Kein Wunder, steigt deren Zahl in der Schweiz. Im ersten Halbjahr 2022 lagen der Ioniq 5 und Kona-E unter den Top 15 der E-Bestseller. Hyundais sind keine Angeber-Wagen, sondern Fortbewegungsmittel für qualitätsbewusste Tiefstapler.

Mit dem Kühlergrill und schmalen LED-Scheinwerfern strahlt er etwas Neckisches aus, als wolle er sagen: «Lass uns Spass haben!» Wer es eilig hat, lädt ihn mit 100 Kilowatt Leistung von 0 auf 80 Prozent in unter einer Stunde auf. Die Fondsitze haben Sitzheizung und Apple Car Play verbindet superschnell mit dem iPhone. Einzig der Rückspiegel lässt sich zu wenig flexibel in Position bringen. (mbo)

Preis: ab 42 000 Franken

Sound: Unaufgeregt, aber hörbar

Reichweite: rund 484 Kilometer

Geschwindigkeit: bis 167 km/h

Lifestylefazit: Understatement mit Stil.

www.hyundai.ch

zvg

Das Öko-Flaggschiff von BMW setzt Massstäbe mit seinem wuchtigen, über 500 PS starken Modell mit Hochvoltbatterie. Vom Look her eine ausserirdische Eleganz ausstrahlend, schwebt man Zenartig leise durch die Landschaft; der Fahrkomfort ist super hoch. Mit dem Allradsystem ist man auch in den Bergen sicher, das Panorama-Glasdach ist ein Erlebnistool.

BMW rundet die Glaubwürdigkeit auch in den Details ab. Die Türunterstruktur ist aus Rezyklat, das Bedienzentrum aus FSC-zerti ziertem Holz, die Fussmatten sind aus Recycling-Nylon. Kleine Kritik: Die Bedienelemente aus Kristallglas blenden bei Sonneneinstrahlung. (mbo)

Preis: ab 115 000 Franken

Sound: dezent, aber kraftvoll

Reichweite: rund 630 Kilometer

Geschwindigkeit: bis 200 km/h

Lifestylefazit: Wer das Rampenlicht liebt, wird den neuen iX xDrive50 lieben.

www.bmw.ch

zvg

Das Beste zuerst: Dieser Wagen tönt genauso sexy wie ein klassischer Porsche. Er rasselt und brummt zwar nicht wie ein 911er, aber das Klangerlebnis ist dennoch aufregend. Beschleunigt der Taycan, dann tönt das wie ein startendes Raumschi . Als würde man sich auf einer von Hermès designten Axiom-Space-Mission in die Zukunft teleportieren. Dieser Wagen ist nicht bloss ein Highend-Statement, das satt auf der Spur bleibt, sondern spricht alle Sinne an. Interieur, Technik und Design machen Spass. Und den Bordcomputer, der einen lotst und unterhält, nimmt man bald ein wenig Knight-Rider-mässig wie einen guten Freund wahr. (mbo)

Preis: ab 130 000 Franken

Sound: macht süchtig

Reichweite: rund 603 Kilometer

Geschwindigkeit: bis 250 km/h

Lifestylefazit: Wow! Aber bitte nonchalant mit Jeans und T-Shirt anstatt overdressed fahren.

www.porsche.ch

