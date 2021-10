Getestet: Wie gut ist der Portable 14 Monitor von Dell?

Getestet Portable Monitor: Kann ein zusammenklappbarer Bildschirm das Wohnzimmer zum Homeoffice machen? Wer nicht nur im Büro am Computer arbeitet, profitiert von einem zweiten portablen Bildschirm. Wir haben den Portable 14 Monitor von Dell getestet. Raffael Schuppisser 23.10.2021, 05.00 Uhr

Bild: zvg

Am «Homeoffice» mag ich den Anfang entschieden besser als das Ende. Ich bin ein begeisterter Wohnzimmerarbeiter, ein enthusiastischer Küchentischschreiberling, ein überzeugter Sofasitzungsteilnehmer. Ein Office gibt es in meiner Wohnung nicht. Da kann ich ja gleich ins Büro gehen. Der Anblick grosser ausgeschalteter Bildschirme löst in mir stets ein mulmiges Gefühl aus. Ich sehe ein schwarzes Loch, das mich anzieht.