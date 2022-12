Glossar Happy New Year! Ein kurzes Lexikon, um 2023 mitreden zu können Getty Die Royals werden weiter für Furore sorgen. Afrobeats den Ton auf der Tanzfläche angeben und Ballett-Kleider den Streetstyle prägen. Mit diesem Wissen sind Sie gut gerüstet für den gepflegten Small Talk 2023. Martina Bortolani Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

A wie Afrobeats

Imago

Der grösste Musiktrend im Jahr 2023. Nach Trap und UK-Drill erobern die Afrobeats, eine mitreissende, temporeiche Mischung aus Funk, Amapiano, Soul, Reggaeton und Hip-Hop die Tanzflächen auf der ganzen Welt. Wird schon länger in kleinen, guten Untergrundclubs gespielt, aber zunehmend auch auf den grossen, kommerziellen Bühnen. Die wichtigsten Global Player im Genre Afrobeats stammen fast alle aus Nigeria. Namentlich Burna Boy, mit vollem Namen Damini Ogulu, Boj aka Bolaji Odojukan oder WizKid alias Ayodeji Ibrahim Balogun.

B wie Ballett

Getty

Alles, was an den klassischsten aller Tänze erinnert, hat sich auf leisen Spitzenschuhsohlen schon vor Monaten angeschlichen, so richtig Fahrtwind nimmt der Trend auf der Strasse aber erst im Frühling auf – der schlechte Ruf der Schweizer Ballettschulen tut dem keinen Abbruch. In der Mode erkennt man die «Barre Workout»-Einflüsse, sobald es mit der Kälte vorbei ist. Bodys, Chiffontops, Seidentüllelemente, Tutus, Leggins und – ganz wichtig – Ballerinas sind wieder en vogue. Bei Letzteren gibt es allerdings eine Grundregel zu beachten. Ballerinas wirken nur classy, wenn der Rest des Erscheinungsbildes entsprechend feminin gestylt ist. Also schmale Silhouetten, dezente Farben, makellose Haare. Ballerinas zu abgeranzten Trainerhosen funktionieren leider nicht.

C wie Clubferien

Und zwar all-inclusive, am besten zwei Wochen. Pauschalreisen in Resortclubs wie Robinson, Club Med, Magic Life oder Aldiana haben zu Unrecht ein trashiges Image. Vergessen Sie im kommenden Jahr mal all diese pseudo­intellektuellen Abenteuer-, und Kulturferien, die man – Hand aufs Herz – auch bucht, damit man sagen kann, man «sei zwei Wochen mit dem Velo durch Irland gefahren». Es gibt nichts Entspannteres, als mit der ganzen Familie einfach in einem 24/7-Resort einzuchecken und an nichts mehr zu denken. Vom Sport-, Food-, und Entertainmentprogramm haben nämlich alle etwas, meist sogar das Maximum an Erholung und Spass.

D wie Danke

Kleines Wort, grosse Wirkung. Wir freuen uns, wenn die Welt wieder freundlicher wird.

E wie Effortless-Look

Wir hatten den üppigen ­Mode-Maximalismus, die reduzierte Clean-Chic-Ästhetik und nun gleiten wir sanft über zum minimalistischen, mühelosen Erscheinungsbild. Wenig Make-up, wenig Bling-Bling und so wenig Fast Fashion wie möglich. Lieber zeitlose Kleidungsstücke in guter Qualität. Ein Kaschmirpulli, gute Jeans, italienische Schuhe und, wie diesen Winter, das Statement Accessoires schlechthin: der riesige Schal, den man sich einfach lässig um den Hals legt – und schon ist das Ganze «insta-worthy».

F wie Fentanyl

Der apokalyptische Albtraum. Die übelste, aber leider auf der Strasse eine zunehmend verbreitete Droge. Das synthetische Opioid, auch als Schmerz-, und Narkosemittel in der Tiermedizin eingesetzt, wirkt etwa 50-mal stärker als Heroin und wird oft auch via Instagram und Snapchat vertickt. Bis vor ein paar Jahren war die Droge weltweit noch eine Ausnahme, doch besonders der US-amerikanische Bundesstaat Kalifornien verzeichnet seit ein paar Monaten Rekordwerte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an einer Überdosis Fentanyl sterben. Leider werden die Fentanyl-Toten, nicht nur in Kalifornien, auch im neuen Jahr für traurige Schlagzeilen sorgen.

G wie Geheimbünde

Getty

Rund 4 Prozent der Bevölkerung glaubt an Geheimbünde und Verschwörungstheorien. Beispielsweise, dass sogenannte Reptiloide, also getarnte Echsenmenschen aus einer fernen Galaxie, die unter uns weilen, um Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu manipulieren. Barack Obama sei ein solcher Echsenmensch, sagen die Anhänger solcher Theorien, ebenso Angela Merkel, Bill Gates oder Mark Zuckerberg. Konspirationstheorien geistern auch in der Schweiz herum. Dass beispielsweise die Polizei einem weltweit operierenden Untergrundregime angehöre oder dass die Kondensstreifen am Himmel «Chemtrails» sind, nämlich gezielt in die Atmosphäre eingebrachte Chemikalien. Das ist nicht Science-Fiction und auch nicht harmlos, das ist erschreckende Realität für derlei Menschen. Doch man muss all diesen Reichsbürgern, Wurmloch-­Fanatikern und Echsenmenschen-Despoten kompromisslos die Stirn bieten im neuen Jahr.

H wie Haare

Getty

Wow-Haare – glatt, gewellt, kurz, lang, gestuft oder gefärbt – sind das Beautystatussymbol im neuen Jahr. Vor zwei Jahren waren es die Muskeln (Strong Is The New Skinny), 2021 wollte jeder eine vitale Haut, 2022 war es dann – pandemiebedingt – die Gesundheit und 2023 werden es tadellose Haare sein. Dafür geben Menschen beim Coiffeur wieder viel Geld für Farbe, Schnitt oder auch Extension aus. Oder sie kaufen sich für zu Hause Hightech-Gadgets wie all die Dyson-Supersonics oder Airwraps.

I wie «Ich fühle mich unwohl»

Dieser Satz passt, wenn Menschen Not und Leid erfahren. Wie im Krieg, bei körperlicher oder psychischer Ausbeutung oder bei Rassismus. Aber nicht, wenn man sich als Herr und Frau Wohlstandsgesellschaft beim Feierabendbier in der Gartenbeiz darüber nervt, dass es keine genderneutrale Toilette gibt. Oder dass ein paar Schweizer Musiker mit Rastazöpfen Bob Marley spielen.

J wie Jazz

Erlebt ein Revival. Auch, wenn er natürlich für Habitués nie verschwunden war. Wer bereits Anfang Jahr eine kleine musikalische Einstimmung möchte, dem sei der Film «Babylon» (Ende Januar 2023 in den Kinos) empfohlen. Der Historienfilm des preisgekrönten Regisseurs Damien Chazelle («La La Land») mit Margot Robbie und Brad Pitt spielt in den späten 1920er-Jahren in Los Angeles. Ein opulenter, sexy Ritt durch verrauchte Jazzclubs, zwischen Exzessen, Partys und Machenschaften in der Traumfabrik von Beverly Hills und Hollywood. Margot Robbie übrigens ist eine Wucht in diesem Film, von dem wir sicher noch lange sprechen werden.

K wie Kapverdische Inseln

Getty

Die Feriendestination 2023. Zumindest für alle, die sich noch getrauen, in ein Flugzeug zu steigen.

L wie Longevity

Eine globale Bewegung aus Vertretern der Forschung und Wirtschaft. Sie setzen alles daran, den Alterungsprozess aufzuhalten und die Lebenszeit der Menschen in die Länge zu ziehen. Die Mitglieder der «International Longevity Alliance» sind der Ansicht, «dass es wünschenswert und machbar ist, durch evidenzbasierte innovative Biotechnologien degenerativen Alterungsprozessen vorzubeugen und dadurch die aktive und gesunde menschliche Lebensspanne zu verlängern». Auch wenn wir nicht so sicher sind, ob es tatsächlich erstrebenswert ist, uralt zu werden, die Zahl der Longevitys wächst.

M wie Musk Elon

Imago

Elon Musk gehört zu den unumstrittenen Visionären des 21. Jahrhunderts. Der kanadische Milliardär, geboren in Südafrika, erwirtschaftete sich mit Paypal, Tesla, dem Raumfahrtunternehmen SpaceX und neu auch als Besitzer von Twitter einen unvergleichlichen Leistungsausweis, leider kippt das Ganze nun aber. Musk dreht mit kruden Verschwörungstheorien (siehe auch Punkt G) im grössenwahnsinnig-roten Bereich. Seine Fangemeinde wird 2023 weiter stark schrumpfen.

N wie No Nut November

Getty

Eine durch und durch ­bemerkenswerte Challenge, die im grossen Stil viral ging und sicher noch beliebter wird. Der No Nut November steht dafür, dass Männer jeweils im Monat November nicht onanieren sollen. Dahinter steckt weniger Moral, dafür viel Social-Media-Orchestrierung. Das lustigste daran ist, wie kreativ plötzlich all die Herren werden, um sich abzulenken.

O wie On-Running

Das Überflieger-Label made in Switzerland war tatsächlich mal cool, aber die Erfinder wollten zu viel und haben den Markt mit Schuhen, Kleidern und Accessoires regelrecht geflutet. Obwohl die Umsätze florieren und die Gründer des Start-ups steinreich geworden sind, ist der Brand in die Imagefalle getappt. On ist heute die Senioren- und Bünzlimarke schlechthin.

P wie psychische Störungen

Getty

Nehmen, besonders bei Kindern und Jugendlichen, in einer noch nie erlebten Intensität zu. Das Bundesamt für Statistik veröffentlichte soeben aktuelle Zahlen: 2022 wurden rund 20 000 junge Menschen (10- bis 24-Jährige) hospitalisiert, die Mehrheit wegen psychischen Störungen. 26 Prozent davon waren weiblich, das ist eine starke Zunahme besonders bei den jungen Frauen. Immer mehr Eltern sind konfrontiert damit, dass ihre kleinen und grossen Kinder Ängste oder Zwänge entwickeln, an Depressionen, Erschöpfungszuständen, Panikattacken oder an Dauerstress leiden. Die Wartelisten bei Kinder- und Jugendpsychologen in der ganzen Schweiz sind auf jeden Fall lang.

Q wie QIA2S+

Imago

LGBT next Nevel. Die Regenbogenfamilie all jener, die lange keine Identitätsheimat hatten, wächst weiter. Doch so manch einer hat langsam den Überblick verloren, wofür diese englischen Buchstaben, sogenannte Pronouns, denn alle stehen. Damit Sie im neuen Jahr à jour sind, hier nochmals alles von vorne und zum Auswendiglernen. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersexual, asexual und two-spirited. Das Pluszeichen steht für mehrere Identitäten.

R wie Royals

youtube

Haben wir in der Schweiz nicht. Doch die Faszination für alles, was blaublütige Menschen den ganzen Tag lang so treiben, ist auch bei uns riesig. Die Vorstellung, in eine royale Familie ­hineingeboren oder eingeheiratet zu werden, befriedigt wohl eine tief in uns allen sitzende Prinzessinnen- und Prinzen-Fantasie. Angefangen hat der Hype mit der wunderbaren Serie «The Crown», derzeit sind Lady-­Diana-Fanartikel im Internet begehrt (T-Shirts vor allem), und jetzt verfolgen Millionen die Netflix-Doku «Harry & Meghan», die wahre Geschichte über den Duke und die Duchess of Sussex. Harry und Meghan haben dem englischen Adelshaus den ­Rücken gekehrt und rechnen jetzt im grossen Stil mit den aggressiven englischen Boulevardmedien und den konservativen, teils rassistischen ­Familienstrukturen im Empire ab. Die Fehde, aber auch die Faszination für die Royals geht auch nächstes Jahr weiter.

