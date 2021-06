Spinnen töten Giftschlangen

Gifttiere Spinnen fressen Schlangen – Schwarze Witwe besonders gefrässig Selbst hochgiftige Schlangen können zur Beute von Spinnen werden. Ein Basler Forscher hat Hunderte Fälle dokumentiert, einzelne auch in Europa. dpa/nsn 28.06.2021, 16.48 Uhr

Diese Scharlachnatter wurde von einer Schwarzen Witwe in Florida gefangen und getötet. Trisha Haas

Die Schwarze Witwe und andere Spinnen können selbst vielfach grössere Schlangen erbeuten und fressen. Das zeigt eine Auswertung von 319 dokumentierten Fällen, die im Fachmagazin «Journal of Arachnology» erschienen ist. Die Hälfte der Vorfälle wurden in den USA dokumentiert, rund ein Drittel in Australien, wie der Spinnenforscher Martin Nyffeler von der Universität Basel mit seinem Kollegen von der amerikanischen University of Georgia, Whitfield Gibbons, herausfand. Aus Europa sind nur ganz seltene Fälle von Spinnen, die kleine, ungiftige Schlangen der Familie Blindschlangen erbeuteten, bekannt.