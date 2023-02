Die berühmtesten Gesundheits-Tipps im Faktencheck

Gesundheitscheck 10’000 Schritte, 2 Minuten Zähneputzen, 5 Früchte und Gemüse täglich: berühmte Gesundheitstipps im Faktencheck Unzählige Ratschläge für ein gesundes und langes Leben kursieren heutzutage im Internet. Etabliert haben sich insbesondere die Regeln, die auf schönen, runden Zahlen beruhen. Worauf beruhen diese Tipps und was ist an ihnen dran? Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bunt ist gesund: So lautet der Leitsatz für den täglichen Früchte- und Gemüseverzehr. Imagehit / iStockphoto

Auf jeder Lebensmittelverpackung prangt die Zahl auf dem Etikett: die Referenzmenge der täglich aufzunehmenden Kalorien für einen durchschnittlichen Erwachsenen. Das sollen 2000 Kalorien sein – eine unsinnige Zahl, die auf einer Umfrage unter US-Amerikanerinnen und -Amerikanern aus den 90er-Jahren beruht.

Die Umfrage ergab, dass Frauen in der Regel 1600 bis 2200 Kalorien pro Tag zu sich nehmen, Männer 2000 bis 3000 und Kinder 1800 bis 2500. Weil dies zu viele Zahlen für ein Verpackungsetikett wären, schlug die US-Arzneimittelbehörde FDA vor, einen einheitlichen Durchschnittswert zu verwenden – 2350 Kalorien pro Tag. Nur: Ernährungspädagogen befürchteten, dass dieser Wert dazu ermutigen würde, übermässig zuzuschlagen. Stattdessen schlugen sie 2000 Kalorien vor, ein vernünftig abgerundeter Wert, der einfacher zu handhaben sei.

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) hat die empfohlenen Richtwerte nach Alter und Geschlecht aufgeschlüsselt. Demnach variiert der Bedarf von 600 Kalorien beim Kleinkind bis zu fast 3000 Kalorien bei männlichen Teenagern. Die Werte entsprechen dem Grundumsatz und richten sich an Personen, die bis zu vier Stunden pro Woche aktiv sind. Wer mehr Sport macht, braucht auch mehr Energie. Ein extremes Beispiel: Eine bergige Tour de France-Etappe kostet die Fahrer etwa 8000 Kilokalorien. Auch stillende Frauen benötigen mehr Energie, nämlich etwa 500 Kalorien zusätzlich zum Grundumsatz.

Bereits die alten Römer assen dreimal täglich: Auf ein leichtes Frühstück folgte am Nachmittag eine üppige warme Hauptmahlzeit und abends gab es noch einen kleinen Imbiss. Mit der Industrialisierung und der Schulpflicht kamen für Arbeiter und Schüler zwei Zwischenmahlzeiten hinzu, in der Schweiz das Znüni und das Zvieri.

Aber was sagt die Wissenschaft? In Bezug auf das Körpergewicht gibt es zumindest keinen gesicherten Zusammenhang mit der Anzahl verzehrter Mahlzeiten. Zu diesem Schluss kam eine Übersichtsarbeit von 25 Studien, in denen die Teilnehmenden zwischen einer grossen Mahlzeit und bis zu 17 kleinen Mahlzeiten einnahmen.

Auch die SGE legt keine genau Mahlzeitenzahl fest. Sie schreibt, dass jeder seinen eigenen Rhythmus finden müsse, je nach Appetit und angepasst an persönliche Gewohnheiten. Während Zwischenmahlzeiten einen Energieschub liefern und Heisshungerattacken vorbeugen können, sollte man aber vor allem vermeiden, «ständig irgendetwas zu essen oder zu naschen», so die SGE.

Im Trend liegt seit einigen Jahren Intervallfasten. Dabei wird nur während bestimmter Stunden am Tag gegessen, beispielsweise darf 6 Stunden gefuttert, 18 Stunden muss gefastet werden. Studien deuten darauf hin, dass diese Ernährungsform eine wirksame, nicht medikamentöse Behandlungsoption für Typ-2-Diabetes ist. Keine Belege gibt es hingegen, dass intermittierendes Fasten Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen kann.

Im Schnitt legen Schweizerinnen und Schweizer gemäss der Krankenversicherung CSS 7000 Schritte pro Tag zurück. Der Wert variiert aber gewaltig, an einem typischen Bürotag können es auch nur 1500 Schritte sein. Das sind deutlich zu wenig, zumindest nach der berühmten 10’000-Schritte-Regel.

Diese fusst auf einem alten Werbegag: 1964 brachte die japanische Firma Yamasa den ersten tragbaren Schrittzähler auf den Markt, der hiess «Manpo-kei», übersetzt «10’000-Schritte-Messer». Und tatsächlich scheint dieser Richtwert nicht ganz verkehrt zu sein.

Im vergangenen Jahr hat nun ein US-Forschungsteam 15 Studien ausgewertet, mit insgesamt fast 50’000 Probanden, und kam zu folgendem Schluss: Bei den über 60-Jährigen sinkt das Sterberisiko bei einer täglichen Schrittzahl von 6000 bis 8000, mehr Schritte brachten keinen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen. Bei den jüngeren liegt der optimale Wert zwischen 8000 und 10’000 Schritten pro Tag. Interessanterweise spielte die Gehgeschwindigkeit keine Rolle. Der Nutzen war laut den Autoren vor allem bei den Menschen hoch, die sich ansonsten wenig bewegten.

