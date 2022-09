Geniessen Kulturelle Aneignung auf der Speisekarte: Wir sollten die Pizza flach halten Alamy Kann man sich eine kulinarische Spezialität kulturell aneignen? Ist die Pizza Hawaii ein Beispiel für eine solche Aneignung? Darf eine Tibeterin in Herisau neapolitanische Pizzas backen? Zweimal «Nein» und einmal «Ja». Christian Berzins Jetzt kommentieren Merken Drucken Teilen

Und plötzlich dachte ich in der wirren Diskussion um kulturelle Aneignung, den inneren Jubel nicht verbergend: Endlich werden Spaghetti alla Carbonara ein für alle Mal nur mehr mit ­Guanciale (Schweinebacke) zubereitet! Vom Weglassen des Rahms ganz zu schweigen. Und dann erst Pizza!

Die Vereinfachung, die Renaturierung, ginge innerhalb eines halben Jahres durch die Holzöfen, da sich auch die Pizzeria Pinocchio in Märchental vor einem Shitstorm fürchten würde. Pizza mit Ananas – die Pizza Hawaii – würde es nicht mehr geben, nirgends, «meine» Pizza Margherita einen zweiten Siegeszug durch die Welt erleben.

Doch mir verging das Lachen rasch. Der Wiener Politiker Dominik Nepp meinte auch, er könne über eine Pizza Hawaii lachen: Er postete ein Ferienbild mit dem Hashtag #KulturelleAneignung und schrieb dazu: «Ich hau mir jetzt eine politisch inkorrekte ‹Kolonial Pizza› rein. Normale Menschen nennen sie auch Pizza Hawaii. Wenn die Welt noch in Ordnung ist, ist die Debatte um den Geschmack von Ananas auf einer Pizza grösser als um imperialistische Kolonialisierung.»

Aufmerksamkeit ist ihm nun gewiss – und viel Kritik: «Oje Geschmack kann man nicht kaufen. Weder kulinarisch noch styletechnisch», kommentierte jemand auf Twitter zurecht. Ein anderer: «Als Nachspeise würde ein Mohr im Hemd passen!»

Der sass. Und wir alle merken: Vorsicht ist geboten – auch mit der Pizza Hawaii. Aneignung ist das falsche Wort, wie wir allerdings Speisen bezeichnen, zeigt oft unseren Hintergrund. Pizza Hawaii scheint verspielt harmlos, geht aber in dieselbe Richtung wie der «Mohr im Hemd» (ein Dessert), das Zigeunerschnitzel, der Mohrenkopf (in «20 Minuten» nur mehr als «M****kopf» ausgeschrieben) oder Negerschweiss (Coca-Cola). Allerspätestens, wenn man in der Schweizer Armee das Gericht «Gestapfter Jude» vorgesetzt bekommt, wird es einem kotzübel.

Kann die Frage «Wer hat’s ­erfunden» Klärung bringen?

Alle diese Begriffe zeigen eine Überlegenheit. Wer sie nach wie vor zeigen muss, verwendet dumme, bisweilen rassistische Bezeichnungen für Speisen, die man sehr einfach auch anders benennen kann. Es gibt andere Fälle.

Was wollen wir mit dem 1952 bei Mövenpick erfundenen Schweizer Kindernationalgericht «Riz Casimir» machen, dem Reis aus dem indischen Kaschmir? Klar ist, dass der Reis mit Früchten, Fleisch und Curry der indischen Küche spottet. Aber erinnert die Bezeichnung «Casimir» nicht sowieso viel eher an eine Katze als ans indische Kaschmir?

Wie bei der Kultur – der Musik oder der Sprache – wurden selbst unseren vermeintlichen Original-Speisen auf der Wanderung nach Süd, West oder Ost vielerlei Einflüssen ausgesetzt. Das passiert bereits, wenn die Gerichte 200 Kilometer in den Norden wandern. In Italien ist es am schönsten zu beobachten.

In Rom macht man die Pastasauce aus Tomate, Speck und Pecorino (Amatriciana). Schon in Bologna hat man eine völlig andere Topografie, andere Tiere, folglich andere Käse und anderes Fleisch. Aus einer Amatriciana wird ein Ragù, eine Bolognese.

Wenn nun aber einer weiter im Norden Amatriciana auf seine Art zubereitet, etwa eine Zwiebel rein hackt oder einen anderen Speck braucht, verfälscht er das ursprüngliche Rezept bis zur Unkenntlichkeit: Das ist schade und für einen Römer gar schrecklich, aber ausserhalb Italiens nicht der Rede wert.

