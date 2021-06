Alexa von Amazon: Was taugt das neue Gadget?

Getestet Affäre mit Amazons Alexa: Kann sie mehr als die Konkurrenz von Google? Die smarte Assistentin aus dem Hause Amazon ist superleicht zu bedienen. Ihre Fähigkeiten sind dafür aber begrenzt. Raffael Schuppisser 19.06.2021, 05.00 Uhr

Der Smarte Lautsprecher Echo Dot (4. Generation) von Amazon Bild: zvg

Alexa ist die Mutter aller künst­lichen Intelligenzen. Der Musiker Jan Delay widmet ihr auf seiner neuen Platte ein Lied: «Oh Alexa, bitte regle mein Leben, kein’ Bock auf bewegen, ich bleib’ heut’ im Bett», heisst es da. In den USA organisiert Alexa das Leben der Menschen bereits seit 2014. Der Amazon Echo, quasi das analoge Gehäuse der künstlichen Intelligenz, ist mit Abstand der beliebteste smarte Lautsprecher in Amerika. Da erstaunt es, dass er erst jetzt in die Schweiz kommt.