Spazieren ist gesund, vor allem, wenn man dabei als junge Person zwischen 8000 und 10’000 Schritte zurücklegt. Blasius Erlinger / Digital Vision

Eine andere Studie mit fast 80’000 Probanden fand einen Zusammenhang zwischen der Anzahl gelaufener Schritte und Demenz. Demnach hatten Personen, die im Durchschnitt 9800 Schritte am Tag gingen, ein niedrigeres Risiko an Demenz zu erkranken.

Genügend Schlaf ist wichtig. Ein chronischer Mangel macht krank, vermindert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, er ist ein Raubbau an der eigenen Gesundheit. Aber wie viel Schlaf ist genug? Fachleuten zufolge ist die 8-Stunden-Regel tatsächlich der ideale Durchschnittswert für einen gesunden Erwachsenen. Die National Sleep Foundation, eine gemeinnützige Organisation, hält fest, dass 7 bis 9 Stunden für junge Erwachsene und Erwachsene optimal sind, bei den über 65-Jährigen sind es 7 bis 8 Stunden. Auch Jugendliche schlafen am besten zwischen 8 und 10 Stunden, Vorschulkinder 10 bis 13 Stunden, Neugeborene 14 bis 17 Stunden.

Mindestens so wichtig wie genügend Schlaf ist Chronobiologen zufolge, dass wir beim Schlaf-Wach-Rhythmus unserer inneren Uhr folgen. So sind Jugendliche natürlicherweise eher Nachteulen und laufen erst am Abend zu ihrer Höchstform auf. Bei Senioren hingegen verschiebt sich das Hoch der geistigen Leistungsfähigkeit vermehrt in den Morgen.

«Täglich 5 Portionen in verschiedenen Farben, davon 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Früchte»: So lautet die Empfehlung der Schweizer Gesellschaft für Ernährung (SGE). Der Wert basiert auf einem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Bericht, in dem sie empfiehlt, mindestens 400 Gramm Obst und Gemüse am Tag zu verzehren. Dies senke das Risiko von Diabetes, Herzkrankheiten, Schlaganfall und einigen Krebsarten.

Eine Studie von 2021 mit rund 10’000 Personen untermauert die «5-Portionen-Regel»: Wer diese Menge einhielt, wies ein geringeres Sterblichkeitsrisiko auf. Noch mehr «Grünzeugs» als die fünf Portionen zu verspeisen, brachte allerdings keinen zusätzlichen Mehrwert.

Mühsam und furchtbar lange fühlte sich das 2-Minuten-Zähneputzen schon als Kind an, und dies noch dazu zweimal, besser dreimal am Tag, wie die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO empfiehlt. Die zwei Minuten gelten dabei als absolutes Minimum. Studien zeigen nämlich, dass zwei Minuten Zähneputzen zu einer guten Reduktion von Plaque sowie plaquebedingten Krankheiten wie Parodontitis und Karies führen, aber eben nicht zu einer hervorragenden – besser wären drei Minuten. Die schlechte Nachricht für die allgemeine Zahngesundheit: Die durchschnittliche Putzzeit in der Bevölkerung liegt offenbar bei 45 Sekunden.

Die SSO empfiehlt ausserdem, fluoridhaltige Zahnpasta und eine weiche Zahnbürste zu wählen, auch die Zahnzwischenräume zu reinigen und - wenn es schnell gehen muss über Mittag – auf eine Zahnspülung oder zahnschonende Kaugummis auszuweichen.

Die meisten Leute putzen viel kürzer die Zähne, als sie denken. Statt der empfohlenen zwei Minuten sind es häufig nur 45 Sekunden. Guido Mieth / Digital Vision

Die Regel, mindestens zwei Liter Wasser pro Tag zu trinken, fusst auf einer Empfehlung aus dem Jahr 1945. Damals hielt der Ausschuss für Lebensmittel und Ernährung der US-Wissenschaftsakademie fest, dass pro verzehrte Kilokalorie 1 Milliliter Wasser getrunken werden sollte. Bei 2000 Kalorien entspricht dies 2 Litern. Fachleute gehen heute allerdings davon aus, dass dieser Wert übertrieben ist und vor allem, dass die Empfehlung missverstanden wurde: Denn sie schloss nicht nur Trinkwasser ein, sondern auch die Flüssigkeit, die wir mit anderen Getränken oder etwa über Früchte und Gemüse einnehmen.

Die Schweizer Gesellschaft für Ernährung (SGE) empfiehlt zwischen 1 und 2 Litern pro Tag. Zudem hält sie fest, dass koffeinhaltiger Kaffee und Tee keine «Flüssigkeitsräuber» seien und man diese Getränke mitzählen dürfe. Für alkoholische Getränke trifft dies nicht zu.

Nichts ist schöner als runde Zahlen Die geläufigen Gesundheitstipps beihalten allesamt perfekte Zahlen, mit wenig Ziffern, auf Zehner gerundet und ohne komplizierte Nachkommastellen. Solche Zahlen können wir uns nicht nur einfacher merken, sondern wir bevorzugen sie auch, wie eine US-Studie ergeben hat. Die Forschenden liessen Probanden Texte lesen und zeichneten währenddessen deren Augenbewegungen auf. Sie kamen zum Schluss, dass ungerundete Zahlen die Leserinnen und Leser offensichtlich irritierten und sie diese nicht auf Anhieb einordnen konnten. Deshalb wurden ungerundete Zahlen als negativ wahrgenommen. Würden Zahlen hingegen gerundet, etwa in Marketingbotschaften, kann dies den Autoren zufolge die Entscheidungsfindung der angesprochenen Personen positiv beeinflussen, so die Autoren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen