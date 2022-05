Hepatitis bei Kindern: Neue These hat Corona-Virus im Verdacht

Gesundheit Nun also doch: Hepatitis-Fälle könnten mit Corona zu tun haben Die mysteriösen Leber-Entzündungen bei Kindern bleiben ungeklärt. Eine neue These bringt nun aber doch Sars-CoV-2 ins Spiel. Die bisher verdächtigten Adenoviren bleiben trotzdem entscheidend. Wanja Staubli 18.05.2022, 05.00 Uhr

Auch wenn die neue These Adenoviren nicht als direkte Ursache für die Hepatitis-Fälle sieht spielen sie eine wichtige Rolle. Design Cells / iStockphoto

Seit Anfang April häufen sich weltweit Fälle von schweren Leberentzündungen bei Kindern, nur die Schweiz blieb bisher offenbar verschont. Die Ursache bleibt unklar. Bisher werden Adenoviren des Subtyps 41F als wahrscheinlichste Ursache für diese Hepatitis-Fälle angesehen. Merkwürdig ist jedoch, dass die verdächtigten Viren bei zuvor gesunden Kindern bisher eher mit erkältungsähnlichen Symptomen assoziiert wurden, nicht mit schwerer Hepatitis. Nun ist dazu am 13. Mai in der medizinischen Fachzeitschrift «The Lancet» eine neue These aufgestellt worden.