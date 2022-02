Die «New York Times» kauft «Wordle». Was steckt hinter dem Hype?

Das Spiel «Wordle» sorgt für einen Hype im Netz. Jetzt ist der Entwickler Millionär. Gesucht ist ein Wort pro Tag: Das Prinzip des Wortratespiels Wordle ist simpel. Nun hat es die «New York Times» gekauft. Weshalb fasziniert es Millionen? Annika Bangerter 01.02.2022, 18.58 Uhr

Sorgt für Furore: Bei «Wordle» gibt es ein Wort pro Tag zu erraten. Quelle: Getty

Der Erfolg kam schnell: Anfang November starrten rund 90 Menschen auf die leeren Kästchen des Wortratspiels Wordle, inzwischen knobeln Millionen, um aus einem Buchstabensalat das eine richtige Wort herauszufinden.

Entwickelt hat es der Programmierer Josh Wardle aus New York, um seiner rätselbegeisterten Frau eine Freude zu bereiten. Dies dürfte ihm doppelt gelungen sein: «Wordle» hat den Entwickler zum Millionär gemacht. Am Montag gab die «New York Times» bekannt, dass sie ihm das beliebte Spiel für einen «niedrigen siebenstelligen Betrag» abgekauft hat.

Das Prinzip des Spiels ist simpel: Ein englisches Wort mit fünf Buchstaben ist gesucht, wofür es sechs Versuche gibt. Um nicht völlig im Trüben zu fischen, helfen nach jeder Runde farbliche Hinweise: Kommt ein Buchstabe in dem gesuchten Wort nicht vor, wird er grau eingefärbt. Ist er Teil der Lösung, steht aber an der falschen Stelle, verfärbt sich die Kachel gelb. Und steht er an der richtigen Stelle, wird diese grün. «Wordle» ist ein Mix aus Puzzlespiel, Scrabble und Mastermind.

Das Spiel gibt es nur in homöopathischen Dosen

«Wordle» ist auch ein Produkt der Pandemie. John Wardle entwickelte es in seiner Freizeit, als er seine Frau Tag für Tag das Kreuzworträtsel und das Buchstabierspiel Spelling-Bee der «New York Times» lösen sah. Für «Wordle» hat er rund 2500 Wörter hinterlegt, die nicht allzu ausgefallen sind. Ausgesucht hat sie seine Frau – basierend auf einer Liste von 12000 Begriffen.

Fortan beugte sich das Paar gemeinsam über die Kacheln. Nachdem Familie und Freunde ebenfalls vom Spiel begeistert waren, stellte es Wardle online – und schrieb eine Erfolgsgeschichte.

Jahr für Jahr erscheinen unzählige Spiele – analog wie digital. Weshalb fasziniert gerade «Wordle» so viele Menschen? «Es besticht durch seine Einfachheit und seine Reduktion in der Online-Überflutung», sagt Matthias Sala, Präsident der Swiss Game Developers Association. Pro Tag gibt es nämlich nur ein Rätsel. Und gelöst ist dieses in wenigen Minuten. Wer angefixt ist, muss sich gedulden. Eine Uhr zeigt an, wann das nächste Rätsel online geht.

Damit haftet dem Spiel auch etwas Anachronistisches an. Anders als Streamingdienste oder Game-Plattformen zielt es nicht darauf ab, Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange auf der Seite zu behalten. Eine «Wordle»-Obsession lässt sich daher nicht exzessiv ausleben. Den Rausch, wenn man davon überhaupt sprechen kann, gibt es nur in homöopathischen Dosen.

Mit dem Resultat kann im Netz auch etwas geprahlt werden

«Digitale Produkte zielen darauf ab, dass sie zur Gewohnheit werden. <Wordle> verkörpert das perfekt», sagt Sala. Für ihn wurde damit der Klassiker des Kreuzworträtsels ins Digitale übersetzt. Da «Wordle» im Handyformat funktioniert, kann es überall gespielt werden. Etwa im Bett, beim Frühstück oder im Tram auf dem Arbeitsweg.

Der Hype des Spiels gründe aber auch in der Sharing-Funktion der eigenen Ergebnisse, sagt Sala. Durch einen Klick lässt sich eine Grafik mit dem grau-gelb-grünen Mosaik erstellen, das den Weg zur Lösung abbildet. Spielerinnen und Spieler teilen diese im Netz und können somit vergleichen, wie viele Versuche andere für das richtige Ergebnis gebraucht haben. Im besten Fall gibt es beim Frühstück also nicht nur ein kleines Erfolgserlebnis, sondern auch ein bisschen Applaus.

Stickereien oder Musik: Fans sind kreativ

Auffallen lässt sich in der Fangemeinde auch mit besonderen Huldigungen: So stickt eine Spielerin beispielsweise ihr «Wordle»-Muster im Kreuzstich nach; ein anderer Spieler hat eine Software entwickelt, die aus dem Resultat Musik macht.

Auf Twitter lassen sich zudem Tipps für die beste Strategie zum Spielen finden. Geraten wird, als erstes Wörter mit vielen Vokalen auszuprobieren. Auf seltene Buchstaben sollte anfänglich verzichtet werden, ebenso auf Wörter, in denen ein Buchstabe mehrfach vorkommt. Der Erfolg hat Nachahmer auf den Plan gerufen. Inzwischen gibt es das Spiel auch in einer deutschen Version.

Beliebt ist «Wordle» auch, weil es kostenlos und werbefrei ist. Gemäss einer Mitteilung der «New York Times» soll es «zunächst gratis bleiben».