Gesundheit Heute ist nationaler Allergietag: Mit diesen Tipps kommen Sie gut durch die Pollensaison Nicht jedes Niesen hat mit Corona zu tun: Denn die Pollensaison kommt langsam in Fahrt. Zum Beispiel bei der Esche hat der Pollenflug bereits begonnen. Die Fakten zur bevorstehenden Niessaison. Text: Bruno Knellwolf, Infografik: Stefan Bogner 25.03.2021, 09.36 Uhr

So sehen Pollen aus. Grafik: Stefan Bogner

Schnäuzt sich einer in die Nase, denken viele an Corona. Doch Coronavirus hin oder her, es ist Frühling und deshalb liegt noch etwas anderes in der Luft. Der Blütenstaub der Pflanzen, den der Wind überall hinträgt. Zum Leidwesen der Allergiker, die vom Heuschnupfen geplagt sind.