Geniessen Gala im Paradies: Warum Adam und Eva keine Äpfel assen und welche Sorte Tells Pfeil nicht durchbohrte

Nichts auf der Welt ist grossartiger als der Apfel. Eine Liebeserklärung an eine Herbstfrucht, der zwei Wissenschaftler jetzt minutiös auf die Spur gegangen sind.

Christian Berzins

24.09.2022, 05.00 Uhr

Ausser der Schweizer Zahnradbahn gibts auf der Welt nichts Perfekteres als den Apfel. Es ist kein Zufall, dass er im Buch der Bücher, der Bibel, an zentraler Stelle vorkommt. Allerdings ging das nicht ohne Trickserei, stand bei einer der berühmtesten Bibelstellen ursprünglich doch gar nichts von «Äpfeln», sondern bloss von «Früchten». Auf die Spur mit den Äpfeln führten uns poetische Theologen erst zu Beginn des fünften Jahrhunderts.

Adam und Eva, gesehen von Lucas Cranach dem Älteren (Kunsthistorisches Museum Wien). Alamy

Apfel heisst im Lateinischen «malum» mit langem «a». Und «Maaaalum» klingt nun mal sehr ähnlich wie «malum» mit kurzem «a» – das heisst «das Übel». Bingo: Die «Frucht» beziehungsweise der Nicht-Apfel brachte das Übel respektive die Vertreibung aus dem Paradies. Doch für welche andere Frucht hätte Adam sein paradiesisches Glück hergeben sollen? Für eine Litschi oder eine Banane wohl kaum. Der Apfel setzte sich gar gegen die Feige durch.

Natürlich merkte man später, dass da der Wunsch nach einem Apfel der Vater des Gedankens war. Egal: Das Bild war zu schön, wie Eva an einem schönen Morgen ihrem Adam einen knallroten, sündigen Apfel in die Hand legte. Alsbald krallte sich die bildende Kunst den Apfel, bis sie in unseren Köpfen zementiert war. In der Kathedrale in der Burgunderstadt Autun zeigt eine Steinmetzarbeit aus dem Jahre 1135 bereits Eva mit Apfel.

Von seinen Eigenschaften her ist der Apfel aber der Schweizer unter den Früchten der Welt geblieben. Nicht sehr gross, dafür kompakt und perfekt: widerstandsfähig, leicht transportier- sowie haltbar und gesund. Die Restwelt kennt den Apfel natürlich auch. Der Reichsapfel ist geradezu Symbol der Weltherrschaft, ein US-amerikanisches Unternehmen mit dem grössten Marktwert der Welt heisst Apple, in der griechischen (später in der germanischen) Mythologie verleiht der Apfel ewige Jugend.

Als Kind war ich stolz, dass es etwas Urschweizerisches so prominent in die Bibel geschafft hatte. Ich war nämlich überzeugt, dass die Äpfel vom Achenberg im Nordostaargau aus den Weg in die Welt geschafft hatten. Später dann lernte ich, dass in Mostindien viele Tausend Apfelbäume stehen würden. Und nachdem ich nun «Die Geschichte des Apfels» von zwei britischen Wissenschaftern gelesen habe, weiss ich, ernüchtert, woher die Wunderfrucht tatsächlich kommt: Auf dem Apfel haftet der «Made in China»-Kleber.

Schweizerinnen und Schweizer essen mehr als 16 Kilo Äpfel pro Jahr – roh, als Saft oder getrocknet. Tobias Garcia

Der Apfel spielt aber auch in der Schweizer Mythologie eine entscheidende Rolle. Und naturgemäss ist der Apfel auch Teil mehrerer Schweizer Nationalspeisen geworden, unverzichtbar als Apfelmus zu Hörnli und Gehacktem. Schweizerinnen und Schweizer essen mehr als 16 Kilo Äpfel pro Jahr – roh, als Saft oder getrocknet. Nur logisch, konnten an der «Expo.02» 365 Apfelsorten gezeigt werden.

Warum der Bluffsack Granny Smith heute keine Chance hat

Erstaunlich ist es, wie beständig alte Apfelsorten sich halten. Mögen die Menschen Bananen hochzüchten, Tomaten geschmacklos machen oder den Trauben die Kerne nehmen: Dem Apfel ist fast nichts anzuhaben – oder viel eher: Man muss ihm nichts anhaben, er bleibt gut. Will ich einen Apfel wie damals als Kind in den 1970ern, finde ich ihn mit etwas Glück.

Wer nun einwirft, dass es da doch auch diesen grasgrünen Bluffsack Granny Smith gebe, dem kann locker entgegnet werden, dass die Menschen gescheiter als diese angeberische Hochzüchtung waren. Sie haben den Granny Smith nicht mehr gekauft, und somit sank der Anteil des Sportwagenapfels Ende der 1990er-Jahre auf neun Prozent der in Neuseeland angebauten Äpfel. Ein Boskoop, dessen Narbenhaut von Stürmen und Sonnentagen erzählt, ist den Menschen allemal lieber.

So komplex wie die Geschmäcker der Äpfel ist auch ihre Herkunftsgeschichte: Das lehrreiche Buch «Die Geschichte des Apfels» zeigt minutiös auf, wie der anpassungsfreudige Fremdling den Weg in den Westen fand, verschweigt auch die Rolle der Bären, Pferde und Kamele in der Verbreitung nicht. Womit angedeutet ist, dass es auch ein kurioses Buch ist, das zwar mit der grossartigen Frage «Was sind Äpfel?» beginnt, dann aber tief in die Apfelwissenschaft eintaucht.

In einem vermeintlich heiteren Kapitel über die Bibel findet sich der Hinweis, dass Palästina für Evas Apfel beziehungsweise für den Apfelanbau zu trocken und zu heiss sei, von «Winterkältebedarf» wird gesprochen. Als ob denn das weltumspannende Paradies so einfach in Palästina festzumachen ist. Aus Schweizer oder germanistisch-wissenschaftlicher Sicht hätte eher interessiert, welche Apfelsorte Tell mit seinem Pfeil durchbohrte. Ein Gala-Apfel war es sicher nicht, er wurde erst 1934 gezüchtet.

Hatte Tell einen Wildmuuser im Visier? Donato Caspari

Einen Urahnen des Apfels gab es vor 10 bis 12 Millionen Jahren in Zentralchina. Kirschgrosse Früchte, von Vögeln verbreitet. Die ältesten Erwähnungen des Süssapfels in China stammen allerdings erst aus der Zeit vor 2400 Jahren. Via Seidenstrasse kam der Apfel in 6000 Jahren in den Westen, wo man zwischen Süssapfel und dem einheimischen europäischen Holzapfel unterschied. Aber bald waren da auch Kulturäpfel entdeckt, die wohl aus Nordirland kamen.

Die Vitaminbombe in der Weltliteratur

Der Apfel wurde erotisch aufgeladen und vom Bösen vereinnahmt, seine Unschuld wurde missbraucht und ausgenutzt, gipfelte in Wald Disneys Lesart von «Schneewittchen und den sieben Zwergen» der Brüder Grimm: Das Aussehen der Hexe war dem netten Mädchen keine Warnung vor dem Biss in den roten Apfel. Naturgemäss war der Apfel da schon längst in der Lyrik, Prosa, bildenden Kunst, Sprache, Musik und Mythologie angekommen – und in Dramen: In der Walpurgisnacht kommt Faust im Gespräch mit einer Hexe auf deren «Äpfel» zu sprechen und wird alsbald an Gretchen erinnert. Schliesslich ist da die berühmteste Theaterszene der deutschen Literatur, der Apfelschuss in Schillers «Wilhelm Tell».

Schneewittchen . Alamy

Mit der Industrialisierung wurde der Apfel die Frucht der Städter, da er einfach zu transportieren und gut haltbar war. Schon früh wusste man um seine gesundheitlichen Vorteile. «An apple a day keeps the doctor away» heisst das medizinisch bewiesene Sprichwort: Vitamin C, Kaliumsalze, Carotinoide und Ballaststoffe machen ihn so wertvoll. Als zu Anfang des 13. Jahrhunderts auch noch der Cider erfunden wurde, zeigte der Apfel seine Vollkommenheit.

Wer sich im Apfelkompendium ins Detail liest, was ein Apfel alles Böses abwehren kann, wird so rasch es geht in den nächsten Apfel beissen.

Die Geschichte des Apfels – Von der Wildfrucht zum Kulturgut, Barrie E. Juniper und David J. Mabberley. Haupt Verlag, 288 Seiten, ca. 45 Franken.

