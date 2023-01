Pandemien und Seuchen: WHO testet App zur Früherkennung

Gesundheit Neue Pandemien sind unausweichlich – die Uni Zürich testet nun eine Überwachungs-App Krankheitserreger verbreiten sich in der heute globalisierten Welt rasend schnell. Es braucht deshalb neue und weltweite Überwachungssysteme, die Universität Zürich hat ein vielversprechendes erfunden. Doch das eigentliche Problem löst es nicht. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem internationalen Flugverkehr können sich Krankheitserreger schnell weltweit verbreiten: Flugpassagiere am O’Hare International Airport in Chicago: Nam Y. Huh / AP

Vor mehr als drei Jahren, am 31. Dezember 2019, meldete China den Ausbruch einer mysteriösen Lungenkrankheit. Die Seuche verbreitete sich anschliessend in rasendem Tempo um den Globus aus. «Ein Ausbruch irgendwo ist eine potenzielle Pandemie überall», lautet ein Leitsatz, der im heutigen Zeitalter der Globalisierung und des schnellen Flugverkehrs so treffend ist wie noch nie.

Taucht ein neuer Erreger auf und droht eine Pandemie, ist Schnelligkeit alles, was zählt. Je zügiger man nämlich reagiert, desto mehr Ansteckungen, schwere Erkrankungen und Todesfälle können verhindert werden. Ein besonderes Augenmerk für die Überwachung neuer Ausbrüche gilt Reisenden, da sie Erreger mit sich in die Welt tragen können. Doch wie Patricia Schlagenhauf, Epidemiologin und Professorin an der Universität Zürich, festhält, ist die derzeitige Überwachung darauf angewiesen, dass Reisende zum Arzt gehen und dieser eine allfällige Infektion an die zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt.

Das sei kompliziert, zeitaufwendig und führe dazu, dass viele Personen mit nur milden Symptomen übersehen würden. «Das erschwert die rechtzeitige Erkennung von Krankheitsausbrüchen», sagt Schlagenhauf. Es brauche daher neue Überwachungsmethoden.

Neue Erreger tauchen immer häufiger auf

Für das Projekt werden noch Teilnehmende gesucht. Bild: ITIT

Einen Ansatz testen die Zürcher Professorin und ihr Team nun gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). «Illness Tracking in Travellers» (ITIT) heisst das vier Jahre dauernde Projekt und basiert auf einer Überwachungs-App für das Mobiltelefon von Reisenden. Diese können während und nach ihrer Reise in der App vermerken, ob und welche Symptome sie verspüren. Diese Informationen werden dann mit GPS-Daten kombiniert. In einer Pilotstudie haben Schlagenhauf und ihr Team die App mit 40 Reisenden bereits getestet.

Ziel ist, dass mindestens 10’000 Personen weltweit die App herunterladen. Diese Zahl von Nutzenden würde es erlauben, Hotspots zu identifizieren und Krankheitsausbrüche in Echtzeit zu erkennen, sagt Schlagenhauf.

Nicht nur Corona, auch das Aids-Virus, HIV, ist ein Beispiel, wie die zunehmende Mobilität im 20. Jahrhundert die weltweite Verbreitung eines Erregers beschleunigte. Ein anderer Fall war die Spanische Grippe, die mit den heimkehrenden Soldaten des Ersten Weltkriegs über den Globus fegte. Das Beunruhigende ist, dass neue Krankheitserreger in den letzten Jahrzehnten immer häufiger aufgetaucht sind – und dieser Trend hält Fachleuten zufolge an.

Die Mehrheit der neuen Krankheiten kommt aus dem Tierreich

Rund zwei Drittel der neu auftretenden Infektionskrankheiten haben einen zoonotischen Ursprung. Das heisst, dass sie vom Tier auf den Menschen übergesprungen sind. Hauptursache für die Zunahme von Zoonosen sei unser Umgang mit der Natur, sagt Jakob Zinsstag, Professor für Epidemiologie an der Universität Basel. Er zählt zu den Pionieren des sogenannten «One Health»-Ansatzes, bei dem die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt als ein grosses Ganzes betrachtet wird, und er sagt: «Bakterien, Viren und Parasiten sind überall – und manche von ihnen haben das Potenzial, uns sehr krank zu machen.»

