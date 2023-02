Hurra, Marie Kondo hat das Aufräumen aufgegeben.

Glosse Eltern atmen auf: Marie Kondo hat das Aufräumen aufgegeben – nach dem dritten Kind Ihre Niederlage ist der Triumph aller Eltern. Marie Kondo, 38, hörte mit dem pedantischen Aufräumen auf. Ein hämischer Brief an die japanische Meisterin der Ordnung. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

So sieht das aus, wenn man nach der Methode Marie Kondos aufräumt. Kostikova /Getty

Hurra, du hast aufgegeben! Bei dir, Marie Kondo, du Koryphäe aller Aufräumfanatiker, breitet sich das Chaos aus. Ich stelle mir vor, wie jetzt deine drei Kinder die nach Farben sortierte Sockenschublade rausreissen, sich reinsetzen, «baden» spielen und die Socken wie Wasser durchs Zimmer fliegen lassen.

Dein Zitat kürzlich in der «Washington Post» ist mehr wert als all deine Bücher mit Ordnungstipps zusammen. «Mein Haus ist unordentlich», hast du gesagt. Danke dafür.

Okay, du hast jetzt drei Kinder – die meisten Eltern streichen die Segel, sobald das erste Kind ein Jahr alt ist und sich Blumentopferde auf dem Sofa ausbreitet.

Marie Kondos Aufräummethode gabs auch auf Netflix. Denise Crew/Netflix

Aber echt, zehn harte, lange Jahre hast du uns deinen Perfektionismus vorgehalten, deine Disziplin. Die Sockenschublade war der offensichtliche Beweis, dass du dein Leben im Griff hast. In der selben Zeit breiteten sich in anderen Haushalten mit Kindern Zeichnungen über die Wände aus, solche auf Papier und solche auf Tapete. Die Klobürste stand nach einigen Zweckentfremdungen auf dem Spiegelschrank oben.

Der Ballast stand immer schon vor der Haustür

Da war das Kinderzimmer immer noch hübsch eingerichtet. Ja, man sah noch, dass hier stilbewusste Erwachsene wohnen. Doch während du uns weismachen wolltest, wie zufrieden ein aufgeräumtes Haus macht und dass wir uns unbedingt von Ballast trennen sollten, stand der Ballast schon auf der Türmatte. Als Kuscheltier Nummer fünfzehn von irgendeinem Besuch, als Autööli Nummer achtundneunzig vom Siedlungsflohmarkt und als ungezählter «Edelstein» in der Hand der Kindes, der ein neues Zuhause in einer Ecke unserer Wohnung suchte.

Wir fühlten, wie uns die Kontrolle entglitt, während du nicht nur aufräumtest, sondern alles nach Kategorien in der richtigen Reihenfolge sortiert hast. Also nicht allen Plunder in den Schrank und Tür zu. Nein, du hast echt aufgeräumt. Du hattest offenbar noch genau die Energie übrig, von der der Chemielehrer schon gesagt hat, dass es sie braucht, um auf der Welt aufzuräumen. Die Abwesenheit von Energie führe immer zum Chaos. Tja.

Ich hab versucht, deine aufgeräumte Wohnung schlechtzureden. Von wegen seelenlos und so. Aber immer wenn ich in einem spielzeugfreien Raum sass, fühlte ich mich befreit. Und selbst wenn es die makellos aufgeräumte Wohnung anderer Eltern war, fühlte ich neben blankem Neid, wie viel Luft zum Atmen da ist.

Mehr Zeit für die Kinder, sagst du?

Jetzt sagst du, du hättest das Aufräumen aufgegeben und das sei gut so. Du würdest nun merken, dass es dir wichtig sei, die Zeit mit deinen Kindern zu Hause zu geniessen. Das nennt man eine auf positiv gemünzte Niederlage, liebe Marie. Jetzt verkauf uns das bloss nicht auch noch als Erfolg.

Denn das Chaos, das ein Leben mit Kindern mit sich bringt, ist nicht das eigentlich Schlimme. Mit der Zeit sieht man es ja gar nicht mehr, dass der Badezimmerspiegel mit Zahnpasta vernebelt ist. Und den ersten krakeligen Satz, der zum Kasperlitheater «am sächzi» einlädt, lässt man aus anhaltender Rührung von alleine viel zu lang an der Tür hängen.

Nein, das Schlimme am Chaos ist, dass es Eltern ständig erinnert, dass sie die Kontrolle verloren haben. Das selbstbestimmte Leben ist vorbei, die Kinder haben übernommen. So bist auch du, Marie Kondo, wohl eines Abends beim Aufräumen dir der Sinnlosigkeit deines Tuns bewusst geworden. Für die Nacht hast du die Herrschaft über deine Wohnung wiederherstellen wollen.

Vielleicht hast du dich weichklopfen lassen

Jetzt weisst du, das ist lächerlich. Vielleicht ist dir auch die Energie ausgegangen. Oder du hast ein weiches Herz und wenn das Kind Zetermordio schreit, weil es sein ausgemaltes Einhorn von vor einer Woche im Altpapier findet, hast du ein schlechtes Gewissen. Und vielleicht wollte das Ältere einmal unbedingt eine Seilbahnstation mit Masten die Treppe runter bauen und du hattest keine alte Kartonschachtel und das grüne Heu von letzten Ostern, das man jetzt so gut hätte für die Inszenierung der Wiese brauchen können, hattest du auch schon entsorgt.

So ist es uns auch gegangen, liebe Marie Kondo. Wir könnten auf der Stelle die Schlacht am Morgarten nachstellen mit all den kleinen Plastikfigürchen in unserem Haus. Und die Seilbahn steht da noch am Rand der Treppe seit letztem Sommer. Schön, dass du jetzt auch aufgegeben hast, und in aller Häme sind wir vor allem froh, dass du auch kein Übermensch bist.

Und noch etwas. Ist es nicht so, dass frau in einer puristischen Wohnung viel schöner zur Geltung kommt? Man sitzt da beim Tee wie im Katalog, noch besser: wie im Gemälde. Rechts die Vase mit Tulpe, links die Tischplatte mit einem Löffelchen. Aber in einer Wohnung, wo Kinder herrschen, kann man sich nicht mehr inszenieren. Ja, man muss die Eltern kurz suchen beim Betreten einer Wohnung, wenn der Boden von Kleidern, Spielsachen und Büchern übersät kaum mehr zu sehen ist.

Aber hey, immerhin können wir jetzt deine Bücher entsorgen.

