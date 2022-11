Gorgonzola Geliebt und gehasster «Stinker»: Einer der heikelsten Käse der Welt mit einer erotischen Entstehungslegende Nach Parmesan und Mozzarella ist Gorgonzola der berühmteste italienische Käse, heiss begehrt auf der ganzen Welt. Ein Produkt, das

immer gefragt, aber nie in Mode war. Gemacht wird er vor den Toren Mailands. Dort steht gar ein Städtchen mit dem Namen Gorgonzola. Christian Berzins Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das erotisierende Stinken macht den Gorgonzola zusammen mit seiner Konsistenz einzigartig. Wer meint, ihn nicht gerne zu haben, irrt sich ziemlich sicher, ist von falschen Erwartungen geprägt. Bruno Zanzottera

500-Euro-Frage: Woher kommt der Emmentaler? 1000-Euro-Frage: Woher kommt der Camembert?

Beide Käse-Fragen sind einfach zu beantworten. Aber ob die Frage, woher der Gorgonzola kommt, in «Wer wird Millionär» die 250 000- oder bloss die 2000-Euro-Frage wäre, ist nicht so klar. Rasch nämlich ist ein Mailänder Vorstadt-Kaff mit dem Namen Gorgonzola ergoogelt, erreichbar mit der Metrolinie 2. Und naturgemäss gibt es eine Legende mitsamt Käser und schöner Magd, die die Erfindung des Gorgonzolas nicht nur dorthin, sondern in eine schwüle Schöpfungsnacht ins Jahr 879 verortet.

Das ist so exakt, dass es falsch sein muss. Und käme der Käse Gorgonzola tatsächlich aus Gorgonzola, wäre dieser Text an dieser Stelle fertig, gibt es doch dort nur noch eine Käserei, die einen Blauschimmelkäse herstellt. Allerdings macht man das mit Ziegenmilch, was gemäss den Regeln kein Gorgonzola ist. Doch wohin also, um einen echten Gorgonzola-Produzenten kennen zu lernen?

Dank der Internet-Seite www.gorgonzola.it des Konsortiums für den Schutz des Gorgonzolas erfahren wir, dass dieser famose Käse nur in zwei italienischen Regionen – in fünf piemontesischen Provinzen und im Gebiet von Casale Monferrato sowie in zehn lombardischen Provinzen – hergestellt wird. Immerhin. Und unter den 39 Mitgliedern wählen wir die Gebrüder Pedretti aus, deren Etikette mit Rotkäppchen und Wolf geschmückt ist.

Das Gorgonzola-Reich im Norden Italiens. Östlich von Mailand liegt das Städtchen Gorgonzola. Bruno Zanzottera

Via Autobahn Mailand-Turin erreichen wir das Städtchen Robecco sul Naviglio, ein Feldweg führt zu einem stattlichen Tor. Bloss ein Schild betreffend eines Direktverkaufs lässt uns erahnen, dass wir bei den Pedrettis sind. Doch schliesslich steht der Signore im Hof und sagt auf das Schild deutend: «Nur 1 bis 2 Prozent der Produktion gehen über unsere Theke.» Vielleicht lächelt der 67-jährige Giuseppe Pedretti zu den Worten, um ernst anzufügen: «So etwas braucht Personal. Das lohnt sich für uns nicht. Wir sind immer hier. Die Kunden können kommen.»

«Ein echter Gorgonzola kennt keine Geheimnisse.» Giorgio, 58, und Giuseppe Pedretti, 67, machen ihren Käse so, wie ihn schon ihr Grossvater herstellte. Bruno Zanzottera

Mal in der Produktionshalle drinnen taucht auch der neun Jahre jüngere Bruder Giorgio auf. Fehlt nur noch Paolo, der 32-jährige Sohn Giuseppes, der mit im Boot sitzt. Schon Urgrossvater Pedretti habe Käse gemacht, sagt Giuseppe.

Das erotisierende Stinken macht den Käse einzigartig

Gorgonzola ist nach Parmesan und Mozzarella der berühmteste italienische Käse. Das ist schon lange so: Als die Titanic unterging, war auf der Käseplatte dieses Galadinners ein einziger aus Italien zu riechen: ein Gorgonzola.

Ob solcher Geschichten zuckt Giuseppe Pedretti bloss mit den Schultern. Vom Mythos kann er nicht leben. Das Beste für ihn am Gorgonzola ist, dass er immer gefragt, aber nie in Mode war. «Es war auch das Brot der Maurer: Wer ein Gorgonzola-Brot ass, hatte Energie, Waren vier Stockwerke hochzutragen. Jetzt macht das der Kran. Dennoch: Gorgonzola ist ein unglaubliches Produkt.» Kaum gesagt, relativiert er auf seinen Käse zeigend seine Worte: «Wenn Sie den heute Abend zu Hause in den Kühlschrank legen, ist die Gefahr gross, dass Ihre Frau nächsten Morgen klagt: ‹Mamma mia, was stinkt denn hier so?!›».

Doch genau dieses erotisierende Stinken macht den Gorgonzola zusammen mit seiner Konsistenz einzigartig. Wer meint, ihn nicht gerne zu haben, irrt sich ziemlich sicher, ist von falschen Erwartungen geprägt, sollte versuchen, seine Geschmacksnerven zu sensibilisieren. Gorgonzola ist ein so eigenständiges Produkt, dass es grösste Bewunderung verdient. «Dolce» und «Piccante» sind im Angebot, doch «süss» oder «scharf» ist weder der eine noch der andere, viel eher cremig umgarnend, hier verführerisch, atemberaubend kräftig da. Nur der Gorgonzola-Novize meint, jeder Gorgonzola sei gleich. Wer den Löffel in die weiche Masse taucht, wird sein blaues Wunder erleben.

Jeden Morgen bringt ein Lastwagen den Pedrettis frische Milch aus einem Stall, der keine fünf Kilometer entfernt liegt. Es kann aber auch mal 15.30 Uhr werden. Den Brüdern ist das einerlei. Man ist vor Ort und produziert auch an Ferragosto, dem heiligen Sommerferientag: «Wir arbeiten immer. Man kann den Milchfluss nicht stoppen.» Die Milch wird pasteurisiert und kommt in zwei grosse Becken, wo der Edelschimmel hinzugefügt wird. 1 Liter «Muffa» reicht für 3000 Liter Milch. Der Edelschimmel trägt den Namen Pedretti. «Der Produzent sagt, dass jeder mehr oder weniger seinen eigenen Edelschimmel erhalte. Ob wahr oder nicht – ich kann es ihnen nicht sagen.» Pedretti schmunzelt.

Zu Beginn müsse die Formen dauernd gedreht werden. Bruno Zanzottera

Keine halbe Stunde ist vorbei, wenn die fermentierte Masse dicker wird und in runde Formen gegossen wird. Sie sind etwas kleiner als sonst, ist doch diese Auslage für den amerikanischen Markt bestimmt. «Sonst wollen die Amerikaner alles gross, beim Gorgonzola klein! Ich weiss nicht warum», sagt Pedretti. Ihn plagt die Frage nicht. Er und ein paar Kollegen dürften das so machen. Der Markt sei heikel, es gelte, sich anzupassen.

«Wenn ich heute Mist baue, sind die nächsten 90 Tage für die Katz»

108 Formen, eine jede mit 60 Liter Frischkäse gefüllt, liegen auf den Tischen. Jetzt muss er praktisch nur noch reifen. Doch dieses «nur noch» kann man sich sparen, Pedretti sagt gar: «Der Gorgonzola ist einer der heikelsten Käse, die es gibt. 90 Tage lang kann viel schiefgehen. Das ist lange. Und wenn ich heute Mist baue, sind die 90 Tage für die Katz. Das ist schmerzvoll.»

Gefährlich wird es vor allem beim Dolce, dem weicheren Käse. Da muss sich in den 30 Tagen die Masse bilden und härter werden; nur wenn es stabile Löcher gibt, kann der Edelschimmel atmen: «Wenn er zu weich ist, verfallen sie und der Prozess wird gestoppt. Gehe ich aber zu schnell voran, ist alles viel zu kompakt, zu grün auch.»

Pedrettis Käse geht unter «fremder» Flagge bis nach China

Doch wenn es in die Reifung geht, sagen die Pedrettis ihren Käsen bereits «Ciao» – oder eher «Addio». Man hat nicht den Platz, jeden Tag Hunderte Kilo in einen Kühlraum zu bringen und 90 Tage zu warten. Und so gibt man den Käse dem Grossproduzenten Ciresa, in dessen Etikette er in den Verkauf kommt. Bis nach China geht die Reise. Vor der Annexion der Krim durch Russland auch in Putins Reich.

Pedrettis Käse in der Ciresa-Verpackung: Nur an der Nummer 90 auf dem Käse erkennt der Händler Pedrettis Käse. bez

Wo genau man ihren Gorgonzola kaufen kann, wissen die Brüder am Ende nicht: «Schade, gewiss, aber wir haben nicht das Distributionsnetz. Die alten Käsereien sind oft so strukturiert», sagt Pedretti gelassen. «Wir haben keinen Platz. Und es braucht Personal und viel Wissen, den Käse zu verkaufen. Richtig oder falsche Wahl – wir haben so entschieden, machen diesen kleinen, aber entscheidenden Teil: die Milch in Käse verwandeln.»

Die Nummer 90 führt die Händler in die Käserei der Pedrettis. Bruno Zanzottera

Die Pedrettis haben keine Etikette, aber der Ärger und die Sorgen sind ihnen geblieben: «Wenn mein Käse schlecht ist, dann <Lebender Kolumnentitel>weiss der Kunde nicht, wer der Schuldige ist, aber der amerikanische Händler sehr wohl.» Jeder Käse der Pedrettis trägt nämlich die Nummer 90, sie verrät die Brüder – oder adelt sie eher. So war denn auch schon Besuch aus China in Robecco Sul Naviglio, bei Gorgonzola-Nummer 90.

Kann es sein, dass der Gorgonzola keine Geheimnisse kennt?

Mögen die Appenzeller ein grosses Geheimnis um ihren Käse machen, Pedretti kann im Prinzip nichts anderes tun, als sauber zu arbeiten. Gelassen sagt er: «Mein Käse hat seine Qualität. Aber ein guter Gorgonzola kennt keine Geheimnisse. Wir können nicht irgendwelche Gewürze, Kräuter oder Knoblauch reingeben, wir folgen den Richtlinien des Konsortiums.»

Der Käsemacher deutet an, dass diese Richtlinien gut, aber bisweilen auch eigenartig seien, da zum Beispiel sogar reglementiert sei, wie man den Gorgonzola schneiden sollte: «Schneide ich ihn vertikal statt horizontal, riskiere ich eine Busse von 5000 Euro. Das folgt aber keiner Logik. Es ist reine Bürokratie. Was soll’s.»

Ein Stück von seinem Gorgonzola endlich im Mund, will ich doch wissen, was der Unterschied von Pedrettis und einem Gorgonzola sei, der in einer Fabrik in Novara gemacht werde. «Der Unterschied?», fragt Pedretti staunend zurück, als ob es den nicht gäbe: «Das ist Handwerk, das andere Industrie.»

Er lässt sich nicht auf die Äste hinaus, meint, dass die Leute nun mal einen eigenen Geschmack haben, der bisweilen über die Jahre von Industrieprodukten verändert worden sei. Er sagt «verändert» und meint verdorben.

«Der Industriekäse muss auf jeden Fall härter sein. Wenn sie unseren Käse in Stücke geschnitten in eine Schale legen, zerläuft er innerhalb von drei Tagen. Ein Kunde am Schalter rümpft darob die Nase. Der Industriekäse muss seine Form behalten – und verliert Geschmack. Man muss aber gewisse Industrievorgaben befolgen.»

James Joyce Romanfigur ass am 16.6.1904 Gorgonzola-Brötchen

Giorgio Pedretti isst seinen Gorgonzola am liebsten mit Gnocchi, aber auch auf der Pizza oder auf dem Steak schmecke er gut. Auf der bereits erwähnten Gorgonzola-Homepage finden sich Dutzende von Rezepten. Am ehrlichsten und eindrücklichsten ist es, ihn ganz einfach auf Brot zu servieren, so wie es der Held aus James Joyce Roman «Ulysse» am 16. Juni 1904 in einem Dubliner Pub erhält. Am 16. Juni gibt es im Davy Byrnes Pub jeweils ein Gorgonzola-Fest.

Gnocchi mit Gorgonzola: Stimmt die Qualität, gibt es nichts Einfacheres, nichts Besseres ... und kaum etwas Nahrhafteres. Alamy / www.alamy.com

Kein einfacher Käse, ein günstiger hingegen schon: Selbst beim Delikatessen-Laden «Peck» in Mailand kostet das Kilo nicht mehr als 25 Franken, bei «Globus» der Dolce hingegen schon 40, der Piccante, er stammt aus der Nähe von Stresa, bereits 48 Franken. Bei Pedrettis in der Auslage kostet ein Kilo 14 Euro, der Dolce 12.

Schon mit 150 Gramm Gorgonzola kann man Gnocchi für 6 Personen zubereiten oder (Pumpernickel)Brötchen für ein Dutzend Gäste bestreichen.

P. S. Die 500 000-Euro Frage: Woher kommt der Tilsiter?

Caseificio Pedretti: Cascinello Valerio, Robecco sul Naviglio

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen