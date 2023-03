Gesundheit und Umwelt Was sind PFAS? Wie schädlich sind sie? Und habe ich sie schon im Blut? – Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den «ewigen Chemikalien» PFAS sind in aller Munde, seitdem sich fünf EU-Staaten im Februar für ein Verbot der Chemikalien aussprachen. Hier finden Sie alles, was Sie über die giftigen «ewigen Chemikalien» wissen müssen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Imprägnierspray, Eyeliner, Farbe, Teflonpfannen und Feuerlöschschaum: in all diesen Produkten stecken die schädlichen PFAS-Chemikalien. Bilder: Getty

PFAS steht für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen. Unter dem Begriff werden Tausende Chemikalien zusammengefasst, die aus der Verbindung von Kohlenstoff und Fluor bestehen. Sie alle gelten als hitzebeständig, wasser- und ölabweisend. Allerdings sind die künstlich hergestellten Stoffe sehr stabil und deshalb in der Umwelt nicht abbaubar. Aus diesem Grund werden sie auch «ewige Chemikalien» genannt.

Entdeckt wurden PFAS in den 1940er-Jahren in den Werken der Konzerne DuPont und 3M. Die Substanzen Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) – Formen von PFAS – wurden daraufhin beim Bau der Atombombe verwendet. Sie schützten Metallteile vor hohen Temperaturen und ätzenden Gasen. Seit den 1970er-Jahren werden die Stoffe auch in zahlreichen Industrie- und Konsumgütern verarbeitet.

Erforscht sind vor allem die PFAS-Substanzen PFOA und PFOS, die in der Schweiz und der EU aufgrund ihrer hohen Toxizität bereits verboten sind.

Die Exposition mit PFAS wird im Allgemeinen aber mit einer Reihe gesundheitlicher Risiken in Verbindung gebracht. Dazu gehören: erhöhtes Risiko für bestimmte Krebsarten wie Nieren- und Hodenkrebs, verminderte Fruchtbarkeit und Schwangerschaftskomplikationen, Funktionsstörungen des Immunsystems, die das Risiko von Infektionskrankheiten erhöhen und die Wirksamkeit von Impfstoffen verringern können, erhöhte Cholesterinwerte, Leberschäden und Störungen der Schilddrüsenhormone.

«Am stärksten gefährdet sind Menschen, die hohen PFAS-Konzentrationen ausgesetzt sind, sowie vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Kinder und ältere Menschen», schrieb 2019 die europäische Umweltagentur EEA.

Jeder und jede von uns wird PFAS-haltige Produkte in seinem Haushalt finden. Die Stoffe werden nämlich teilweise in antihaftendem Kochgeschirr wie Teflonpfannen oder Raclettepfännli, in Kosmetika wie Eyelinern oder Shampoo, in elektronischen Geräten, Imprägniersprays, manchem Skiwachs, Farben, Lebensmittelverpackungen, wasserfester Kleidung, Pestiziden oder Feuerlöschschäumen verwendet. Eine neue Studie zeigt sogar, dass Spuren von PFAS in WC-Papier zu finden sind. Ausserdem kommen die Stoffe auch im medizinischen Bereich, etwa bei Dialysegeräten, zum Einsatz.

Die Stoffe im Alltag zu vermeiden, gestaltet sich schwierig, da sie nicht überall ausgewiesen werden. Martin Scheringer, Umweltchemiker an der ETH Zürich, empfiehlt deshalb, vor allem Produkte zu verwenden, die mit «PFAS-frei» gekennzeichnet sind und die kein Fluor enthalten. Alternativen lassen sich bei Teflonpfannen durch Kochgeschirr aus Keramik, Edelstahl oder Gusseisen finden. Desgleichen gibt es auch PFAS-freie Sportbekleidung.

Mit dem Ersatz von PFAS in Produkten können aber auch Qualitätseinbussen einhergehen. Scheringer meint dazu jedoch: «In Konsumentenprodukten sind diese, wenn überhaupt, minim.» Es sei viel wichtiger, nun endlich PFAS loszuwerden.

Martin Scheringer ist überzeugt: «In den meisten Fällen können PFAS ersetzt werden, vor allem in Produkten des täglichen Gebrauchs wie Kleidung, Möbeln, Teppichen, Geschirr oder Kosmetika.» Einige Unternehmen verwenden etwa bereits pflanzliche oder biologisch abbaubare Materialien zur Herstellung von wasserfester Kleidung und anderen Produkten. Gerade im medizinischen Bereich gibt es allerdings noch keine geeigneten PFAS-freien Alternativen.

Ja. Die Stoffe gelangen vor allem durch unsere Nahrung und das Trinkwasser in den Körper. Die Mengen an PFAS, die wir tagtäglich zu uns nehmen, sind zwar gering, sammeln sich aber über die Zeit an, weil sie nicht einfach ausgeschieden werden.

Ja. Besonders betroffen sind Fische und Tiere, die sich von Fisch ernähren, also etwa Seehunde, Eisbären und Seeadler. Dies, weil sich Fische einer Dauerbelastung ausgesetzt sehen, wenn sie in kontaminiertem Wasser leben. Auch in der Schweiz sind Fische belastet.

Die Dienststelle für Umwelt im Kanton Wallis stellte 2022 etwa bei mehreren Teichen eine erhöhte PFAS-Konzentration im Wasser und bei Fischen fest. Jüngst sprach der Kanton sogar ein Verbot für das Fischen im Stockalperkanal aus. Es wird vermutet, dass die hohe PFAS-Belastung in jenem Gebiet von den Geländen der ehemaligen Raffinerie Collombey und des Chemiestandorts Monthey stammt.

Die Stoffe können über drei Wege in die Umwelt gelangen: Erstens passiert das bei der Herstellung von PFAS-haltigen Produkten wie der Teflonpfanne. In den USA gelangten beim Teflon-Hersteller DuPont etwa bis in die 1990er-Jahre Produktionsabfälle in die Umwelt.

Zweitens kann PFAS auch bei der Verwendung von Produkten entweichen. Schmiert man seine Ski etwa mit PFAS-haltigem Wachs ein, verteilt man die Stoffe beim Fahren im Schnee in der Umwelt. Dieser ist nun allerdings im Profisport verboten. Drittens gelangen die Substanzen bei der Entsorgung in die Umwelt, wenn wir also beispielsweise PFAS-haltige Zahnseide das WC hinunterspülen, statt in den Müll zu werfen.

Ja, heisst es auf diese Frage vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Wie hoch die Konzentration ist, könne man aber nicht generell sagen, weil das je nach Standort unterschiedlich sei. Bisher hatte die Schweiz bei einer PFAS-Variante einen Höchstwert von 0,5 Mikrogramm und bei zwei weiteren Varianten einen Höchstwert von 0,3 Mikrogramm pro Liter Trinkwasser festgelegt. «Derzeit laufen umfassende Arbeiten, um diese Höchstwerte anzupassen», heisst es vom BLV. Man würde zudem die europäische Regelung übernehmen, welche auch Höchstwerte für eine Summe von definierten Substanzen festlege.

Besonders belastet sind jeweils Orte in der Nähe von Feuerwehrübungsplätzen, Industriearealen, Flughäfen und Militärgeländen. Dies, weil es dort zum Einsatz von PFAS-haltigen Feuerlöschschäumen kommt.

Gemäss dem Rechercheverbund «Forever Pollution Project», das sich der Dokumentation von PFAS-Verschmutzung verschrieb, gibt es in der Schweiz ausserdem 130 PFAS-Hotspots. Darunter befindet sich etwa Obergoms im Wallis. Zurückgeführt wird dies auf PFAS-haltigen Skiwachs, der im Wallis häufig zum Einsatz kommt. Auch die Gemeinden Mollis GL, Langenthal BE und Rifferswil ZH sind überdurchschnittlich mit PFAS belastet.

In der Schweiz gelten bereits Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter PFAS-Gruppen. Generell orientiert sich die Schweiz aber an der EU. Diese reguliert heute zwölf PFAS-Arten und hat in diesem Jahr die Höchstwerte für Nahrungsmittel gesenkt. Ausserdem forderten Deutschland, Dänemark, Norwegen, die Niederlande und Schweden diesen Februar ein umfassendes, schrittweises Verbot aller PFAS innerhalb der EU.

In einem Interview mit SRF sagte Mark Stauber, Bereichsleiter Lebensmittelhygiene beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, ausserdem, dass auch über die Einführung eines PFAS-Höchstwerts in Lebensmitteln diskutiert wird.

Ja, theoretisch wäre das bis zu einem gewissen Grad möglich. Mit Aktivkohle lässt sich PFAS-kontaminiertes Wasser etwa filtern. Die Kohle saugt die Stoffe auf. Anschliessend kann sie bei hohen Temperaturen verbrannt werden. Die Kosten für diesen Prozess, der sich kaum auf grosse Gebiete anwenden lässt, sind jedoch sehr hoch. In den Kantonen Wallis und Thurgau wurden erste belastete Standorte bereits gesäubert.