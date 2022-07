Grosser Bordeaux-Report Was taugt der 2021er? Master of Wine Philipp Schwander hat ihn für uns degustiert Keystone Selten war unser Autor – «Master of Wine» und einer der profiliertesten Wein-Experten der Schweiz – von einer Verkostung der Primeurs derart angenehm überrascht. Allerdings zeigten sich beim Jahrgang 2021 auch Ausreisser nach unten. Bei den Preisen hingegen gibt’s nur eine Richtung: aufwärts. Philipp Schwander* 0 Kommentare 16.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Offen gestanden erwartete ich nicht viel vom Jahrgang 2021, als ich mit unserer kleinen Gruppe Anfang Mai in Bordeaux eintraf. Nur zu gut war mir der verregnete Sommer in Erinnerung wie auch die gehäuft negativen Berichte der Winzer aus verschiedenen Teilen Mitteleuropas. Glücklicherweise fällt die qualitative Einordnung eines Jahrgangs etwas leichter, wenn man bereits seit den 1980er-Jahren die Bordeauxweine vom Fass verkostet. Teilnehmer hingegen, die Bordeaux erst seit einer Dekade degustieren, erlebten eine mehrheitlich sonnenverwöhnte Periode mit entsprechend alkoholreichen und wuchtigen Weinen.

2021 erinnerte mich an manche Jahrgänge der 1980er- und 1990er-Jahre, die einen tieferen Alkoholgehalt sowie eine deutlich kühlere Aromatik und Textur aufwiesen. Denn an Bordeaux fasziniert ja nicht Wucht, sondern noble Eleganz, und diese findet sich erfreulicherweise bei den besten 2021ern. Sie wurden im Übrigen auch um ein Vielfaches besser und präziser vinifiziert als ihre Vorgänger vor dreissig Jahren; die Arbeit in Rebberg und Keller hat sich stark verändert und ist heute ungemein aufwendiger. So werden beispielsweise die Parzellen nicht mehr gleichzeitig, sondern gezielt bei jeweils optimaler Reife gelesen und separat vergoren.

Um den Charakter des Jahrgangs besser zu verstehen, ist der Wetterverlauf prägend. Er war sehr schwankend. Selbst im Juli war es kühl und regnerisches Wetter hielt sich im Juli. Ende des Monats war die Situation völlig entmutigend, und der Mehltau breitete sich immer weiter aus. Hätte es weitere Regenfälle gegeben, wäre die Katastrophe nicht mehr zu verhindern gewesen. Zum grossen Glück besserte sich das Wetter.

Der August blieb mit durchschnittlich 19,8 °C deutlich unter dem langjährigen Schnitt. Die konstanten Niederschläge und niedrigen Temperaturen hatten zur Folge, dass die Reben ihr Wachstum viel zu spät einstellten und selbst nach dem Farbumschlag ihre Kraft noch immer in den Wuchs steckten. Immerhin war der September ein wenig wärmer als sonst, allerdings herrschten in den Nächten tiefe Temperaturen.

Einen grossen qualitativen Unterschied bewirkte der Lesezeitpunkt. Der Oktober war recht sonnig. Doch leider erschwerte die Höhenkaltluft, verlässliche Wettervorhersagen zu treffen. Wer deshalb aus Angst vor dem Regen verfrüht zu lesen anfing, erntete deutlich weniger reife Trauben als jener, der die Nerven bewahrte und zuwartete. Tatsächlich lasen viele Anfang Oktober, obwohl mittlerweile die Mehrheit angibt, spät geerntet zu haben.

An diesen Hängen reifen die Trauben des vollmundigen Bordeaux-Weins. Getty

Die Qualität der einfachen Weine lässt häufig auf das allgemeine Niveau eines Jahrgangs schliessen. 2021 war die Reife oft ungenügend, mit deutlich tieferen Zuckerwerten und hoher Apfelsäure. Die Traubenbeeren waren – insbesondere beim Merlot – unüblich gross, was ein Nachteil ist. Die teilweise sehr bescheidenen Erzeugnisse zeigen, dass es in erster Linie den Produzenten mit den besten Lagen vorbehalten war, Herausragendes zu realisieren. Und selbst diese mussten einen enormen Aufwand betreiben, um durch Ertragsreduktionen, aufwendige Spritzungen und drakonische Selektionen ihr Ziel zu erreichen.

Einfache Produzenten mit geringen finanziellen Mitteln und mässigen Lagen hatten dagegen kaum eine Chance. Auch der vermehrt praktizierte biologische Anbau ist im ozeanischen, oft feuchten Klima des Bordelais eine gewaltige Herausforderung.

Nicht zu vernachlässigen sind beim biologischen Rebbau auch die vermehrt erforderlichen Traktor-Fahrten für das Ausbringen des Pflanzenschutzes. So wurden 2021 bei den meisten biologisch arbeitenden Betrieben 15 bis 25 Spritzungen mit Kupferpräparaten notwendig.

Grundsätzlich gilt: Je trockener das Klima, desto weniger Pflanzenschutz ist vonnöten. So kann in gewissen Regionen (wie beispielsweise Toro oder Priorat in Spanien) in vorteilhaften Jahren fast ganz auf das Ausbringen von Spritzmitteln verzichtet werden. Je feuchter allerdings die Witterung, desto grösser die Gefahr von Pilzkrankheiten und umso wichtiger der Pflanzenschutz. Im Bordelais beispielsweise wurden vom Dezember 2017 bis Mai 2018 insgesamt 800 mm Niederschlag verzeichnet, so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. Diese steten Regenfälle führten in der ersten Jahreshälfte zu gravierenden Problemen mit der Pilzkrankheit Falscher Mehltau, welche die Qualität der Trauben stark beeinträchtigen kann.

Beim Pflanzenschutz wird unterschieden zwischen Kontaktmitteln (der Wirkstoff wird von aussen auf die Rebe gesprüht), teilsystemischen Mitteln (der Wirkstoff verteilt sich nur in der äusseren Blattschicht) und systemischen Mitteln (der Wirkstoff wird über den Saftstrom von der ganzen Pflanze aufgenommen). Kontaktmittel wie beispielsweise Kupfer, das auch im biologischen Rebbau zugelassen ist, sind viel preiswerter und werden nur äusserlich angewendet. Kupfer bekämpft den Falschen Mehltau effektiv.

Der falsche Mehltau befälltalle grünen Teile der Weinrebe und sorgt für schlechte Ernte. Keystone

Diese Pilzkrankheit wurde 1878 von Nordamerika eingeschleppt und verursacht seither beträchtliche Schwierigkeiten im Rebbau. Bereits 1885 setzte man im Bordelais die sogenannte Bordeauxbrühe, eine Mischung aus Kupfersulfat, Kalk und Wasser, erfolgreich als erstes Fungizid ein. Sie hat den Vorteil, dass sich keine Resistenzen bilden und relativ wenig Rückstände im Wein verbleiben. Die Nachteile sind die über die Jahre massive Anreicherung von Schwermetall im Boden mit entsprechend toxischen Auswirkungen auf Bodenorganismen, die Begleitflora und nicht zuletzt auf die Reben selbst.

Die Bodenfruchtbarkeit wird langfristig beeinträchtigt, umso mehr, als bei häufig wiederkehrenden Regenschauern auch öfter behandelt wird.

So mussten Biowinzer 2021 viel mehr Spritzungen durchführen als konventionell arbeitende Betriebe.

Philipp Schwander*

ist Weinhändler und Master of Wine. Er ist nicht im Bordeaux-Subskriptionsgeschäft tätig. zvg

Aber nicht nur das Kupfer, sondern auch die wie in der konventionellen Bewirtschaftung zum Einsatz kommenden dieselbetriebenen Traktoren, die insbesondere in den durchnässten Böden zu starken Verdichtungen führen, sind Begleiterscheinungen, die gerne verschwiegen werden.

Grosse Lage – grosse Weine: Dies traf 2021 sehr oft zu. Die extremen Regenfälle stellten für qualitativ mässige Parzellen mit schlechterer Drainage ein häufig unüberwindliches Hindernis dar. Weniger vorteilhafte Lagen wurden zudem oft vom Frost heimgesucht. Die Rebberge nahe der Gironde – wie beispielsweise Montrose – blieben dagegen weitgehend verschont. Um es vorwegzunehmen: 2021 finden sich sowohl im Médoc wie auch im Libournais herausragende Weine – aber auch ausgesprochen schlechte. Kaum ein Jahrgang der letzten Zeit ist derart heterogen ausgefallen wie der 2021er. Er ist stilistisch ausserdem das pure Gegenteil der üppig-vollmundigen Jahre 2020, 2019 und 2018.

Am einfachsten war es für die «grands terroirs», welche die Wetterkapriolen deutlich besser verkrafteten. Beim Witterungsverlauf lassen sich Parallelen zum Jahrgang 2014 ziehen, der ebenfalls von einem regnerischen, kühlen Sommer geprägt war. Die Durchschnittstemperaturen sind teilweise erstaunlich kongruent (vgl. Tabelle 2), die Erträge lagen 2014 allerdings markant höher. Pierre-Olivier Clouet, technischer Direktor von Cheval-Blanc, meinte: «Wir erreichten glücklicherweise gerade die volle Reife, die ich auf die Tannine bezogen am ehesten als «al dente» beschreiben würde.»

Oft wird in Weinpublikationen suggeriert, tiefe Erträge seien ein Merkmal für hohe Qualität. Diese Ansicht stammt noch aus den 1990er-Jahren. Effektiv aber bedeuten geringe Erträge nicht zwingend eine höhere Qualität. Der exzellente Jahrgang 2016 erbrachte rund 50 hl/ha. Das Problem der gehobenen Bordelaiser Weingüter ist, dass die Erträge in den letzten Jahren tendenziell zu tief lagen.

Altes Handwerk: Für die besten Bordeaux-Weine werden die Trauben von Hand geerntet. Keystone

Die Verbindung von Klimaerwärmung und tieferen Erträgen führte in den vergangenen Jahren zu vorzeitig gereiften Trauben und zu teils dicklichen, alkoholischen Weinen. In dieser Hinsicht hat glücklicherweise ein behutsames Umdenken eingesetzt, das nun – auf einer vernünftigen Basis – etwas höhere Erträge fördert. Dadurch erfolgt die Reife nicht zu schnell, was wichtig ist für die Aromabildung. Die Weine werden eleganter und erinnern weniger an die wuchtigen Gewächse aus Übersee. 2021 sind die bescheidenen Mengen den klimatischen Kapriolen zuzuschreiben.

Vom Stil her erinnern einige der Weine ein wenig an 1996, 2001 oder 2008, die fruchtbetonteren an kräftige 2012er oder 2014er. Es gibt zahlreiche 2021er, denen es an Kraft und Volumen mangelt, auch die Säure ist prägnanter als sonst.

Die besten Gewächse des Jahrgangs 2021 sind dank der deutlich aufwendigeren Arbeitsweise jedoch erstaunlich finessenreich und mit einer noblen Frucht sowie ausgereiften Tanninen ausgestattet. Lagen die Weine der letzten Jahre häufig zwischen 14,5% und 15,5% Alkohol, bewegen sich die Cabernet-betonten 2021er um 13%. So erreichte Lafite 12,6%, Latour 13,1%. Ein tieferer Alkoholgehalt wird heute als positiv angesehen. Dennoch zeigt sich bei Verkostungen, dass meist höherprozentige Weine bevorzugt werden. Bei manchen Erzeugnissen war es deshalb nötig, den Alkoholgehalt mittels Chaptalisation (Zuckerzugabe vor der Gärung) zu erhöhen, eine Praktik, die früher üblich war, aber wegen der sonnenverwöhnten Jahre seit längerem nicht mehr angewandt wird.

Wie der Bordeaux schmeckt, lässt sich vor Ortdegustieren. Getty Images

Der spätreifende, robuste Cabernet profitierte gegenüber dem fäulnisanfälligeren und früher reifenden Merlot ganz besonders vom schönen Oktober. Auch im Libournais erschienen uns die Cabernet-Franc-Weine gut gelungen. Einige herausragende Beispiele begeisterten durch ihren klaren, unglaublich feinen, noblen Charakter, den man in dieser Ausprägung äusserst selten findet. Deshalb ist – auch zu meinem grossen Erstaunen – für den Bordeaux-Freund 2021 ein Jahr, das man selektiv unbedingt im Auge behalten sollte.

Im Süden des Médoc waren wir heuer besonders beeindruckt von Château Margaux, das einen klassischen, grossen Rotwein erzeugte. Direktor Philippe Bascaules erklärte denn auch freudestrahlend, dass er selbst extrem überrascht von der ungewohnt hohen Qualität sei. Aber auch der Pavillon Rouge und der Pavillon Blanc sind grossartig. Bascaules vergleicht den Margaux 2021 mit dem 1996er, allerdings sei der 2021er auf einem höheren Niveau. Eine strenge Selektion sei entscheidend gewesen, denn auch auf ihrem Gut hätte es starke Qualitätsunterschiede gegeben.

Nur gerade 36 Prozent des Weines wurden des «grand vin» für würdig befunden. Gleichfalls sehr gut, allerdings für unser Empfinden ein wenig unter dem Niveau von Château Margaux, präsentierte sich Château Palmer, auf dessen Gelände zurzeit ein hauseigenes Restaurant gebaut wird. Der Alkoholgehalt wurde mittels Chaptalisierung um ein halbes Grad angehoben. Einen exzellenten, tiefgründigen Wein aus niedrigen Erträgen präsentierte Ducru-Beaucaillou, dessen «grand vin» zu 98% aus Cabernet Sauvignon besteht und moderate 12,5% Alkohol aufweist.

Lynch-Bages erzeugte einen sehr guten Wein. Das bekannte Gut verfügt seit 2020 über neue Kellergebäude mit der doppelten Anzahl Gärtanks; leider verströmt der riesige Neubau, trotz seines berühmten Architekten, den Charme des Hauptsitzes einer mittelgrossen Versicherungsgesellschaft.

Einen kraftvollen Wein degustierten wir beim neuen Pontet-Canet-Kellermeister Mathieu Bessonnet. Er arbeitete unter anderem bei Chapoutier und Michel Rolland und wirkt deutlich entspannter als sein fast schon messianisch der Biodynamie verpflichteter Vorgänger Jean-Michel Comme. So lässt er uns unbefangen wissen, dass die neun im Rebberg eingesetzten Pferde die Rebstöcke zwar unbestritten weniger beschädigten als die Traktoren und auch die Bodenverdichtung geringer ausfalle. Ein wichtiger Grund, weshalb er an den Pferden festhalte, sei aber auch, weil die Mitarbeiter mit ihnen schlicht mehr Freude bei ihrer Tätigkeit hätten.

Die Primeur-Kampagne des Jahrgangs 2019 verlief dank der attraktiven Preise hervorragend; auch der teurere 2020er wurde gut verkauft. Die Aufhebung der US-Strafzölle im März 2021 sorgte zudem für eine starke Belebung des Geschäfts, viele Négociants tätigten erfreuliche Umsätze und konnten ihre Lagerbestände älterer Jahrgänge zurück bis 2011 deutlich reduzieren. Dies gilt allerdings in erster Linie für die 200 berühmtesten Châteaux. Die anderen rund 6400 Bordeaux-Produzenten kämpfen – wie viele weltweit – mit tiefen Preisen und stockendem Absatz.

Die Erfahrung des letzten Jahrzehnts zeigt, dass sich eine Subskription höchstens bei sehr guten Jahrgängen einigermassen vertreten lässt. Vor 1996 lohnte sich der Subskriptionskauf: Die Preise der Bordeaux Crus Classés lagen nach ihrer Auslieferung meist rund 30 Prozent höher als en primeur. 1996 gab es einen ersten Preisschub, weitere folgten 2000, 2005 und 2009. Mit dem 2010er erreichte das Preisniveau aufgrund der riesigen Nachfrage aus China im Jahr 2011 neue Rekordwerte. Eine Subskription machte sich definitiv nicht mehr bezahlt, da manche 2009er und 2010er selbst Jahre nach der Auslieferung günstiger erworben werden konnten als en primeur. In den vergangenen Jahren sind die Preise wieder etwas vernünftiger geworden, wenngleich sie bei vielen Jahrgängen (wie beispielsweise 2017) nach wie vor zu hoch lagen.

Eine wohltuende Ausnahme bildete der Jahrgang 2019, der hervorragend gelang und zu sehr attraktiven Preisen – die mittlerweile um gut 30 Prozent gestiegen sind – auf den Markt gebracht wurde. Die bis jetzt kommunizierten Preise des 2021ers liegen ähnlich hoch wie beim besseren 2020er und sind klar überteuert. Eine Subskription – obwohl gewisse Weine qualitativ sehr interessant sind – drängt sich kaum auf, zumal nach drei ausgezeichneten Jahrgängen die Nachfrage nach einem schwierigen Bordeaux-Jahrgang verhalten sein dürfte. Erfahrungsgemäss steigen die Preise weniger hoch bewerteter Jahrgänge zudem nur sehr zögerlich.

zvg

Die grössten 2021er:

- St-Émilion: Ausone, Cheval-Blanc

- Margaux: Château Margaux

- Graves: Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, blanc, Haut-Brion blanc

- Pomerol: Vieux Château-Certan, Le Pin

Ausgezeichnete 2021er:

- Margaux: Palmer, Pavillon Rouge, Pavillon Blanc

- St-Julien: Ducru-Beaucaillou, Beychevelle

- Pauillac: Pichon-Lalande, Pichon-Baron, Lafite-Rothschild, Latour, Lynch-Bages, Mouton-Rothschild

- St-Estèphe: Montrose, Cos-d’Estournel

- Graves: La Mission Haut-Brion, Domaine de Chevalier rouge, Haut-Bailly, Domaine Chevalier blanc

- Pomerol: L’Eglise-Clinet, L’Évangile, Lafleur, Clinet

- St-Émilion: Figeac, La Mondotte, Canon, Chapelle d’Ausone, Petit Cheval, Pavie

- Sauternes: Suduiraut

Sehr gute 2021er:

- Margaux: Alter Ego, Brane Cantenac, Rauzan-Ségla

- St-Julien: Langoa-Barton, Léoville- Barton, Lagrange, Clos du Marquis, St-Pierre, Talbot, Croix de Ducru-Beaucaillou

- Pauillac: Pontet Canet, Duhart- Milon-Rothschild, Clerc Milon, Petit Mouton

- Graves: Pape Clément, Pape Clément blanc, Fieuzal blanc, Olivier blanc

- Pomerol: Trotanoy, Clinet, La Conseillante, La Fleur-Pétrus, Le Bon Pasteur, Le Gay, Hosanna

- St-Émilion: Pavie Macquin, Pavie-Decesse, Canon-la-Gaffelière, Monbousquet, La Clotte, Quinault l’Enclos, La Tour Figeac, Rochebelle, La Gaffelière, Larcis Ducasse, Bélair-Monange

- Bordeaux blanc: Aile d’Argent, Carbonnieux, Caillou Blanc du Talbot, Malartic Lagravière

zvg

Gute 2021er:

- Margaux: Giscours, Cantenac Brown, Malescot St-Exupéry

- Pauillac: Carruades de Lafite

- St-Estèphe: Les Pagodes de Cos, Cos Labory

- Graves: Fieuzal rouge

- St-Émilion: Angélus, Le Dôme, Rol Valentin, Pressac, Chauvin, Fonplégade, Quintus

- Haut-Médoc: La Lagune

2021er mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Margaux: Labégorce

- Pauillac: Pibran, Les Griffons de Pichon Baron, Pichon Reserve

- St-Estèphe: Phélan-Ségur, Ormes de Pez, de Pez, Meyney, Haut-Marbuzet

- Graves: Latour-Martillac

- Haut-Médoc: Sociando-Mallet

- Graves: Haut-Bailly II

- St-Émilion: Clos de l’Oratoire Castillon Côtes de Bordeaux: Aiguilhe

Insgesamt wurden rund 400 Weine (teilweise mehrfach) verkostet. Einige bekannte Crus (wie z. B. Léoville-Las Cases und zahlreiche Sauternes) wurden dieses Jahr nicht verkostet.

