Impfung gegen Corona: Die vielen Hürden des Nasensprays

Gesundheit Coronaimpfung: Kann der Spray die Nadel ausstechen? Ausserhalb von Europa und den USA setzen Gesundheitsbehörden auf Nasenimpfstoffe, die für besseren Schutz sorgen. Hierzulande scheut man sich vor den Risiken. Zudem ist AstraZeneca soeben mit seinem Spray gescheitert. Simon Maurer 13.10.2022

Daran wird getüftelt: Eine Impfung per Nasenspray, die vor dem Coronavirus schützt. Bild: Florian Gärtner/Imago

Die bisherigen Impfungen konnten Corona nicht ganz bezwingen. Obwohl sie zahlreiche Leben retteten, sorgen sie nur für eine zeitlich beschränkte Immunität und verhindern die Ausbreitung des Virus nicht für lange. Vorsichtige Experten halten die Pandemie deshalb für noch nicht beendet. Dazu gehört der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der davon ausgeht, dass das Ende der Pandemie erst mit neuen Nasenimpfstoffen erreicht werden kann.

Der entscheidende Vorteil solcher Vakzine ist, dass sie im Gegensatz zum intramuskulären Impfstoff einen vollständigen Übertragungsschutz ermöglichen. Nasenimpfstoffe kommen direkt mit der Nasenschleimhaut in Kontakt und aktivieren die Immunzellen im lokalen Gewebe. Wenn nun Viren versuchen, in den Körper einzudringen, werden sie schon an der Eintrittspforte neutralisiert – und nicht erst sobald sie mit Blut in Kontakt kommen, wie das bei der herkömmlichen Impfung der Fall ist.

«Impfungen durch die Nase generieren mehr lokale Immunantworten mit IgA-Antikörper, die für die Immunität der Schleimhaut wichtig sind», sagt Klaus Eyer, Professor für Immunrepertoireanalyse an der ETH Zürich. Bei Injektionen würden dagegen meist nur effektiv IgG-Antikörper gebildet, die hauptsächlich im Blut zirkulieren.

Kein Wunder, erhoffen sich gerade Leute, die sich vor einer Ansteckung und Long-Covid fürchten, viel von solchen Impfstoffen. Nur: In Europa und den USA sind diese noch weit weg von einer Zulassung. Von den neun vielversprechendsten Impfstoffkandidaten stammen nur drei aus dem Westen, all diese befinden sich erst in Phase 1 oder 2 der Erprobung.

Das heisst, dass sie erst an einer sehr kleinen Zahl an Menschen auf Wirkung und Nebenwirkungen geprüft werden. Russland, Indien und seit neustem China haben dagegen bereits eigene Impfstoffe für die Anwendung durch die Nase zugelassen.

Schweizer Studie entdeckte späte Nebenwirkungen

Die Vorsicht der europäischen und amerikanischen Behörden bei der Zulassung von Nasenimpfstoffen lässt sich nicht nur mit fehlenden Daten erklären. Um die Jahrtausendwende wurde in der Schweiz ein erster Impfstoff gegen Grippe für die Anwendung durch die Nase zugelassen.

Studien fanden später heraus, dass bei einigen Geimpften vermehrt halbseitige Gesichtslähmungen auftraten. Der Impfstoff wurde in der Folge vom Markt zurückgezogen und über die Nasenimpfung weltweit die Nase gerümpft.

Denn die Applikation erfolgt in anatomischer Nähe zu mehreren Hirnnerven. Wenn aus irgendwelchen Gründen ein Nasenimpfstoff hier eine Entzündung auslöst, besteht die Gefahr, dass sich diese in seltenen Fällen ins Zentralnervensystem ausbreitet und für Nervenschäden sorgt.

Insbesondere Impfungen, die mithilfe von abgeschwächten Viren funktionieren, bergen diesbezüglich ein Restrisiko. In der Literatur zeigt sich aber auch, «dass Impfstoffe mit abgeschwächten Viren auf der Schleimhaut generell stärkere Immunantworten auslösen als Totimpfstoffe», erklärt Klaus Eyer.

