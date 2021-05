Getestet Airtags: Apple schafft das Suchen ab Neuerdings gibt es bluetoothgesteuerte Plaketten, mit deren Hilfe man alle möglichen Gegenstände in Sekundenschnelle wiederfindet. Raffael Schuppisser 08.05.2021, 05.00 Uhr

zvg

In der idealen Apple-Welt prangt an jedem Gegenstand ein Apfel-Logo und lässt sich mit einem Klick auf das Smartphone orten. Diese Welt ist – einmal abgesehen von zu vielen angebissenen Äpfeln – gar nicht so schlecht. Ich zumindest suche ständig irgendetwas: Schlüssel, Portemonnaie, Handy… Unzählige Busse habe ich verpasst, während ich suchend durch die Wohnung getingelt bin.