Mit Nackenschmerzen am Arbeiten? Diese Übungen helfen!

Gesundheit Ab heute wieder im Büro? So verhindern Sie Nackenschmerzen im neuen Jahr Wer stundenlang am Bildschirm arbeitet, hat häufig mit Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich zu kämpfen. Ein wissenschaftlich erarbeitetes Training verspricht Besserung. Andrea Söldi 02.01.2023, 05.00 Uhr

Übungen im Uhrzeigersinn: Kopf zur Hand auf der Schläfe drehend drücken, beidseitig. – Mich mit verschränkten Armen nach links und rechts drehen. – Kopf dreimal zur Seite biegen, beidseitig. – Gestreckter Arm dreimal über den Kopf zur Seite neigen, beidseitig. Quelle: ZHAW, Grafik: Tobia Leoni

Bis zu zwölf Stunden täglich verbringt Narek Andreasyan am Computer. Der IT-Verantwortliche an der Universität Bern arbeitet zwar meistens im Stehen. Doch durch den ständigen Blick auf den Bildschirm und das Bedienen der Maus leidet er trotzdem häufig unter Verspannungen im Nacken und oberen Rücken. Als ihm sein Arbeitgeber die Teilnahme an einem Programm zur Bekämpfung von Nackenschmerzen anbot, ergriff er die Chance deshalb gern.

Seit Mitte Oktober führt der 39-Jährige dreimal wöchentlich während 20 Minuten Übungen durch. Die Anleitungen auf Videos sind auf einer speziellen App hinterlegt. Zudem musste Andreasyan zu Beginn auf einem Fragebogen Angaben zu Nacken- und Kopfschmerzen, Schlafqualität, Bewegung, allgemeinem Gesundheitszustand und seiner geschätzten Produktivität am Arbeitsplatz machen. Auf der App gibt er zudem täglich ein kurzes Update zu seinem aktuellen Befinden ein. «Die Übungen waren zuerst leicht», erzählt Andreasyan. Doch dann seien sie anstrengender geworden. «Am Anfang hatte ich Schmerzen beim Ausführen. Doch jetzt spüre ich, dass meine Muskeln stärker geworden sind.»

Nackenschmerzen machen unproduktiv

Das Programm namens Nexpro wurde am Gesundheitsdepartement der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und an der Universität Bern entwickelt. Der Schweizerische Nationalfonds hat die Evaluation unterstützt. In einer ersten Runde wurde es von 120 Personen an der ZHAW und in der Kantonsverwaltung Aargau getestet. Damals waren die Übungen in Gruppen unter Anleitung einer Physiotherapeutin durchgeführt und mit ergonomischen Beratungen und Gesundheits-Workshops kombiniert worden. Das Folgeprojekt an der Uni Bern soll nun Aufschluss darüber geben, wie wirksam die Übungen allein sind, wenn die Anleitung online erfolgt.

ZHAW Gesundheit

Nackenschmerzen und Verspannungen seien ein häufiger Grund für eingeschränkte Produktivität bei der Arbeit, sagt Programm-Verantwortliche Andrea Aegerter. Dabei handle es sich hauptsächlich um sogenannten Präsentismus: Konzentrationsstörungen und unproduktive Stunden am Arbeitsplatz. «Präsentismus ist deutlich häufiger als Absenzen, fällt aber weniger auf», erklärt die Forscherin. «Die Arbeitgebenden unterschätzen dieses Problem.» Wie die Auswertung der Studie zeigt, konnten die Produktivitätsverluste durch die Intervention gesenkt werden. Mindestens so wichtig sei aber das bessere Befinden der Teilnehmenden, stellt die Physiotherapeutin klar. «Viele hatten danach weniger Schmerzen.»

Bildschirm nicht zu hoch

Übungen, welche die Muskeln stärken, seien das wirksamste Mittel zur Prävention und Behandlung von Nacken- und Rückenproblemen, sagt Aegerter. Doch auch eine gute Einstellung der Büromöbel und -geräte sei sinnvoll. So soll zum Beispiel die Sitzfläche des Stuhls so eingestellt werden, dass die Knie einen rechten oder leicht grösseren Winkel bilden, und die Rückenstütze soll im Bereich des Kreuzes platziert werden. Die Tischplatte sollte bei locker hängenden Armen auf der Höhe der Ellbogen liegen. Und die obere Kante des Bildschirms soll eine Hand breit unter der Augenhöhe liegen, sodass Kopf und Augen entspannt leicht abwärts geneigt sind.

ZHAW Gesundheit

Die ergonomischen Regeln dürften jedoch nicht überbewertet werden, betont Aegerter. In der Vergangenheit habe die strikte Befolgung bisweilen dazu geführt, dass viele Menschen eine allzu starre Haltung einnehmen. «Der Körper braucht jedoch Bewegung. Regelmässig aufstehen, sich strecken und einige Schritte gehen ist ebenso wichtig wie eine Einstellung der Büromöbel mit dem Massstab.»

Auch Narek Andreasyan fühlt sich besser, seit er die 10 Übungen regelmässig durchführt. Wird er nachlässig, erinnert ihn die App mit Push-Nachrichten ans Nackentraining. «Das Programm ist sehr motivierend aufgebaut», sagt der Informatiker. «Ich habe mir vorgenommen, längerfristig dranzubleiben.»