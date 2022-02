Getestet Das S22 Ultra hat wieder einen Stift – was ist sonst noch neu bei Samsungs jüngstem Smartphone? Die koreanische Marke experimentiert wieder mehr beim Design ihrer neuen Handys. Neben dem Stift fällt vor allem die grandiose Kamera auf. Raffael Schuppisser 26.02.2022, 05.00 Uhr

Das Samsung S22 Ultra mit Stift. Bild: zvg

Als ich vor zehn Jahren Samsungs Galaxy S3 testete, titelte ich: «Vom Galaxy verführt» und beschrieb, wie ich meinem iPhone untreu wurde. Ein Jahr später war ich live dabei, als in New York in einer bizarren Mischung aus Tech-Show und koreanischem Musical das S4 präsentiert wurde. Damals war ein neues Handy noch ein Ereignis.