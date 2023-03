Gesundheit Immer mehr Zahnarztpraxen empfehlen Ölziehen: Ist die altertümliche Mundreinigung zurück? Man badet die Zähne in Öl. Das ergibt ein wunderbares Gefühl im Mund, sagen jene, die es tun. Wir haben es ausprobiert – und bei Zahnärztinnen und Zahnärzten nachgefragt. Anja Stampfli Jetzt kommentieren 26.03.2023, 05.00 Uhr

Kokosöl ist besonders geeignet – aber bitte nicht schlucken! Bild: Getty

Zuerst befreie ich meine Zunge mit einem Zungenschaber von Krankheitserregern und bewege dann das Öl durch den Mund, sauge und schlürfe es durch die Zähne. Gurgeln soll man nicht. Zwanzig Minuten verbleibt es im Mund, diese Zeit braucht das Öl, um in die Zahnfleischtaschen zu sickern und die dort sitzenden Bakterien abzufangen. Gleichzeitig wird das Zahnfleisch massiert und besser durchblutet.

Ölziehen wurde zu meinem täglichen Ritual, die Zähne fühlen sich glatter und der Mund wunderbar sauber an. In der indischen Volksheilkunde wird es oft eingesetzt: Man spült die Mundhöhle und spuckt es dann aus. Vorzugsweise morgens vor dem Frühstück, denn nach dem Schlafen tummeln sich am meisten Bakterien und Ablagerungen im Mund. Das Öl soll Giftstoffe aus dem Mund ziehen, die sonst mit dem ersten Kaffee in den Körper gespült würden.

Ich finde jedenfalls, dass mein Darm viel ruhiger geworden ist. Wissenschaftliche Studien dazu fehlen jedoch gänzlich. Und Ölziehen ersetzt auch nicht das Zähneputzen. Ein «Bleaching-Effekt» kann ich nach monatelanger Durchführung ebenso nicht feststellen – einer der zahlreichen guten Effekte, die Ölziehen haben soll.

Jahrhundertealte Heilmethode

«Zahlreiche Studien belegen, dass Ölziehen einen positiven Effekt auf die Zahngesundheit hat», sagt Christof Frey, Zahnarzt aus Düsseldorf, der zum Thema Ölziehen seine Masterarbeit geschrieben hat. Frey erwähnt ebenfalls, dass die wissenschaftliche Evidenz zum Thema eher gering ausfällt. Doch er empfiehlt Ölziehen seinen Patientinnen und Patienten dennoch: «Es stellt eine sehr verträgliche Alternative dar. Vor allem bei Menschen mit Parodontitis und/oder Mundgeruch erzielen wir tolle Erfolge.»

Auch die Zahnklinik Centrodent in Bern sagt, einige ihrer Patientinnen und Patienten mit Zahnfleischentzündungen seien überzeugt gewesen, dass die Therapie mit Ölziehen geholfen habe. Immer mehr Zahnarztpraxen in der Schweiz empfehlen auf ihren Websites das Ölziehen. Zahnarzt Kevin Seeber von Zahn24arzt in Zuchwil zum Beispiel sagt: «Bei Mundtrockenheit kann es die Beschwerden deutlich lindern. Es gibt aber keine eindeutigen positive Effekte auf Karies und Parodontitis. Daher würde ich es nur als Ergänzung zur bestehenden Mundhygiene einsetzen.»

Ölziehen soll auch gegen Zahnfleischbluten und Mundgeruch helfen, lockere Zähne festigen und Zahnbelag verringern. Georg Gassmann, Professor für Dentalhygiene und Präventionsmanagement aus Köln erklärt: «Auch wenn die medizinische Evidenz begrenzt ist: Es erscheint biologisch plausibel, dass es einen positiven Effekt haben kann.»

Für jeden das richtige Öl

Traditionell wird in Indien Sesamöl verwendet. Es soll entzündungshemmend wirken. Leinöl wirkt im Mund- und Rachenraum besonders stark. In der antiken Medizin wurde Leinöl bei Asthma, Husten, Bronchitis und Heiserkeit eingesetzt. Geschmacklich ist es aber herb. Wer einen angenehmeren Geschmack möchte, setzt auf natives Kokosöl. Es hat durch den hohen Anteil an Vitamin E antibakterielle Eigenschaften und wirkt ebenso gut für eine gesunde Mundflora. Olivenöl soll besonders gut bei Mundgeruch oder einem erhöhten Cholesterinspiegel helfen. Es sollen nur kalt gepresste Öle verwendet werden.

Nach über drei Jahren Ölziehkur ziehe ich ein positives Fazit. Das Zahnfleisch hat profitiert und die lästigen Aphten, unter denen ich jahrelang litt, sind Geschichte. Wer Amalgam-Füllungen in den Zähnen hat, sollte erst den Zahnarzt fragen, ob Ölziehen infrage kommt. Heisse und säurehaltige Flüssigkeiten und auch Kaugummikauen können das Quecksilber aus der Amalgam-Füllung lösen.

Vorsicht beim Einatmen oder Runterschlucken

Eine sehr seltene Nebenwirkung des Ölziehens bei falscher Anwendung ist zudem eine Lungenentzündung, die durch Einatmen des Öls hervorgerufen werden kann. «Diese Risiken sind aber sehr gering und können eher bei Menschen mit motorischen Einschränkungen oder Kindern vorkommen», erklärt Zahnarzt Christof Frey. Im Weiteren sollte das «gezogene» Öl nie heruntergeschluckt werden. Es sollte in ein Tuch gespuckt und im Hausmüll entsorgt werden und nicht ins Waschbecken. Denn das kann im Abfluss zu Verstopfungen führen.