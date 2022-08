Hüttenwart sagt: "Der Gletscher ist nicht sterbend, er lebt."

Gletscherschmelze Der Hüttenwart schaut täglich aufs nicht mehr ewige Eis und sagt trotzdem: «Ich nehme den Gletscher als lebendig wahr» Der Wart der Schreckhornhütte, Urban Hüsler, wird ständig auf die Gletscherschmelze angesprochen. Selber sagt er, es sei eine emotionale Achterbahnfahrt hier aus dem Fenster zu schauen. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 23.08.2022, 14.51 Uhr

Blick aus der Schreckhornhütte aufs Obere Ischmeer: Die Schuttmoränen werden immer breiter. S. Kuster

Die Gäste haben Durst, wenn sie es nach vier bis fünf Stunden wandern und klettern bis in die Schreckhornhütte zu Urban Hüsler geschafft haben. Aber viele beschäftigt noch etwas anderes: der Gletscherschwund. Es ist ein Dauerbrenner in der Eiswelt auf 2500 Metern über Meer. Viele zeigen sich bestürzt. Der Hüttenwart sieht den Rückgang in jeder Saison. Aber er empfindet das Obere Ischmeer nicht als sterbend.

Vor der Schreckhornhütte sieht man gleich mehrere Gletscher, die unten abgeschmolzen an den Felsen hängen. Sprechen Sie die Hüttengäste oft darauf an?

Hüttenwart Urban Hüsler. zvg

Urban Hüsler: Ja, das ist häufig ein Thema. Oft fragen sie, ob ich den Rückgang von Auge sehen könne. Da muss ich sagen: Ja, man sieht den Rückgang des Volumens während der drei Monaten in denen die Hütte geöffnet ist. Die Dicke der Gletscher nimmt um zwei bis drei Meter ab. Nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in den letzten Jahren.

Ist es dieses Jahr extremer?

Das kann ich noch nicht sagen, weil wir erst August haben. Extrem war, dass schon zu Beginn der Saison unten in der Ebene des «Oberen Ischmeers» kein Schnee mehr lag. Die Nährzone des Gletschers ist sichtbar kleiner geworden.

Der Ausblick erschüttert. Gewöhnt man sich als Hüttenwart daran?

Ja, man weiss ja, dass Gletscher immer fliessen und es gab auch schon immer Gletscherabbrüche. Das sind tägliche Ereignisse hier oben. Aber was erschreckt, sind die Häufigkeit und die Masse an Eis, die hier abbrechen. Und man sieht, dass der Gletscher von oben nicht mehr genügend genährt wird. So verliert das Eis an Volumen, Felsen werden sichtbar.

Könnte man sich ohne das Wissen um den Klimawandel am zunehmenden Grün und dem Rückgang der Kälte auch freuen?

Nein, das kann man nicht. Das Schwinden der Gletscher ist ein Riesenverlust. Nur schon die Wassermenge, die hier in jedem Sommer verloren geht! Dann die zunehmende Erosion, welche unter anderem die Bergsteiger als Steinschlag gefährdet. Oder der Hüttenweg, wo wir nach jedem Regen damit rechnen müssen, dass ein Stück des Weges abrutscht. Die Gletscher hatten eine stabilisierende Wirkung, diese schwindet.

Was fühlen Sie, wenn Sie aus dem Fenster blicken?

Ich freue mich über das Eis, das noch da ist. Die Naturgewalt des Gletschers freut mich jeden Tag, das ergibt wunderschöne, wilde Stimmungen. Traurig stimmt, dass sich alles bewegt und zum Beispiel der Zustieg zum Schreckhorn viel schwieriger geworden ist. Es ist eine emotionale Achterbahn. Man spürt die Gefahr, die im Wegschmelzen der Gletscher steckt.

Das Ende des "Oberen Ischmeers" ob Grindelwald zieht sich immer weiter nach oben zurück. S. Kuster

Gefällt es Ihnen trotzdem hier oben?

Für mich ist es nach wie vor eine Freude hier oben zu sein. Es gibt auch den spannenden Aspekt, dass nun immer wieder Neues freigeschmolzen wird und man auch schauen muss, wie man die neuen Situationen auf dem Weg meistert.

Nehmen Sie den Gletscher als etwas Lebendiges oder als etwas Sterbendes wahr?

Ich nehme ihn als lebendig wahr. Dieser Fluss, das Brechen, sich wieder Aufbäumen, da sehe ich viel Leben drin. Irgendwann werden die Gletscher wieder wachsen. Jetzt ist es leider so, dass wir es das massive Wegschmelzen der Gletscher in einem Menschenleben wahrnehmen können. Die Geschwindigkeit ist das Extreme.

Das CO 2 in der Atmosphäre wird aber, nur über Jahrtausende wieder zurückgehen und die Erde abkühlen.

Ja, wir werden es nicht erleben. Aber im Laufe der Welt wird wieder eine Kälteperiode kommen. Die Natur regelt das schon, denke ich, deshalb erschreckt es mich weniger. Wir Menschen werden nicht ewig hier sein und es gab hier nicht immer Gletscher. Es ist ein stetiges Kommen und Gehen. Aber das sind sehr langfristige Angelegenheiten. Und es heisst nicht, dass wir nichts tun sollen, wenn wir wollen, dass die Gletscher überleben. Wir haben eine Verantwortung und müssen massive Massnahmen gegen die Klimaerwärmung ergreifen.

Die Strahlegg-Passage vom Grimselgebiet nach Grindelwald ist erschwert Der Strahleggpass verband über Jahrzehnte das Grimselgebiet mit Grindelwald als ein oft begangener Übergang. Nun ist er komplett eisfrei, es gab auf der Südseite einen Felssturz und die Route ist voller Geröll. Laut dem Hüttenwart Urban Hüsler ist der Pass noch begehbar – aber mit erhöhten Risiko. Die Route verläuft nur knapp im Abschnitt des Felssturzes. (kus)

