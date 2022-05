getestet Der Rückenretter: Mit diesem Sockel dehnen Sie Ihre Schmerzen weg Wer an Rückenschmerzen leidet, sollte vor dem Kraftsport vor allem eines: Dehnen. Mit diesem Hilfsmittel gelingt das auch zu Hause fast von allein. Anna Miller 14.05.2022, 05.00 Uhr

Der Rückenretter von Liebscher&Bracht besteht aus fünf Einzelteilen. zvg

Ich habe schon so viele Jahre Rückenschmerzen, dass ich mir ein Leben ohne schon gar nicht mehr vorstellen mag. Quasi täglich wälze ich mich unruhig im Bett hin und her oder klage nach einem langen Arbeitstag über ziemliche Nackenschmerzen. Was tun, jenseits von Physiotherapie und Gesundheitsball? Ich google. Und finde die Videos - und auch bald den Online-Shop - des bekannten Schmerzspezialisten-Ehepaars Liebscher&Bracht.