Unser Schweizer Nationalgericht – Ghackets mit Hörnli – ass vor 40 Jahren niemand mit Tomatensauce. Nun aber, wo die Welt tomatisiert ist, gleicht das Gericht einer Bolognese. Bisweilen wird gar Parmesan statt Schweizer Käse gereicht. O tempora, o mores! Gut, ist da noch das Thurgauer Apfelmus, sonst könnten die Bologneser von kultureller Aneignung sprechen.

In Mailand esse ich bisweilen Coteletta Milanese – ein «Wiener Schnitzel mit Knochen». Und rasch denkt man: Jaja, Mailand war habsburgisch, die Wiener haben es den Italienern gebracht. Doch wahrscheinlich, so wird nun gelehrt, ist es umgekehrt: Das Coteletta war Vorbild des Schnitzels.

Es gibt noch kuriosere Fälle. Im Mittelmeerraum ist Baccalà sehr beliebt: Basis des Gerichts ist der in Norwegen getrocknete Kabeljau. Die Katholiken im Süden brauchen für den fleischfreien Freitag ihren Fisch. Die Portugiesen und Italiener perfektionierten das Gericht, fügten naturgemäss Tomaten oder Oliven bei. Heute isst man in Norwegen florentinischen Baccalà. Wer eignet sich was an?

Der Stolz der Nationen auf ihre lokalen Spezialitäten

Wir sind auf Glatteis, halten uns aber dennoch aufrecht. In der Schweiz essen wir Wienerli, derweil ein Deutsche an der Theke nach Frankfurtern fragt. Wer hat’s also erfunden? Nur wenige berühmte Gerichte bleiben dort, wo sie entstanden: Das Dessertungetüm Salzburger Nockerln etwa – und das ist gut so.

Die Küche ist der Ort, wo es gilt, den Gästen und Touristen nationale Eigenheiten zu präsentieren. Damit verbunden ist ein Stolz, vor allem wenn es Überwindung braucht, das Gericht zu essen, oder wenn man etwas falsch machen kann wie beim Fondue. Der ganze Stolz liegt auch darin, zu wissen, dass nur das Original gut ist und so richtig schmeckt. Die Nachahmung im Ausland führt oft zu einer Katastrophe.

Wenn es für das Originalrezept autochthone oder geschützte Ursprungsbezeichnung braucht – Vacherin, Lardo oder eine bestimmte Bohnenart – wird es zudem schwierig oder teuer, das Rezept nachzukochen. Und so werden diese Rezepte fremd angeeignet – lies: vereinfacht, billiger gemacht und verändert.

Das geschieht auch in der Pizzeria ums Eck – ohne dass wir dort von Aneignung sprechen, sondern das Grauen auf dem Teller in unserer Montagsabendmüdigkeit still hinnehmen. Wäre es angebracht, einen Shitstorm zu entfachen? Die Abstrafung auf Tripadvisor genügt, wenn eine Tibeterin in Herisau Pizza bäckt, die nicht auf den strengen Normen einer italienischen DOP-Pizza – also einer «originalen» mit den vorgeschriebenen Produkten – beruht, aber auf der Fahne steht: «Beste neapolitanische Pizza der Schweiz.» Umso schöner, wenn das Gegenteil aus grosser Achtung, Liebe oder nationaler Verbundenheit passiert, wenn man in Zürich eine tolle «originale» Carbonara essen kann wie etwa im Ristorante Pane Olio.

Als Jamie Oliver von Jamaikas Küche «inspiriert» wurde

Der legendäre TV-Koch Jamie Oliver geriet 2018 allerdings in einen negativen Spott-Strudel, als er den Namen einer typischen jamaikanischen Gewürzmischung auf eines seiner Reisgerichte ummünzte. Er wollte damit, so verteidigte er sich, bloss zeigen, woher er seine Inspiration hatte. Das nützt nichts, er musste zurückkrebsen.

Traurig, wenn man sich nicht mehr inspirieren lassen darf, hingegen andere mit ihrem Gefühl Urteile sprechen, ob etwas richtig oder falsch ist. Wo wären all die Spitzenköche, wenn sie sich nicht von fremden Kulturen beziehungsweise Küchen hätten inspirieren lassen? Nirgends. Doch Jamie Oliver hat mittlerweile eine Beraterstelle betreffend kultureller Aneignung geschaffen.

Bei den italienischen Spitzenköchen lernen seit Jahren immer auch Japaner das Handwerk. Und zurück in der Heimat machen sie dann ihre italienischen Lokale auf. In Tokyo gibt es mittlerweile neben einem Heer von «normalen ­Italienern» elf Restaurants mit elf Michelin-Sternen. Das sind fast so viele wie in Mailand, wo es 15 davon gibt.

Und wer einmal beim japanischen Top-Italiener in Tokyo war, staunt, wie grossartig, wie uritalienisch gekocht wird: voller Bewunderung und Liebe.