Eine Studie des Weltbiodiversitätsrat (IPBES) schätzt die Zahl der unbekannten Virenarten allein in Vögeln und Säugetieren auf 1,7 Millionen, rund 700’000 davon mit dem Potenzial, Menschen zu infizieren. Weil der Mensch immer weiter in die Wildnis vordringe und die Natur zerstöre, steige das Risiko für Übertragungen vom Tier zum Menschen, sagt der Basler Epidemiologe. So wird beispielsweise rund ein Drittel aller neuen Krankheitsausbrüche mit der Abholzung von Wäldern in Zusammenhang gebracht.

Zudem beschleunigt der Verlust der Biodiversität die Ausbreitung von Krankheitserregern. Denn wie Studien nahelegen, überleben in gestörten Ökosystemen ausgerechnet diejenigen Tierarten, die Erreger in sich tragen, ohne selbst krank zu werden, und diese auf andere Tiere und den Menschen übertragen können. In artenreichen Ökosystemen werden grosse Krankheitsausbrüche hingegen besser in Schach gehalten.

Erst im Dezember einigten sich 200 Staaten am Weltnaturgipfel in Montreal auf das Ziel, 30 Prozent der Land- und Meeresfläche bis im Jahr 2030 unter Schutz zu stellen, um den Artenverlust zu stoppen. Dieses ambitionierte Ziel ist somit nicht zuletzt auch ein Schutz für die globale Gesundheit.

Wenn Viren Erbgut untereinander austauschen

Aber nicht nur in der Wildnis lauern neue Krankheitserreger, sondern auch in domestizierten Nutztieren. So stammen Zoonosen wie die Rinderseuche BSE, die Schweine- und Vogelgrippe aus der Nutztierhaltung. «Die Massentierhaltung erhöht das Risiko von Krankheitsausbrüchen», sagt Jakob Zinsstag. Wenn Tiere in Ställen zusammengepfercht werden, können Viren und andere Erreger leichter übertragen werden. Mit einer moderateren Tierhaltung – weg von billiger Massenproduktion und hin zu weniger Fleischkonsum – wäre Zinsstag zufolge schon viel gewonnen.

Als ständiges Pandemierisiko gelten zum Beispiel Influenzaviren in Schweineställen. «Schweine fungieren als mögliche Mischgefässe für Influenzaviren», sagt der Epidemiologe. Die Tiere können gleichzeitig von einem von Vögeln stammenden Influenzavirus und einem humanen Influenzavirus befallen werden. Gefährlich wird es, wenn die zwei Virentypen im Schwein Erbgutstücke untereinander austauschen und sich so zu einem neuen Virus kombinieren – einem, der an Menschen angepasst ist, aber auf den unser Immunsystem gänzlich unvorbereitet ist.

Dieses Szenario ist auch beim derzeit kursierenden Vogelgrippevirus nicht ausgeschlossen. Die aktuelle von einem Influenzavirus ausgelöste Epidemie grassiert in Wild- und Nutzvögeln in Europa so stark wie noch nie zuvor. Momentan berge das Virus kaum Gefahr für den Menschen, sagt Zinsstag. «Das Beispiel zeigt aber, wie wichtig eine integrierte Überwachung der Gesundheit von Wildtieren, Nutztieren und Menschen ist.»

Die Reisemedizinerin Patricia Schlagenhauf betont, dass das derzeit zirkulierende Vogelgrippevirus nur ein potenziell für den Menschen gefährliches Virus unter sehr vielen ist. «Wir wissen, dass die nächste Pandemie kommen wird, aber nicht, wann und woher», sagt sie. Gesichert sei aber, dass die Seuche keinen Halt vor Landesgrenzen machen und sich kein Land vor der Invasion eines Krankheitserregers schützen können werde. «Der Aufbau von Frühwarnsystemen ist deshalb das A und O.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen