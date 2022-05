Geschichte und Propaganda Putins Werk: Wie in Russland ein Gedenktag zum Kriegskult wurde Am 9. Mai feiert Russland mit viel Pomp den Sieg der Sowjetunion über das nationalsozialistische Deutschland. Heute blickt die Welt diesem Tag voller Sorge entgegen. Wieso? Annika Bangerter 07.05.2022, 05.00 Uhr

Den Sieg über Hitler-Deutschland feiert Russland jeweils am 9. Mai mit viel Prunk und Pathos. Keystone

Am 9. Mai ziehen jeweils Panzer, Raketen und Tausende stramm marschierende Soldaten über den Roten Platz in Moskau. An diesem Tag beschwört der russische Präsident Wladimir Putin das Heldentum seines Landes. Prunk, Pomp und Pathos: Damit inszeniert er den Sieg der Sowjetunion über das nationalsozialistische Deutschland.

Am 7. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Der deutsche Generaloberst unterzeichnete im französischen Reims das entsprechende Dokument. Das aber passte Stalin nicht: Er verlangte eine Wiederholung in dem von ihm kontrollierten Gebiet, was in der Nacht auf den 9. Mai im sowjetischen Hauptquartier Berlin-Karlshorst geschah. Heute ist der 9. Mai der wichtigste Feiertag in Russland. Weitaus wichtiger als der Nationalfeiertag.

Dem Zufall überlässt das russische Regime am «Tag des Sieges» nichts: Im vergangenen Jahr stellte Moskau laut offiziellen Angaben rund 4,7 Millionen Euro unter anderem dafür bereit, Wolken vor dem Stadtzentrum künstlich zu zerstreuen. Denn der 9. Mai ist weitaus mehr als eine militärische Show – er ist der Ankerpunkt der staatlichen Geschichtspolitik.

Schon letztes Jahr fuhren am 9. Mai Panzer an der Militärparade Panzer durch Moskau. Keystone

Putin versucht sich als Historiker - und verdreht Tatsachen

In diesem Jahr blickt die Welt dem Tag bange entgegen. Was geschieht an diesem Montag? Befürchtungen dazu gibt es viele: Russland könnte die Generalmobilmachung anordnen, die beiden ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk annektieren oder atomare Waffen einsetzen. Die Meinungen zu den möglichen Szenarien gehen zwar auseinander, doch Einigkeit besteht, dass dieser 9. Mai in die Geschichtsbücher eingehen könnte. Es scheint ein Datum zu sein, das die Kraft besitzt, das Grauen in einen noch grösseren Horror zu verwandeln. Doch wie ist es möglich, dass ein Feiertag plötzlich die Politik bestimmt?

Der russische Präsident Wladimir Putin nutzt die Geschichte seit längerem als Waffe. In pseudowissenschaftlichen Essays deutet er die Vergangenheit um, versucht darüber Identifikation zu stiften und begründet mit der Entnazifizierung-Behauptung aktuell sogar den Krieg in der Ukraine. Seinen historischen Verdrehungen darf im eigenen Land nicht widersprochen werden. Ende Dezember verbot Russland die Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich für eine historische Aufarbeitung der eigenen, unrühmlichen Geschichte starkmachte.

Verlust und Trauer in fast jeder Familie der UdSSR

Andernorts sind die Nationalfeiertage die wichtigsten Feiertage. Dabei berufen sich die Länder oft auf ihren Gründungsmythos. Der Sieg über Nazideutschland ist hingegen nicht das alleinige Verdienst der UdSSR. Die USA und Grossbritannien trugen massgeblich dazu bei. Weshalb wird also gerade dieser Tag als Schlüssel zur Gedenkkultur gewählt und nicht eine historische Begebenheit, die ohne fremde Hilfe auskommt?

Das habe viel mit der Geschichtskultur der Sowjetunion zu tun, sagt Frithjof Benjamin Schenk. Er ist Professor für Osteuropäische Geschichte. In der UdSSR seien vor allem drei Feiertage besonders wichtig gewesen: der 7. November als Jahrestag der Oktoberrevolution, der 1. Mai als Tag der Arbeit und der 9. Mai als Tag des Sieges.

Mit dem Ende des kommunistischen Systems verloren die ersten beiden ihre Bedeutung. Schenk sagt:

«Es blieb der 9. Mai als Tag, der ganz unmittelbar an die eigene Geschichte erinnert»

Frithjof Benjamin Schenk

Professor für Osteuropäische Geschichte Bild: Juri Junkov

In keinem anderen Land starben während des Zweiten Weltkriegs so viele Menschen wie in der UdSSR. Rund 27 Millionen Menschen aus der Sowjetunion verloren dabei ihr Leben. «Es gab praktisch keine Familie, die nicht von diesem Krieg betroffen war. Das wirkt bis heute nach, nicht nur in Russland», sagt Schenk.

Neben Leid und Schmerz sei der Zweite Weltkrieg aber auch mit Stolz konnotiert. Stolz, dass die UdSSR Europa vom Faschismus befreit hat. «Das ist ein altes Motiv. Dahinter steht die Vorstellung, dass Russland Europa mehrfach vor dem Untergang bewahrt hat. Etwa vor den Mongolen oder vor Napoleon», sagt der Historiker.

Ein Bild, das Geschichte schrieb: Ein sowjetischer Soldat hisst 1945 seine Landesflagge auf dem deutschen Reichstagsgebäude. Alamy

In Russland wird deshalb nicht vom Zweiten Weltkrieg gesprochen, sondern vom «Grossen Vaterländischen Krieg». Dadurch wird semantisch an den «Vaterländischen Krieg» angeknüpft, bei dem Russland Napoleons Eroberungszug stoppte. Die Bezeichnung ‹Grosser Vaterländische Krieg› stammt aus dem Jahr 1941, als die Nationalsozialisten die Sowjetunion überfielen. Damals hat die politische Führung diesen Ausdruck gewählt, um ihr Land auf eine Wiederholung des Sieges einzuschwören.

Während das restliche Europa den Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945 datiert, gilt in Russland der «Grosse Vaterländische Krieg» erst ab 1941. «Damit wird der Hitler-Stalin-Pakt ausgeblendet und die Tatsache, dass die UdSSR zu Beginn ebenfalls ein Aggressor war und an der Seite Deutschlands Polen überfiel», sagt Schenk.

Heute dürfe in Russland über diese historischen Tatsachen öffentlich nicht mehr gesprochen werden. Nicht verschwiegen, aber heruntergespielt würde, dass die USA der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs mit der Lieferung von schweren Waffen geholfen haben, den Sieg an der Ostfront zu entscheiden, sagt der Historiker.

Das Heroische überlagert heute den Schmerz

Die Tradition der Kriegserinnerung am 9. Mai nahm ihren Anfang 1965. Zum zwanzigsten Jahrestag führte das damalige sowjetische Staatsoberhaupt, Leonid Breschnew, die Siegesparade wieder ein. Mit einer staatlich verordneten Erinnerungskultur sollten auch jene Generationen an den Krieg und Sieg anknüpfen, die danach geboren und gross geworden sind. Allerdings sei der 9. Mai zu Zeiten der Sowjetunion auch ein Tag der Trauer gewesen, sagt Schenk. «Die Menschen hielten inne und gedachten der Gefallenen.» Unter Putin ist dem Gedenken ein Kriegskult gewichen. Das Heroische dominiert und überlagert den Schmerz.

Dass Putin den 9. Mai auch als Machtdemonstration gegen den Westen nutzt, ist eher neu. Erst letztes Jahr betonte er, die nationalen Interessen standhaft zu verteidigen. Noch 2010 verfolgte die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Tribüne direkt neben Putin die Parade.

Kanzlerin Merkel war am Tag der Parade vor 12 Jahren in Moskau. Keystone

Französische und britische Streitkräfte nahmen daran teil. Es sind Bilder, die heute wie aus der Zeit gefallen wirken. War nicht absehbar, was für einen Kult Putin schafft? Doch, sagt Historiker Schenk. «Aber damals gedachten europäische Staatsführerinnen und Staatsführer des Wahnsinns des Krieges gemeinsam in der Hoffnung, dass sich ein solcher nie wiederholt.»

Im Park Patriot wird der Sturm auf den Deutschen Reichstag nachgespielt

Unter Putin sei der Sieg zu einem sakralen Objekt geworden, schreibt auch der russische Politikwissenschafter Sergej Medwedew:

«Anstelle einer Würdigung des Sieges, eines Festakts zum Kriegsende, anstelle einer Feier des Friedens ist Russland dazu übergegangen, den Krieg zu rühmen.»

Das schlägt weite Kreise. Der Siegeskult wird nicht nur in Kriegsmuseen verherrlicht, sondern er ist auch in die Schulbücher eingezogen. 2012 hat Putin zudem die Russische Militärhistorische Gesellschaft gegründet, die unter anderem Militärcamps für Jugendliche organisiert.

Auch ein Freizeitpark widmet sich der mythischen Überhöhung des Sieges: Besuchende des Parks Patriot ausserhalb von Moskau können sich dort im Häuserkampf üben, ein Partisanendorf aus dem Zweiten Weltkrieg besuchen oder den Sturm auf den Reichstag von 1945 nachspielen. Der Park, der zur patriotischen Erziehung dienen soll, widmet sich besonders intensiv dem «Grossen Vaterländischen Krieg». Putin persönlich hat ihn eröffnet. Eine Filiale wurde 2015 in Sewastopol auf der Krim eröffnet – kurz nach deren Annexion. Pikant: Das russische Verteidigungsministerium betreibt die Parks.

Für Politologe Medwedew hat sich in Russland ein Kriegskult etabliert: «Anstelle eines Aufatmens – nie wieder – (...), hat Russland die revanchistische Losung ‹Wir können das wiederholen› geprägt.» Aus der Idee des Friedens sei ein blutrünstiger Kult entstanden. Einer, der Menschenleben koste.