Reparieren mit Superknete: funktioniert das? Der Test

Getestet Der Zaubergummi: Diese Knete schenkt Zerbrochenem ein zweites Leben Leim war gestern – eine Knete aus Silikon verspricht selbst Porzellan wasserfest reparieren zu können. Im Test überzeugt sie aber vor allem bei Spielzeug und Kabel. Katja Fischer De Santi 30.04.2022, 05.00 Uhr

Sugru sieht aus und fühlt sich an wie Knetmasse. Im Unterschied zum Kinderspielzeug soll Sugru aber nach 24 Stunden an der Luft nicht krümlig, sondern zäh und belastbar werden und trotzdem biegsam bleiben. Temperatur-, wasser- und wetterfest soll der Silikongummi aus den USA sein. Und von ausgefranstem Kabel über zerbrochene Lieblingstassen bis zu kopflosen Spielzeugfiguren alles wieder heil machen. Nun, in unserem Haushalt geht regelmässig so einiges zu Bruch, dieser Test kommt also wie gerufen. Im Kit enthalten sind drei Portionen à 5 Gramm in drei Farben.

Im Test: Die Tastatur klappert nicht mehr

Das erste Mal, dass ich Sugru knete, ist, als ich meine neue Tastatur in Betrieb nehme und realisiere, dass diese auf dem alten Holztisch nicht flach aufliegt. Also forme ich mir schnell vier kleine Pads in unterschiedlicher Dicke und klebe sie unter die Tastatur. Sie klappert seither nicht mehr.

Nun geht es ein Level höher. Ein Ladekabel droht demnächst den Geist aufzugeben, das umhüllende Plastik ist gebrochen. Mit etwas Geduld friemle ich eine Verdickung aus Sugru über die Stelle und lasse das Ganze 24 Stunden trocknen. Der Silikongummi bleibt erstaunlich lange weich, lässt sich auch gut biegen, das Kabel ist zumindest vorerst gerettet.

Auch die Handyhülle mit abgebrochener Ecke erhält mit dem Superkleber ein zweites Leben. Meine Kinder kleben bald selbstständig ihre Plastikautos wieder zusammen – und sind äusserst zufrieden mit den bruchfesten Resultaten.

Gut sehen die reparierten Gegenstände allerdings nicht aus. Sugru ist eher was für gröbere Dinge und an die Wand sollte man die farbige Masse auch nicht kleben, dort hinterlässt sie farbige Spuren.