S wie Spiele

Getty

Stadt, Land, Fluss, Activity, Tabu, Cascadia, Monopoly, aber auch Escape-Room und Krimi-Spiele für Erwachsene boomen wie verrückt. Judihui.

T wie Tidal

Ein kostenpflichtiger Musikstreaming-Dienst. Löst tendenziell Spotify ab. Nicht zuletzt wegen der phänomenalen Qualität. Alle Songs und Alben sind mindestens in CD-Qualität, heisst in Versionen mit 1411 Kilobits pro Sekunde verfügbar, ein Grossteil sogar in «Master-Qualität», also mit 9216 Kilo­bits pro Sekunde. Spotify streamt mit maximal 320 Kilobits pro Sekunde. Und wer noch mehr Technik verträgt: Tidal ist sogar kompatibel mit DJ-Software wie Native Instruments Traktor, Serato, Virtual oder Pioneer.

U wie Unverbindlichkeit

Seit zwei Jahren das grösste Gesellschaftslaster. Man lässt alles offen, in der Schwebe, wartet ab. Und sagt schliesslich mit der Entschuldigung: «Sorry, ich habe leider Corona!» ab. Funktioniert aber 2023 nicht mehr.

V wie Viertagewoche

International wird sie immer beliebter, in der Schweiz steckt die Viertagewoche aber noch in den Kinderschuhen. Warum eigentlich? Damit könnte man auch bei uns die Effizienz steigern, den Fachkräftemangel entschärfen und die Mitarbeiter entlasten. Die Isländer haben es in einem landesweiten Experiment in den Jahren 2016 bis 2019 bewiesen, und das Resultat spricht für sich. Die Angestellten hatten eine bessere Work-Life-Balance, waren glücklicher und das Risiko eines Burn-outs sank massiv. Die Produktivität der Betriebe litt nie darunter, im Gegenteil, sie steigerte sich.

W wie Wände

Getty

Stichwort: Wall Art, und damit ein wichtiger Interiortrend für 2023. Ob mit Pflanzen (auch solchen aus Seide oder hochwertigem Kunststoff), mit Tapeten verkleidet, mit ­bunten Farben bemalt oder raffiniert ausgeleuchtet. Die Wände in unserem Zuhause sind unsere neuen Lieblingsspielwiesen bei der privaten Inneneinrichtung.

X wie Xhaka

Imago

Granit Xhaka. Könnte im neuen Jahr an seiner Impulskontrolle arbeiten. Der Captain des Schweizer Teams hat sich an der WM 2022 in Katar zwar fussballerisch bewiesen, aber sein Getue auf und neben dem Platz langweilt uns. Daneben ist die aktuelle Performance des ganzen Xhaka-Clans (Vater und Bruder) höchst bedenklich. Inklusive wie Taulant Xhakas Klub, der renommierte FC Basel, damit umgeht.

Y wie YAW

Ist ein englisches Akronym und steht für «You Are Welcome», also für «bitte» oder «gern geschehen». Denn verbringen wir nicht schon so genug Zeit damit, Nachrichten auf allen Kanälen an allerlei Menschen zu verschicken oder von denselben zu empfangen. Da tut gut, wer sich kurzhält.

Z wie zuckerfrei

Getty

Ein neuer Ernährungstrend, die Produkte dazu kommen leider nur zögerlich auf den Markt. Klar ist auch warum, die Zuckerlobby gibt hier den Takt vor.

