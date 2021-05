Gesellschaft Immer mehr Paare lassen sich nach der Pensionierung scheiden – woran liegt das? Bild: fotolia Nach 27 Ehejahren haben sich Bill und Melinda Gates scheiden lassen. Sie liegen damit im Trend. Welche Vorteile eine Trennung im Alter haben kann. Anna Miller 08.05.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Melinda und Bill Gates sind also kein Paar mehr. In einer gemeinsamen Pressemitteilung hiess es, man habe lange versucht, an der Ehe zu arbeiten, jedoch nicht mehr «gemeinsam wachsen können». Nach 27 Jahren und drei erwachsenen Kindern sei man nun «unheilbar zerrüttet».

Also auch sie. Nach so vielen Jahren. Nach einer gemeinsamen Stiftungsgründung, mit so viel Geld auf dem Konto, mit gemeinsamen Kindern, einer gemeinsamen Vision, die Welt zu verändern. Hat das alles nicht gereicht für das Zusammensein auf ewig?

Offensichtlich nicht. Und: Wie Melinda und Bill Gates ergeht es immer mehr Menschen. Nie liessen sich so viele Eheleute nach gemeinsamen Jahrzehnten scheiden. Allein in der Schweiz hat sich die Scheidungsrate bei Ehen mit einer Dauer von 25 Jahren und mehr seit 1970 mehr als verdoppelt. Von den etwas über 16 000 Scheidungen im Jahr 2019 wurden fast die Hälfte nach 15 und mehr Jahren geschieden. Bei Ehen mit einer kürzeren Dauer ist die Scheidungsrate hingegen leicht rückläufig.

Was ist da los?

Vor allem der Auszug der Kinder und die Pensionierung sind eine Zäsur. Denn damit ändern sich Abläufe, und die Rollen müssen neu verteilt werden. Innerhalb des klassischen Rollenmodells kommt es deshalb nicht selten vor, dass die Spannungen zunehmen, wenn der Mann plötzlich ständig zu Hause ist und der Frau in ihre angestammten Bereiche hineingrätscht. Oder das Paar merkt: Jetzt, wo wir so viel Zeit füreinander hätten, wollen wir sie gar nicht gemeinsam verbringen.

Umso stärker, da wir immer länger leben. Ein Mensch, der mit Mitte zwanzig heiratet und sich nach 30 Jahren Ehe scheiden lässt, ist erst 55 Jahre alt. Die schiere Länge einer lebenslangen Bindung ist eine neue, riesige Herausforderung. Denn mit 55 hat man im besten Fall noch gut 30 Jahre Leben vor sich.

Auch hat sich die Aktivität im Alter verändert: Wir bleiben länger gesund und fit und können heutzutage auch im fortgeschrittenen Alter noch Neues wagen. Die Flexibilität der Gesellschaft, die veränderten Normen punkto Arbeitswelt, Familie und Sexualität tun das ihrige hinzu. Trennten sich vor ein paar Jahrzehnten noch die wenigsten, weil die Kirche und die Nachbarschaft eine Trennung zutiefst verurteilten, sind veränderte Normen heute verbreiteter. Eine Trennung ist kein Tabu mehr. Und die Getrennten finden heute wieder schneller einen neuen Partner.

Vor einem Jahrhundert noch hätten sich viele Menschen grundsätzlich nicht scheiden lassen. Viel eher war vor allem für eine Frau oberste Priorität, einen Partner zu finden. Und ihn nie wieder loszulassen – bis der Tod scheidet.

Eine Ehe wurde früher für längere Dauer ausgelegt als heute. Im Bild: Soldatenhochzeit um 1940. Bild: Keystone

Dabei standen Liebe und Leidenschaft gar nicht im Zentrum der Vereinigung. Die Ehe war eher eine gute Basis für das wirtschaftliche und biologische Fortbestehen einer Familie. Mit dem Einzug des romantischen Ideals in die Partnerschaft wuchs auch der Druck auf sie. Der Partner hat heute sehr vieles zu erfüllen, muss Sicherheit, Liebe, Zuwendung und Wachstum bieten. Viele Beziehungen scheitern an hohen Ansprüchen. Und daran, dass die Partner unrealistische Vorstellungen voneinander haben. Doch gilt das auch im Alter? Nach vielen gemeinsamen Jahren?

Frauen trennen sich häufiger –weil sie nachzuholen haben

Ja, denn die Anforderungen an eine Paarbeziehung bleiben bestehen. Sie geraten zwischenzeitlich ein wenig ins Hintertreffen, wenn Job, Familie und das Managen des Alltags viele Ressourcen fressen. Doch spätestens wenn die Kinder aus dem Haus sind und das Paar sich – vor allem, wenn die Pensionierung schon durch ist – wieder begegnen soll, merken viele: Da ist von Wertschätzung und von Beziehungskompetenz nicht mehr viel übrig. Eine Partnerschaft will stetig gepflegt werden. Schleichen sich über die Jahre Verletzungen ein, die nicht bearbeitet werden, oder übt sich das Paar sogar in regelmässigem beziehungsschädlichem Verhalten, gerät die Partnerschaft in wirkliche Gefahr.

2019 wurde Bill Gates in einem Interview für seine Dokumentation «Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates» gefragt, was er am meisten bereute, würde er heute sterben. Er entgegnete, er wünschte, er hätte sich eher und häufiger bei seiner Ehefrau bedankt.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Heute gehen Melinda und Bill Gates getrennte Wege. Keystone

Viele Paare merken ausserdem im Alter, dass sie sich auseinandergelebt haben. So sind die Faktoren Entfremdung und Inkompatibilität die am häufigsten genannten Scheidungsgründe, bestätigt Psychologin Pasqualina Perrig-Chiello, die seit Jahrzehnten zum Thema Alter forscht und zum Thema Liebe im Alter das Buch «Wenn die Liebe nicht mehr jung ist» veröffentlichte.

Frauen trennen sich viel häufiger von ihrem Partner als Männer. Oft ­haben Frauen, vor allem in klassischen Familienmodellen, ihre eigenen Bedürfnisse punkto Karriere und Freizeit über Jahrzehnte zurückgesteckt und waren treue Dienerinnen im Haushalt und für die Kinder. Viele Frauen sehen ihre Pflichten mit dem Auszug des Nachwuchses erfüllt. Sie fragen sich plötzlich: Und was ist mit mir? Was soll noch aus mir werden? Welche Träume stehen seit Jahren hinten an? Die Bildungsexpansion und die steigende Erwerbstätigkeit der Frau habe sie selbstbe­wusster gemacht, sagt Psychologin Perrig-Chiello. «Frauen müssen nicht mehr in unbefriedigenden Ehen ausharren wie frühere Generationen.»

Für einen Drittel der Partner kommt das Aus aus dem Nichts

Natürlich stellen sich auch Männer diese Fragen. Und auch sie fallen in eine Midlife-Crisis, fragen sich: War das schon alles? Nicht selten gehen Ehen und Partnerschaften auch auseinander, weil sich der eine neu verliebt, das Abenteuer jenseits des Gartenzauns schon gewagt hat.

Für rund einen Drittel der Partner, hat Psychologin Perrig-Chiello eruiert, kommt das Ehe-Aus urplötzlich, aus dem Nichts. Gerade in solchen Momenten kann es einem den Boden unter den Füssen wegziehen. Gerade, weil man so viele gemeinsame Jahre hinter sich hat, das Familienleben immer Priorität hatte. Oder man das eigene aus den Augen verloren hat.

Pasqualina Perrig-Chiello

Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Bern

Für andere kommt das Ehe-Aus einem Befreiungsschlag gleich. Wie ein Ticket in eine neue Freiheit. Eine Freiheit, von der wir immer stärker denken, dass sie uns zusteht. Diese Idee des Rechts auf persönliches Glück und auf Selbstverwirklichung, das unsere Gesellschaft seit Jahren prägt, erreicht nun die älteren Generationen. Früher waren Lebensentwürfe gottgegeben, Leiden Teil des Konzepts des Irdischen.

Heute ist, wer stillschweigend erleidet und sich selbst nicht glücklich macht, selbst schuld. Auch, weil uns die Leistungsgesellschaft täglich zuflüstert, dass wir etwas Besseres verdient haben. Und wir alles ändern können – wenn wir nur wollen. Der Druck auf die Ehe als Hort der Glückseligkeit ist enorm gestiegen, bestätigt Perrig-Chiello.

Hatten Frauen vor ein paar Jahrzehnten Gedanken an Selbst­verwirk­lichung oder Neuanfang, mussten sie diese oft beerdigen. Eine Trennung bedeutete den finanziellen Ruin. Heute hat sich die Lage zwar gebessert, nach wie vor jedoch sind vor allem Frauen von Altersarmut betroffen, eine Trennung emotional, finanziell und sozial schwierig. Deshalb gilt es, sich die Trennung gut zu überlegen. Und sich rechtzeitig zu informieren.

Wagen ältere Menschen jedoch erst einmal den Schritt, geht eine Scheidung nach dem Pensionsalter in der Regel glatter über die Bühne als bei jüngeren Partnern, sagt Scheidungsanwältin Annegret Lautenbach:

«Viele Paare haben schon an ihrer Beziehung gearbeitet und sich den Schritt lange überlegt.»

Viele würden zudem sagen: Die Scheidung ist nur noch eine Formalität. Getrennte Leben leben viele sowieso schon lange.

Vor Wut die gemeinsamen Bilder schreddern: das machen sich scheidende Paare im höheren Alter nur selten. Bild: Getty

Zwei weitere Faktoren, die einen Konflikt bei Trennungen im Alter mindern: In den seltensten Fällen ist eine neue Liebe im Spiel. Und: Nach der Pensionierung ist die finanzielle Ausgangslage in der Regel klarer. Die AHV und die Pensionskasse werden gleichteilig auf beide Parteien aufgeteilt – und der Druck, sich mit über 50 noch dem Arbeitsmarkt stellen zu müssen, entfällt. «Das entlastet vor allem ältere Frauen enorm», sagt Lautenbach.

Eine Trennung im Alter ist also nicht per se eine Katastrophe, ein Ehe-Aus nach vielen Jahren nicht ein Scheitern. Sondern kann für viele Menschen einen Neuanfang markieren, der das Erfül­len der eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Eine Trennung bietet, so schmerzhaft sie sein kann, Wachstumschancen. Auch für den Verlassenen.