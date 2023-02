Geniessen mit Berzins Lapas statt Tapas? Ok, aber bitte keine «Food-Erlebnisse» Neue Restaurants sind dazu da, um zu merken, wie gut die altbewährten sind. Christian Berzins 04.02.2023, 05.00 Uhr

Eine Tafel vor dem Zürcher «Arctika». bez

Wäre ich doch nur etwas interessierter am Neuen! Aber nein, ich höre lieber zum 148. Mal Mozarts 27. Klavierkonzert als irgendein Unbekanntes, in Mailand besuche ich statt der Fondazione Prada eher zum 41. Mal das Brera-Museum. Und noch schlimmer: Ich gehe immer in dieselben Restaurants.