Kritiker der Schweizer Nebenwirkungsstudie bemängeln rückblickend, dass die Gesichtslähmungen zum Teil erst mehr als zehn Wochen nach der Impfung auftraten und deshalb nicht eindeutig auf die Nasenimpfung zurückgeführt werden können. Aus Sicht der Prävention hält Neuropathologe Adriano Aguzzi von der Universität Zürich die damalige Entscheidung zum Rückzug dennoch für richtig, wie er auf Twitter schrieb.

Unabhängig davon scheint die neue Generation der Nasenimpfstoffe fürs Nervensystem sicherer zu sein. Eine Untersuchung aus Korea aus dem letzten Jahr mit mehr als 4.5 Millionen Patienten fand bei den neuen Grippe-Impfstoffen keine erhöhte Anzahl an Gesichtslähmungen. Das ist bedeutend, weil Grippeimpfstoffe jedes Jahr an neue Mutationen angepasst werden und die neusten Studien deshalb viel mehr Gewicht haben als alte, bei denen eine andere Stoffzusammensetzung untersucht wurde.

Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass auch die Schweizer Behörden sich wieder mehr mit Vakzinen für die Nase beschäftigen. So ist seit ein paar Tagen hierzulande wieder ein neuer nasaler Grippe-Impfstoff zugelassen, allerdings nur für Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren. Und mit der Einschränkung, dass die Krankenkassen noch nicht dafür zahlen müssen.

Zulassung für Covid-Spray wohl erst nach den USA

Auch die hiesige Forscherwelt steht einem Nasenimpfstoff weniger kritisch gegenüber, wie das nach der Kontroverse um die Grippeimpfung der Fall war. Der Virologe Volker Thiel von der Universität Bern ist daran, einen eigenen Schweizer Nasenimpfstoff gegen Covid zu entwickeln. Wie er gegenüber der «NZZ am Sonntag» sagte, sind die ersten Tests am Menschen allerdings erst nächstes Jahr vorgesehen.

Denn die Forschenden haben weniger Erfahrung mit der Entwicklung der nasalen Impfstoffe als mit intramuskulären. «Die ablaufenden Vorgänge, die schlussendlich zur Immunität führen, sind weniger gut verstanden», sagt Klaus Eyer. «Auch sind Testsysteme für die Messung der Schleimhautimmunität noch unterentwickelt». Eine baldige Zulassung eines eigenen Impfstoffs ist in der Schweiz, die eine eher restriktive Zulassungspraxis pflegt, deshalb nicht zu erwarten.

Denkbar wäre, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde ab Mitte nächsten Jahres – sobald neue Daten veröffentlicht werden – die Genehmigung für einen ihrer eigenen Impfstoff-Kandidaten ausspricht. Am ehesten würde die Nasenimpfung dann als Booster zugelassen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass eine Kombination aus intramuskulärer Impfung als erste Dosis und Nasenimpfung als zweite Dosis den besten Schutz liefert. Auf lange Sicht hätte der Spray dann doch die Nadel ausgestochen.

Nasenspray von AstraZeneca fällt durch AstraZeneca hat bei der Entwicklung seines Nasenimpfstoffs eine Enttäuschung erlebt. Gemeinsam mit der Universität Oxford hat das Unternehmen erste Tests durchgeführt, bei denen der Adenovirus-basierte Impfstoff jedoch durchfiel. Die gewünschte Immunität gegen das Coronavirus trat nicht ein. Dies berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift «eBioMedicine». Sie weisen darauf hin, dass bei den 130 Testpersonen nach der ersten Dosis Nasenspray in der Nasenschleimhaut praktisch keine Antikörper nachweisbar waren. Nur eine Minderheit der Teilnehmenden wies solche nach einer zweiten Dosis auf. Insgesamt fiel die Immunreaktion zu schwach aus, weshalb AstraZeneca ihren Nasenspray in dieser Form nicht mehr weiter entwickelt. (aba)

