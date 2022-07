Trotz Notlage der WHO: Affenpocken sind nicht für alle bedrohlich

Gesundheit Notlage bei den Affenpocken: Die Deklaration der WHO ist ein Weckruf an Länder wie die Schweiz Europaweit nehmen die Infektionen zu, doch in der Schweiz gibt es nicht einmal einen Antrag auf den neuen Impfstoff. Die Affenpocken sind noch zu sehr «nur» ein Problem der schwulen Community. Sabine Kuster 2 Kommentare 25.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Gebreyesus, gab am 23. Juli die «Notlage mit internationaler Tragweite» zu den Affenpocken bekannt. Johanna Geron / AP

Seit Mai dieses Jahres breiten sich die Affenpocken in Europa aus - weltweit sind über 14'000 Fälle bekannt geworden, 229 Fälle davon in der Schweiz. Nun hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Affenpocken zu einer «Notlage» deklariert. Das ist die höchste Alarmstufe, welche die WHO ausrufen kann bei einer Gesundheitsbedrohung.

Die WHO-Deklaration der Notlage wurde 2005 nach dem Sars-Ausbruch entwickelt und die Länder haben die Pflicht darauf zu reagieren. Bisher gab es sechs solcher Deklarationen: 2009 wegen der Schweinegrippe, 2014 wegen Polio, 2013 und 2018 wegen Ebola, 2015 wegen des Zika-Virus und wegen der Corona-Pandemie.

Der Entscheid bezüglich dieser siebten Deklaration war innerhalb des Gremiums umstritten, weil die Infektion mit Affenpocken in den meisten Fällen mild verläuft. Sie soll aber als Weckruf verstanden werden und die Regierungen dazu bewegen, aktiv zu werden.

Damit ist durchaus auch die Schweiz gemeint, wo bisher nicht einmal ein Antrag auf die Zulassung des Impfstoffes am Laufen ist und auch sonst noch nicht von einer Informationskampagne die Rede sein kann. Erst seit letzter Woche ist die Krankheit hier offiziell meldepflichtig.

Die Massnahmen sind von der Corona-Pandemie bekannt

Die WHO empfiehlt den rund 60 stark betroffenen Ländern Massnahmen wie gezielte Informationen, Contact-Tracing, der Ausbau der Testkapazitäten und die Impfung für stark exponierte Personen. Damit sind Männer gemeint, die Sex mit anderen Männern haben.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Laut der WHO gehen 98 Prozent aller Infektionen auf schwule oder bisexuelle Männer zurück, ein auffallend hoher Anteil der bekannten Fälle hat gemäss einer Studie des New England Journal of Medicine (Nejm) Aids (41 Prozent). Diese Vorerkrankung könnte dazu führen, dass eine Infektion mit Affenpocken bei ihnen schwerer verläuft und daher häufiger gemeldet wird.

In 95 Prozent der Fälle wird vermutet, dass die Infektion während Sex geschah. 13 Prozent der 528 Fälle aus der oben genannten Studie mussten ins Spital deswegen, niemand starb. Die Behandlung betraf vor allem heftige Schmerzen und bakterielle Superinfektionen der offenen Pusteln.

Die typischen Pusteln traten an den Genitalien, dem Anus und der Mundschleimhaut auf - die Eintrittspforten für das Virus. Die WHO rät generell von Haut-zu-Haut-Kontakt mit infizierten Personen ab.

Häufig wechselnde Sexpartner sind ein Risiko

In der Studie des Nejm hatten die Infizierten durchschnittlich fünf verschiedene Sex-Partner innert drei Monaten. Dieser Befund ist relevant, falls die Infektion tatsächlich hauptsächlich beim Sex stattfindet – eine Verbreitung ist dann nur möglich, wenn die Sexpartner oft wechseln.

Gerade weil die Ausbrüche bisher auf eine sehr spezifische Gruppe von Personen beschränkt sind, war sich die WHO zunächst uneinig, die Notlage auszurufen. Die Befürchtung besteht aber, dass sich die Affenpocken auch auf vulnerable Personen wie Immungeschwächte, Kinder oder Schwangere ausbreitet.

Bisher sind zwei infizierte Kinder in den USA bekannt. Ob diese Risikopersonen geimpft werden sollen, ist jedoch umstritten. Auch die WHO schreibt, es gelte Nutzen und Risiken gut abzuwägen, da der neuste Pockenimpfstoff immer noch ein Lebendimpfstoff ist.

2 Kommentare Bruno Bläsi vor etwa einer Stunde 2 Empfehlungen Es ist schon sehr erstaunlich dass nur in den Ländern die Affenpocken nachgewiesen worden sind welche sich auch mit Sanktionen gegen Russland ausgesprochen haben.Zufall? 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen