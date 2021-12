Glücksspiel Casino-Hochsaison im Dezember: Was Sie über Suchtpotenzial und Gewinnchancen wissen müssen Im Winter wird mehr gezockt – sowohl in den Casinos als auch online. Was Sie dabei beachten sollten. Jolanda Riedener 25.12.2021, 05.00 Uhr

Setzt man auf Schwarz oder auf Rot, liegen die Gewinnchancen bei 50 Prozent. Bild: Dominik Wunderli

Der Traum vom fetten Gewinn oder dem grossen Glück im Casino lockt in dieser Zeit mehr Personen in die Spielhallen oder auf die Websites der Onlinecasinos. Gerade an Silvester und Neujahr versuchen manche ihr Glück und geben einen Teil ihres 13. Monatslohns auf diese Weise aus.

In den Wintermonaten gebe es grundsätzlich mehr Besucherinnen und Besucher in den Casinos, bestätigt auch Marco Zemp, Mediensprecher von Swisscasinos auf Anfrage. Der Dezember gelte dabei als Saisonhöhepunkt der sogenannten terrestrischen Casinos. Also der Spielhallen mit Standort in Zürich, Pfäffikon, St.Gallen und Schaffhausen. Aber auch in den Onlinecasinos werde in dieser Zeit mehr gespielt.

Glücksspiele florieren trotz Coronamassnahmen Im Dezember 2021 verzeichnet Swiss Casinos Eintrittszahlen über dem Vorjahr, heisst es auf Anfrage. Wobei das Unternehmen seine Casinos im vergangenen Jahr Mitte Dezember aufgrund des Lockdowns schliessen musste. «Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Jahr mit einem guten Ergebnis abschliessen werden», sagt Mediensprecher Zemp. Dies trotz der aktuellen Einschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie.

Was Sie alles über Glücksspiele in Casinos wissen müssen, haben wir nachstehend für Sie zusammengetragen.

Onlinecasinos haben sich seit der Inkraftsetzung des neuen Geldspielgesetzes 2019 etabliert. Weshalb?

Das neue Geldspielgesetz erlaubt seit 2019, dass auch Schweizer Firmen, die Casinos betreiben, eine Konzession für ein Onlinecasino beantragen können. Im Jahr 2020 erreichten die sieben Schweizer Onlinecasinos einen Bruttospielertrag von 187 Millionen Franken, die 21 Casinos, in denen man vor Ort spielen kann, erreichten 452 Millionen Franken.

Davor schätzte eine Studie der Universität Bern den Schweizer Umsatz auf ausländischen Plattformen auf 250 Millionen Franken. Bei der Einführung des Gesetzes rechnete man mit einem Onlineumsatz von 150 Millionen Franken. «Diese Zahl haben wir nach zwei Betriebsjahren bereits übertroffen. Unser Angebot kann also sehr gut mit der internationalen Konkurrenz mithalten», sagt Swiss-Casinos-Meidensprecher Marco Zemp.

Dies zeige eindrücklich, dass die Spielerinnen und Spieler lieber in einem sicheren Casino spielen würden als auf einer illegalen, ausländischen Plattform, bei dem das Risiko bestehe, dass beispielsweise Gewinne nicht ausbezahlt werden.

Welche Onlinecasinos sind illegal?

Nicht erlaubt sind Angebote von ausländischen Anbietern. Sie werden mittels Netzsperren (IP-Blocking) für Spielende in der Schweiz gesperrt.

Mache ich mich strafbar, wenn ich diese Sperre umgehe?

Es ist möglich, die Zugangssperre zu umgehen. Strafbar macht man sich zwar nicht, wenn man auf illegalen Seiten spielt. Es besteht aber ein Risiko, dass Einsätze oder Gewinne im Rahmen eines Strafverfahrens eingezogen werden können. Auch ein faires und transparentes Spiel kann nicht garantiert werden. Verboten ist, wie erwähnt, das Anbieten von Online-Geldspielen, die in der Schweiz nicht bewilligt sind.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Welche Spiele gibt es auf den Websites der Schweizer Casinos und wo werden sie produziert?

Seit Dezember 2021 bietet Swiss Casinos Livetische an. Dazu hat das Unternehmen im Casino Zürich ein Studio mit Onlinetischen für Blackjack und Roulette realisiert. Laut Mediensprecher Zemp ist es das erste Online-Livetischspiel aus der Schweiz. Weitere Livespiele bietet Swiss Casinos in Zusammenarbeit mit Playtech an. Diese Spiele werden vorwiegend aus Riga übertragen. Dort teilen etwa Croupières in Glitzerkleidern Karten für Blackjack aus oder drehen am Roulette.

Weiter gibt es eine grosse Anzahl an Onlinespielen, die nicht live übertragen werden. Bei denen man also zum Beispiel via Mausklick das Roulette bedienen kann.

So sieht ein Onlinespiel zum Beispiel aus. Screenshot: Swiss Casinos

Bei welchen Spielen ist die Chance, einen Gewinn zu erzielen, besonders hoch?

Wer sein Glück im neuen Jahr testen will, dem empfiehlt Marco Zemp von Swiss Casinos ein klassisches Spiel wie Roulette und Blackjack. Hier seien die Chancen am grössten. Zum Beispiel bei Roulette liegt die Auszahlungsquote bei bis zu 97,3 Prozent. Heisst, von 100 eingesetzten Franken werden statistisch 97.30 Franken wieder ausbezahlt. Was aber natürlich noch keinem Gewinn entspricht. Das Spielen im Casino solle vor allem Freude bereiten. Zemp sagt:

«Deshalb empfehlen wir unseren Gästen, vor dem Spiel eine angemessene Obergrenze für den Spieleinsatz festzulegen und sich an diese zu halten, damit es kein böses Erwachen gibt.»

Ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen kleiner, als zu verlieren?

Ja. Abhängig von der Spielform gehen 20 bis 40 Prozent der Einsätze in die Kasse der Anbieter. Der Zufall hat kein Gedächtnis: Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen oder zu verlieren bleibt immer gleich und verändert sich auch nicht, wenn eine Person länger nicht gewonnen hat.

Was tun Anbieter von Onlinecasinos zum Schutz vor Spielsucht?

Wie in örtlichen Casinos muss man sich auch beim Onlinespiel mit seinen Kontaktdaten und einem Ausweis registrieren. Das Mindestalter ist 18 Jahre.

Casinos sind verpflichtet, eine Sperre an­zuordnen, wenn sie wissen oder annehmen, dass ein Gast über seinen finanziellen Verhältnissen spielt. Gäste, die häufig oder mit hohen Einsätzen spielen, müssen von den Mitarbeitenden des Casinos überprüft werden und ihnen zum Beispiel Lohnausweise oder Betreibungsregisterauszüge vorlegen. Die Mitarbeitenden werden regelmässig darin geschult, spielsuchtgefährdete Personen früh zu erkennen und auf ein eventuelles Suchtproblem anzusprechen.

Jährlich werden über 3000 Personen gesperrt, entweder freiwillig oder durch ein Casino an­ge­ordnet. Die Sperre kann nur nach einer Über­prüfung der finanziellen Situation und in der Regel frühestens nach einem Jahr aufgehoben werden.

Wie verbreitet ist Spielsucht?

In der Schweiz haben 3,5 Millionen Personen in den letzten 12 Monaten ein Glücksspiel gespielt (Zahlen von 2017). Davon spielten 3 Prozent oder 192’000 Personen exzessiv.

Von Spielsucht, genauer von pathologischem Spielen, sind in der Schweiz zwischen 0,2 und 0,8 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren betroffen: Also etwa 35'000 Personen, die 0,5 Prozent der Bevölkerung entsprechen. Risikoreich ist das Spielverhalten bei 2,8 Prozent der Bevölkerung oder 177’500 Personen.

Erkennungsmerkmale einer Spielsucht Es fehlt ohne ersichtlichen Grund Geld . Merkmale einer Spielsucht können unbezahlte Rechnungen, häufiges Abheben von Bargeld sowie das Leihen von Geld bei Angehörigen oder Freunden sein.

. Merkmale einer Spielsucht können unbezahlte Rechnungen, häufiges Abheben von Bargeld sowie das Leihen von Geld bei Angehörigen oder Freunden sein. Unruhe, Gereiztheit oder Niedergeschlagenheit können Symptome sein.

können Symptome sein. Die Person ist häufig geistig abwesend : Glücksspielsüchtige sind in Gedanken immer beim Glücksspiel oder überlegen sich, wie sie zu Geld kommen können, um zu spielen.

: Glücksspielsüchtige sind in Gedanken immer beim Glücksspiel oder überlegen sich, wie sie zu Geld kommen können, um zu spielen. Fehlende Zeit: Nebst einem immer höheren Geldeinsatz ist auch die vermehrte Zeit, die für das Glücksspiel investiert wird, auffällig. Andere Interessen und Pflichten werden vernachlässigt.

Haben Sie Probleme? Sprechen Sie darüber: Kostenlose Telefonberatung ist 24 Stunden am Tag erreichbar unter 0800 040 080. Eine Onlineberatung zu Suchtfragen bietet Safezone an. Ausserdem gibt es Links für Beratungen in Ihrer Region auf der Website SOS Spielsucht, dem interkantonalen Glücksspielsuchtpräventionsprogramm.

Was geschieht mit dem Gewinn, den die Casinos erwirtschaften?

Rund die Hälfte des Bruttospielertrags (Einsätze minus ausbezahlte Gewinne) fliesst zur Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV. Alle Schweizer Casinos zahlten im Jahr 2020 zusammen 276 Millionen Franken ein. Je nach Konzession des Casinos fliessen die Abgaben entweder zu 100 Prozent in die AHV oder zu 60 Prozent in die AHV und zu 40 Prozent an den Standortkanton, der diese Beträge gemeinnützig investiert.

Nach Abzug dieser Spielbankenabgabe decken die Casinos vom Rest unter anderem die Personalkosten und die Betriebskosten. Den verbleibenden Gewinn muss das Casino versteuern.

Muss ich meinen Glücksspiel-Gewinn versteuern?

Spielerinnen und Spieler zahlen auf Gewinne aus Casinos und Spielbanken keine Steuern. Dieses gilt nicht für Gewinne aus Online-Spielbankenspielen, Lotterien oder Sportwetten: Diese müssen ab einem Gewinn von einer Million Franken versteuert werden, heisst es im Lotteriegesetz.

Ich veranstalte eine Pokerrunde mit einem Einsatz von 20 Franken bei mir zu Hause. Ist das erlaubt?

Ja. Spiele um Geld im privaten Kreis sind erlaubt und nicht vom Geldspielgesetz betroffen. Privat bedeutet, dass es sich bei den Teilnehmenden um eine kleine Anzahl Spielerinnen und Spieler handelt, die beruflich, familiär oder ähnlich verbunden sind.

Ein Tippspiel unter Arbeitskolleginnen und -kollegen für die Fussball-WM ist demnach erlaubt. Nicht erlaubt ist aber zum Beispiel ein Jassabend im Restaurant unter Fremden, wenn um Geld gespielt wird.

Weiter muss die Summe der Spielgewinne tief sein, Teilnahmegebühren sind nicht erlaubt und alle Einsätze müssen an die Teilnehmenden zurückgegeben werden. Für die Veranstalterin oder den Veranstalter darf sich kein finanzieller Vorteil aus dem Spiel ergeben.

Einige der oben erwähnten Kriterien sind interpretationsbedürftig. Ob ein Geldspiel als privat gilt, lässt sich daher nur nach einer gesamthaften Betrachtung aller Kriterien im Einzelfall beurteilen.

Welche Aufgabe hat die interkantonale Geldspielaufsicht?

Die interkantonale Geldspielaufsicht Gespa ist unter anderem für die Zulassung und Beaufsichtigung der Casinos und ihrer Angebote zuständig. Weiter ist sie für die Bekämpfung illegaler Geldspiele zuständig und amtet als nationale Plattform der Schweiz für die Bekämpfung der Manipulation von Sportwettkämpfen.

Schliesslich ist die Gespa auch das Kompetenzzentrum der Kantone für den gesamten Bereich der Geldspiele: Sie veröffentlicht jährlich Spielstatistiken und einen Bericht über die Verwendung der Reingewinne aus den Lotterien und Sportwetten.

Quellen: Bundesamt für Justiz (BfJ), Internationale Geldspielaufsicht, interkantonales Glücksspielsuchtpräventionprogramm Spielen ohne Sucht, Swiss Casinos, Schweizer Casinoverband.

Mehr zum Thema: