Geniessen mit Berzins Was ist ein gutes Restaurant? 3 Punkte sind entscheidend Leider gibt es nach einem Besuch in einem schönen Restaurant wieder einmal viel zu jammern. Dabei wäre ich ein so dankbarer Gast. Christian Berzins Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Glück aus Ei, Zucker, Milch und Mehl: Kaiserschmarrn. bez

Meine Freunde gehen nicht gerne mit mir ins Restaurant, obwohl ich denke, dass sie davon profitieren. Sie tun es aber nicht gerne, weil ich für das viele Geld, das ich jeweils auf dem Tisch lasse, eine Art Recht einfordere. Es sind nur 3 Punkte, sind sie erfüllt, bin ich glücklich: 1. Recht auf gute Behandlung, 2. auf gutes Essen und 3. auf angemessene Preise (Preis-Leistungs-System). Simpel, aber wenn Sie ein Restaurant kennen, wo diese drei Punkte gemeinsam erfüllt sind, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften.

Vergangenen Sonntag war so ein Moment, wo sich alle abdrehten, da ich Punkt 1 einforderte. Eine lustige Runde, die bereits im Stehen konsumiert hatte, setzte sich an einen Tisch in einer Kaffeebar und der Kellner fragte, was wir noch möchten. Dann zog er davon, liess Gläser, Krümel und alte Servietten auf dem Tisch stehen. Ich fragte, ob er das mitnehmen könne, worauf er unwirsch sagte: «Nachher». «Jetzt spuckt er dir in den Kaffee», sagten die Freunde.

Zwei Tage vorher ging’s um Punkt 3. Wir betraten ein schönes Zürcher Restaurant, gehoben das Preisniveau, obwohl weg vom Zentrum: keine Gault-Millau-Punkte, nicht erwähnt im Michelin, Platz 271 der Zürcher Restaurants auf Tripadvisor. Wir bestellten (auf gut Glück) zwei Gläser Wein (man gab nichts zum Probieren), zwei Suppen, Kässpätzle (27 Franken) und einen Kaiserschmarrn (Bild). Die Chefin fragte, ob wir «etwas mehr davon» wollten, da es sich um kleine Dessertportionen handeln würde. Das tönte nett. Warum also nicht?

Der Kaiserschmarrn kostet 15.50, das «etwas mehr» aber stellte sich am Ende auf der Rechnung als «12 Franken mehr» heraus: «77,4 Prozent mehr». Zu den Kässpätzle bestellte ich, da man offensiv nachfragte, noch ein Glas Zweigelt: Er war gut, wenn auch zu lange offen, bereits etwas apfelig. Am Schluss sah ich, dass das Glas 14.50 Franken kostete. Kein Wort dazu vom Personal.

Das Hahnenwasser – auf der Rechnung «Mineralpauschale» genannt – war 5 Franken: Vielleicht hätten wir bis 16 Uhr Wasser erhalten, aber als die Karaffe leer war, wurden wir im Unterschied zum Wein nicht gefragt, ob wir mehr davon haben wollten. Und eben: Wir tranken nicht bloss Wasser, sondern gaben 35 Franken für 3 Gläser Wein aus.

Es sind Lokale, wo man nicht mehr hingeht, nicht, weil das Essen nicht gut ist (Hauptübel Punkt 2), sondern weil einer der anderen zwei simplen Parametern nicht stimmt. Schade.