Needle Spiking: Ist Parapic nötig oder eine HIV-Prophylaxe?

Gewalt-Phänomen Vom Mückenstich bis zur HIV-Prophylaxe: Das «Needle Spiking» macht Angst und stellt Notfallmediziner vor Probleme Auf dem Notfall wird sogar die HIV-Prophylaxe angeboten, wenn jemand von einer Nadelattacke berichtet. Doch die zweite Gefahr ist die Angst selbst: Ein ehemaliger Ostschweizer Chefarzt fordert, dass Hausärzte informiert werden, um versteckte Ängste nicht zu übersehen.

Eine Patientin wird im Sanitätszelt an der Streetparade betreut. Moritz Hager / EQ Images

War es eine medizinische Nadel, ein anderer spitzer Gegenstand oder eine Mücke? Wenn eine Patientin mit einem Stich auf dem Notfall eintrifft, muss diese Frage geklärt werden. Doch nur ein Insektenstich kann in der Regel gut von anderen Ursachen unterschieden werden.

Auf dem Notfall des Kantonsspitals Aarau kam es in den letzten vier Wochen aber zu einigen sehr unterschiedlichen Fällen mit Stichmal, darunter auch Fälle nach der Streetparade. «Eine war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Insektenstich, aufgrund der Hautreaktion, die wir gesehen haben», sagt Ulrich Bürgi Chef Notfallmedizin in Aarau.

Doch in einem anderen Fall hatte der Patient eine Amnesie zum Zeitpunkt des Vorfalls: Er konnte sich daran also nicht erinnern. «Das deutet auf psychotrope Substanzen hin», sagt Bürgi, «gefunden haben wir im Blut jedoch nichts.»

Die Hauptsorgen sind eine Infektion mit Hepatitis und HIV

Das medizinische Personal auf dem Notfall muss aber auf Nummer sicher gehen. Denn mit dem spitzen Gegenstand könnten Erreger ins Blut gelangt sein - dabei geht es speziell um HIV und ob der Patient gegen Hepatitis geimpft ist.

Da auch bei den acht «Needle Spiking»-Fällen der Streetparade nie ein Täter geschweige denn eine Spritze erkannt wurde, kann das Risiko jedoch unmöglich eingegrenzt werden. Klar ist nur: «Auf diese Art in einem Gemenge kann höchstens eine winzige Menge gespritzt werden», sagt Bürgi.

Doch was, wenn davor eine Person mit Aids gestochen wurde und sich der Patient nun mit HIV infiziert? Auch wenn die Wahrscheinlichkeit der Infektion minim ist, wird im Kantonsspital Aarau den Patienten die HIV-Prophylaxe angeboten. Dann müssen während eines Monats Tabletten geschluckt werden. Die Nebenwirkungen sind erträglich, die Therapie kostet aber mehrere tausend Franken.

Die Fälle konnten nicht zweifelsfrei geklärt werden

In einigen Fällen war das Unwohlsein nach der Streetparade vielleicht keinem Einstich geschuldet. So konnte beispielsweise bei der 22-jährigen Mirena, über welche die «NZZ» berichtete, keine Einstichwunde gefunden werden, nur gerötete Hautstellen. Später findet man im Blut aber spuren von Amphetamin und Kokain - obwohl sie aus einer geschlossenen Weinflasche getrunken habe.

Eine andere junge Frau, welche der «Tagesanzeiger» porträtierte, berichtete hingegen von 14 Stichen. Irritierend war, dass ihr noch mehrere Tage nach der Streetparade plötzlich schwindlig wurde. «Junge Leute bauen toxische Substanzen innerhalb von Stunden ab», sagt Bürgi dazu.

Hausärzte könnten die emotionale Nachversorgung wahrnehmen

Alle Personen mit Verdacht auf «Needle Spiking» wurden medizinisch versorgt. Doch was ist mit ihren Ängsten? Egal, ob sie von einer Nadel gestochen wurden oder nicht: Ein solcher Verdacht verängstigt und macht misstrauisch. «Auf der Notfallstation wird primär Arzt-zentriert kommuniziert damit in der Akutsituation sofort gehandelt werden kann», sagt Josef Laimbacher, ehemaliger Chefarzt Jugendmedizin am Ostschweizer Kinderspital. Er setzte sich während seiner Berufszeit vertieft mit der psychosomatische Gesprächsführung auseinander. «Im Idealfall gelingt es einem Arzt Patienten-zentriert zu kommunizieren, sodass er erfährt, was sonst noch vorliegen könnte. Also zum Beispiel eine bestehende Angstproblematik.»

Meist fehlt auf dem Notfall die Zeit dafür, aber Laimbacher rät, dass der Hausarzt die Nachkontrolle zum Anlass nimmt, um nachzufragen ob noch ein anderes grundlegendes Problem vorliegt. So würde man dem Patienten gerecht und ihn ernst nehmen.

Eigentlich ist es ein Randphänomen

Er weist darauf hin, dass acht Stichverletzungen auf 900'000 feiernde Personen eigentlich nur ein Randphänomen sei, bei dem es durch die sozialen Medien und News-Berichte zu einer Übersensibilisierung gekommen sei. «Solche Berichte und natürlich auch die Nadel-Attacken selbst sind ideal um vulnerable Patienten zu verängstigen», sagt Laimbacher. «Wenn diese Personen dann im Getümmel etwas spüren reagieren sie ganz anders, als wenn sie noch nie von ‹Needle Spiking› gehört hätten. Die Risiko-Einschätzung ändert sich.»

Man müsse die Situation weiter verfolgen, sagen Bürgi wie auch Laimbacher. Die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich versucht abzuklären, ob die Stiche an der Streetparade absichtlich zugefügt worden sind. Die Spitäler in Bern, Luzern, Basel und St. Gallen melden, sie hätten keine solchen Fälle. Das Phänomen gibt es aktuell aber auch in andern Ländern. In Grossbritannien scheint der sadistische Trend und die damit verbundene Angst seit einigen Monaten wieder vorbei zu sein.

