Geschichte Das Radio wird 100 Jahre alt – anfangs sollte es die Leute in der Schweiz nur unterhalten, nicht informieren 2022 ist ein gutes Datum, um das 100-Jahr-Jubiläum des Radios zu feiern – auch wenn die Geburtsstunde im Dunkeln liegt. Christoph Bopp Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Mittags und abends sassen Herr und Frau Schweizer vor ihren Geräten: Das Radio sollte in den Anfängen belehren, bilden und unterhalten. Die Meinung war der Parteipresse vorenthalten. Keystone

Wer das Radio erfunden hat, weiss man nicht. Oft genannt wird der italienische Physiker Guglielmo Marconi (1874–1937). Er erhielt 1909 schliesslich – zusammen mit dem Deutschen Ferdinand Braun – den Nobelpreis. Für die Amerikaner ist es Nikola Tesla (1856–1943), so jedenfalls entschied 1943 das oberste Patentgericht der USA. Sein Patent von 1900 über drahtlose Energieübertragung hatte aber eher das Ziel, drahtlos Energie zur Beleuchtung zu übertragen als die Übertragung von Informationen.

An der Entwicklung der Funktechnik waren so viele Wissenschafter beteiligt, dass es schwierig ist, einen «Erfinder» zu nennen. Marconi verdiente sich die Zuschreibung, weil er ein unermüdlicher Propagator und Vermarkter war. Ohne ihn wäre es zweifellos mit dem Radio anders gelaufen.

Weil man nicht weiss, wer es erfunden hat, ist es auch unmöglich zu sagen, wann es begonnen hat. Die Übertragung des ersten Morsezeichens von England nach Amerika, die Marconi 1901 bewerkstelligte, ist zwar eine echte Pionierleistung. Aber das Radio, so wie wir es kennen, war das nicht. Etwas, was einem Radioprogramm ähnlich ist, wurde bereits vor 1900 über das Telefon verbreitet. Der Telefonrundspruch wurde in der Schweiz 1997 eingestellt, in anderen Ländern läuft er heute noch immer.

Die Flugplatzsenderder ersten Stunde

Auch wenn man nicht weiss, wann es anfing, ein 100-Jahr-Jubiläum wäre doch eine gute Sache. Für 1922 spricht, dass der damals 25-jährige Ingenieur Roland Pièce am Flugplatzsender Lausanne den Piloten Wetter- und andere Informationen vorlas. Die Piloten ermunterten ihn dann, er solle doch für die Unterhaltung der Passagiere Platten auflegen. Die Passagiere konnten der Musik über Kopfhörer lauschen.

Wichtig für die Technologie war auch die Uhrenbranche. In den Läden und Ateliers standen Geräte, mit welchen das Zeitzeichen vom Pariser ­Eiffelturm empfangen werden konnte, um die Uhren genau einzustellen. Die Hörer der ersten Stunden waren vorwiegend Bastler, die sich die Geräte selber zusammenbauten. Das Gerät «Radiofee II» zum Selberbauen brauchte eine externe Antenne und Kopfhörer. Lautsprechergeräte gab es noch nicht. Ein gutes Gerät kostete schnell einmal 300 bis 500 Franken. Ein Elektroingenieur hatte damals einen Monatslohn von rund 500 Franken.

Die Aarauer Firma Maxim war in den 1920er-Jahren in der Schweiz Marktführer. Sie brachte zwischen 1923 und 1927 eine unglaubliche Vielfalt an Geräten auf den Markt, wie wenn sie selbst nicht an die Serienfertigung glauben würde.

Ein Detektorenempfänger von Hermann Pawlik aus Deutschland – auf der ganzen Welt ploppten neue Hersteller auf. Wikimedia

Maximal zwei Mal Nachrichten am Tag

Bereits 1922 sicherte sich der Bund (die PTT) in der Schweiz die Oberhoheit über die neue Technologie. Die Zeitungsverleger waren auch gegen das neue Medium. So wurde vereinbart, dass nur an maximal zwei Terminen täglich Nachrichten gesendet werden durften, Maximallänge einer Nachricht: drei Zeilen. Das führte zu der «heiligen Nachrichtenstunde» von 12.30 Uhr. 22 Uhr am Abend wurde später auf 20 Uhr vorverlegt.

Heute wundert man sich darüber, dass die Sender keine eigenen Redaktionen unterhielten, sondern die Nachrichten von der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) verfasst und auch produziert wurden.

Der Ort, der nach dem Radio umbenannt wurde

1931 wurde das Schweizer Radiowesen zentralisiert. Die Landessender Beromünster und Sottens entstanden. Aus «Möischter im Luzernischen» wurde erst 1934 «Beromünster», weil es einen Radiosender «Münster» schon einmal gegeben habe und «Landessender Beromünster» einfach besser klinge. Die Zentralisierung hatte eher technische Gründe. Das Radio sollte die Leute ­belehren, bilden und vielleicht sogar unterhalten, aber nicht «informieren».

Die Meinungsbildung sollte der (Partei-)Presse vorbehalten bleiben. Am Radio sprach höchstens der Bundesrat. 1931 gab es in der Schweiz rund 120000 Radio-Konzessionäre. Das gibt die Reichweite nicht genau an, Hörer gab es natürlich mehr. Bei Kriegsbeginn 1939 sollte es eine halbe Million Konzessionäre geben in der Schweiz. Das entsprach rund zwei Millionen ­Hörern, das wäre etwa die Hälfte der Bevölkerung gewesen.

Ein interessanter Hinweis, wie man sich das Aufkommen des Radios vorstellen muss und wie man es wahrgenommen hat, findet sich im ersten Studer-Roman von Friedrich Glauser «Wachtmeister Studer» (vorher «Schlumpf Erwin, Mord») von 1935. Gerzenstein, wo Studer ermittelt, wird als «Dorf der Läden und Lautsprecher» bezeichnet. Das Radio ist nicht nur omnipräsent, dauernd knattert, krächzt, summt oder dudelt es irgendwo, sondern die Leute sprechen wie Ansager oder Studer glaubt manchmal, das Gritli Wenger jodeln zu hören. Glauser schreibt:

«… die Worte drangen in die Köpfe der Gerzensteiner, durchweichten die Köpfe … Sie wirkten wie ein Landregen auf Moorland …»

Und verwendet so die gleiche Metapher wie Hitlers Propagandaminister Goebbels, der 1933 vom NS-Radio verlangt, dass es den Volksgenossen in Beschlag nehme, «… ohne dass er überhaupt merkt, dass er durchtränkt wird».

Nicht zufällig werden vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem die totalitären Regimes in Deutschland, Italiens und der Sowjetunion das Medium als Propagandainstrument nutzen. 1933 wurde der VE301, der «Volksempfänger», vorgestellt, bis 1941 sollten 13 Millionen Geräte in deutschen Wohnstuben herumstehen. Verbreitet war auch der Gemeinschaftsempfang in öffentlichen Räumen. Wenn «der Führer spricht», sollte das Volk am Lautsprecher hängen, die Strassen sollten leergefegt sein.

Ein Volksempfänger, Typ VE 301 W von 1933. Wikimedia

Hitlers Gebrüll schaffte im Radio eine überzeugende Atmosphäre

Glausers Studer sieht sich in Gerzenstein einer schwer zu durchschauenden Szenerie gegenüber. Sie ist so dunkel, weil alle Beteiligten in einer Art von voreiligem Einverständnis handeln. Die meisten folgen dem Plan, ohne ihn zu kennen. Dem Radio wird so zugemutet, dass es die Individualität auslöscht. Es soll sich immer nur ans «Volk» richten, nie an einen Einzelnen, verlangt Goebbels; das Radio sei in seinem ­Wesen «kommunistisch», wird vermutet, weil es sich an alle gleich richte. Hitler wirkte am Lautsprecher stärker, als wenn das Fernsehen seine lächerliche Gestik von nahem zeigte. Das Heil-­Gebrüll durch den Lautsprecher schaffte dazu die überzeugende Atmosphäre.

Die «Heldenjahre» des Schweizer Radios war die Kriegszeit. Radio Beromünster bekam eine Reputation, bei der man nicht sicher sagen konnte, ­woher sie stammt. Die Nachrichtenquellen der SDA-Nachrichtensendungen waren keineswegs besser als die anderer Sender. Auch ein Jean-Rodolphe von Salis wunderte sich manchmal über das Vertrauen, das seinen Chronik-­Zusammenfassungen entgegengebracht wurde. Im Radio wurde aber die Schweizer Neutralität spürbar, das ­Radio machte sie glaubwürdig. Natürlich befleissigten sich die Redaktionen grösstmöglicher Objektivität, die Sprecher waren zurückhaltend.

Orson Wells löste mit seinem Hörspiel Panik aus

Heute ist das Radio «Begleitmedium» par excellence. Und das mindestens wird es auch bleiben. Als «Leitmedium» hat es sich sicher überlebt. Aber diese Rolle hat es zweifellos gehabt. Obwohl heute eine andere Sternstunde des Radios eher heruntergespielt wird. 1938 wurde in den USA H. G. Wells’ Roman «Krieg der Welten» von 1898 als aktualisiertes Hörspiel am Radio gesendet.

Die Boulevard-Zeitung «The New York Daily News» schrieb damals von einer Massenpanik, weil die Hörer glaubten, es handle sich um eine reale Reportage einer Landung der Marsianer. In Massen ins Auto gestiegen waren die Leute offenbar doch nicht. Aber Anrufe verunsicherter Hörer gab es. Inszeniert hatte es Orson Welles, der später weltberühmte Schauspieler und Regisseur verschaffte sich so einen traumhaften Karrierestart.

