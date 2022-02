Fett geworden wegen der Lockdowns? Nein, ganz und gar nicht.

Gesundheit Junge Schweizer Männer wurden in den Lockdowns nicht fetter Die erste Studie zur Gewichtsveränderung während der Pandemie gibt Entwarnung. Allenfalls gingen sogar ein paar Gramm verloren. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 24.02.2022, 18.00 Uhr

Dick geworden zuhause auf dem Sofa? Keineswegs, zeigen die Daten der Stellungspflichtigen der Armee. Keystone

Mit jeder Woche Lockdown ein paar Gramm Fett mehr auf den Rippen – so muss es gewesen sein. Jedenfalls beklagten nicht wenige, sie hätten an Gewicht zugenommen, während sie zum Zuhausesein gezwungen waren. Dieser Eindruck täuschte, wie die erste Schweizer Studie zum Körpergewicht zeigt.

Kaspar Staub vom Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich und Kollegen haben die Daten von über 373000 stellungspflichtigen jungen Männer der Schweizer Armee zwischen Januar 2010 und Juli 2021 ausgewertet. Die 18- bis 22-jährigen jungen Männer bilden über 90 Prozent der männlichen Bevölkerung dieses Alters mit Schweizer Pass ab. Gemessen wurde bei der Rekrutierung der Body-Mass-Index (BMI). Die einzelnen Männer wurden zwar nicht zweimal untersucht, aber der Monitoring-Datensatz lässt Gruppenvergleiche auf Wochenebene mit anderen Jahren durch die Pandemie hindurch zu.

Mit den Wochen sank das Gewicht sogar minim

Das Ergebnis: Weder jene vermessenen jungen Männer nach dem ersten Shutdown noch jene nach dem zweiten Unterbruch waren im Mittelwert dicker als diejenigen jungen Männer, die jeweils vorher vermessen wurden. Speziell untersucht wurde jeweils eine Zeitspanne von je 15 Wochen nach Ende des ersten Shutdowns im Mai 2020 und nach der Wiederaufnahme der Rekrutierung im November 2020.

Besonders nach dem zweiten Rekrutierungsunterbruch, in die Zeit der Homeofficepflicht und geschlossenen Sporteinrichtungen, stiegt der BMI kurz und fiel dann bis in der 10. Woche ab. Kaspar Staub sagt jedoch: «Der Effekt ist nur sehr schwach, im Vergleich waren andere Faktoren wie die Wohnregion, aus denen die Stellungspflichtigen kamen, viel stärker.» Der Effekt sei hauptsächlich der feinen Modellierungsmethode geschuldet. Es sei keine klare Gewichtsveränderung.

Zuerst am Festmahl dann auf der Piste?

Auch die These, dass man anhand dieser Kurve zuerst die Weihnachtszeit und dann das Skifahren oder Januar-Fasten sieht, kann also nicht bestätigt werden. Ebenfalls nicht bestätigt hat sich die These, dass die Übergewichtigeren während der Pandemie-Einschränkungen tendenziell an Körperfett zulegten und die ohnehin Sportlichen noch sportlicher wurden. «Wir sehen kein Scheren-Phänomen», sagt Staub dazu.

Theoretisch könnte ein höherer oder tieferer BMI auch mehr oder weniger Muskeln bedeuten. Doch bei der Rekrutierung wird seit 2019 auch der Bauchumfang gemessen und diese Messungen zeigen keine anderen Resultate.

Vier von fünf haben ein ideales Gewicht

Insgesamt bestätigt die Studie, dass sich der BMI der jungen Schweizer Männer auf hohem Niveau seit 2010 weiter stabilisiert: Er liegt im Durchschnitt bei 22.30 kg/m2. Knapp 20 Prozent der Stellungspflichtigen sind übergewichtig, davon 6 Prozent adipös.

