Zahnseide ist weniger sinnvoll, als angenommen

Gesundheit Wie sinnvoll ist Zahnseide? Männer sollten fädeln – Frauen nicht unbedingt Zahnärztinnen und Zahnärzte empfehlen das Fädeln nach wie vor. Die Forschung sieht jedoch selten einen eindeutigen Nutzen. Jörg Zittlau Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lohnt sich das Gefingere im Mund wirklich? Ohnehin sorgfältige Putzer profitieren kaum. Getty

Bereits Steinzeit-Superstar Ötzi verwendete Pflanzenfasern, um seine Zahnzwischenräume zu reinigen. Und er hatte wohl keine Zweifel daran, damit richtig zu liegen. Da hat es der Mensch heutzutage schon deutlich schwerer. Denn Wissenschafter diskutieren zunehmend, ob das Reinigen der Zahnzwischenräume überhaupt sinnvoll ist.

Den Hauptanstoss für die kontroversen Diskussionen lieferte 2016 die Dietary Guidelines for Americans, die als behördlicher Ratgeber für die Gesundheit in den USA fungieren. Dort wurde nämlich der regelmässige Gebrauch von Zahnseide aus den Empfehlungen herausgenommen – nachdem man 30 Jahre lang ausdrücklich dazu geraten hatte. Der Grund: Es fehlten die wissenschaftlichen Daten zu dieser Empfehlung.

Drei Jahre später kam ein Expertenteam der internationalen Cochrane Collaboration zu einer ähnlichen Einschätzung. Die Datenlage sei mangelhaft, hiess es. Es gebe lediglich ein paar Hinweise darauf, dass die eingefädelte Seide vor Zahnfleischentzündungen schütze. Aber eben auch schlechter als Interdentalbürsten und Mundspülungen. Und ob all die genannten Massnahmen vor Karies an den Zahnzwischenräumen schützen, betont Studienleiterin und Zahnmedizinerin Janet Clarkson von der University Dundee in Schottland, sei erst recht unsicher: «Dazu haben wir keinerlei brauchbare Studien finden können.»

Zahnarztvereinigung hält daran fest

Werden Zahnärzte also demnächst nicht mehr die dünnen Fäden zum Reinigen der Zahnzwischenräume empfehlen? Wohl kaum. Denn die grossen Zahnarztverbände halten weiterhin daran fest. So betont die US-Zahnarztvereinigung ADA, dass man die Seide weiterhin in der Zahnpflege bräuchte, weil sich mit dem herkömmlichen Zähneputzen gerade mal 70 Prozent der Zahnoberfläche erreichen liessen.

Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO sieht das ähnlich. Wobei man hier schon zugesteht, dass der medizinische Wert der Zahnseide wesentlich davon abhängt, wie sie vom Patienten angewendet wird. «Es nützt wenig, mit der Zahnseide in die Mitte des Zahnzwischenraums hinabzufahren», warnt SSO-Ehrenmitglied Adrian Lussi von der Universität Bern. Man solle sich vielmehr jeden Zahn einzeln vornehmen und mit dem Faden an ihm entlangfahren. Dabei, so Lussi, dürfe man auch vorsichtig unters Zahnfleisch vordringen. «Denn gerade dort sammeln sich viele Bakterien an.»

Zuerst der Faden, dann die Bürste

Viele Zahnärzte betonen ausserdem, dass man die Zahnseide nicht nach, sondern vor dem Zähneputzen zum Einsatz bringen sollte. Sie argumentieren, dass bei dieser Reihenfolge erst die Beläge aus den Zahnzwischenräumen gelöst und anschliessend umgehend durch die Bürste entfernt würden. Ausserdem könnte das Fluorid aus der Zahnpasta die gereinigten Zwischenräume besser erreichen.

Das klingt logisch und nachvollziehbar. Doch eine aktuelle Studie aus Brasilien kann dazu abermals keinen wissenschaftlichen Nachweis finden. Demnach macht es keinen Unterschied, ob man die Seide vor oder nach dem Zähneputzen einfädelt. Denn in beiden Fällen, so die Forscher der Universität von Pernambuco, seien «die Effekte auf die Entfernung des Zahnbelags in der Regel nicht signifikant».

Welche Zahnseide soll es sein? · Gewachste Zahnseide gleitet leichter durchs Gebiss, reinigt aber schwächer als ungewachste. · Fluoridierte Produkte sollen vor der Demineralisierung des Zahnschmelzes schützen, doch der entsprechende Effekt ist mässig, weil beim Fädeln zu wenig Kontakt mit der Zahnfläche aufgebaut wird. Ähnliches gilt für Seiden mit antimikrobiellem Chlorhexidin. · Zahnseiden mit Kunststoffbögen sind leichter in der Handhabung, hinterlassen aber mehr Müll.

Ist also das – mitunter fingerakrobatisch anmutende – Einfädeln der Zahnseide am Ende doch nur vergebliche Liebesmüh? Nicht ganz. So verweisen die brasilianischen Forscher auf eine Untersuchung, in der sich Zahnseide zwar bei Frauen als wirkungslos herausstellte, nicht aber bei Männern.

Die Erklärung: Frauen pflegen ohnehin ihre Zähne sehr gewissenhaft, Männer dagegen nicht. Bei ihnen ist die Seide also eine Art Korrektiv für ihre mangelhafte Mundhygiene. Wären sie darin genauso gründlich wie eine Durchschnittsfrau, bräuchten sie das nicht. Doch weil sie es eben nicht sind, beispielsweise ihr Gebiss nur flüchtig reinigen und auch seltener zum Zahnarzt gehen, profitieren sie davon, wenn sie sich wenigstens die Zeit nehmen, die Seide in ihrem Mund einzufädeln.

Besser, man schafft sich eine gute Mundspülung an

US-amerikanische Forscher kommen zudem in einer anderen Studie an mehr als 200 Probanden zu dem Schluss, dass sich die Oralhygiene mit einer Kombination aus Zähneputzen, Zahnseide und einer Mundspülung aus ätherischen Ölen optimieren lässt. Sie reduziert längerfristig Zahnbeläge und Zahnfleischentzündungen besser, als wenn man nur die Zähne putzt oder aber die Zahnbürste entweder mit Zahnseide oder mit Mundspüllösung kombiniert. Plaquebakterien lassen sich also offenbar nachhaltig beeindrucken, wenn man ihnen chemisch – viele ätherische Öle wirken antibiotisch, ohne für Resistenzen zu sorgen – und mechanisch zu Leibe rückt. In der Studie kam die Zahnseide nur bei der morgendlichen Zahnreinigung zum Einsatz, die Spülung hingegen morgens und abends. Sie dauerte jeweils 30 Sekunden. Für gesunde Zähne ist das nicht zu viel Zeitaufwand.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen