Geliebt und gehasst Ihr Ruf ist mies, ihre Wirkung gross: Souvenirs machen die Ferien greifbar Niemand mag Souvenirs, aber in jedem Haushalt findet man mindestens zwei – oft 30. Die Sehnsucht, die soeben vergangenen Ferien festzuhalten, sie nach Hause mitzunehmen, ist verständlich.

Souvenirs können Menschen auch schöner machen. Stuart Westmorland / Corbis Documentary RF

Niemand kauft Souvenirs. Oder höchstens die anderen: die Holländer, die Russen, die Chinesen, die Japaner, die Amerikaner und die Spanier. Oder die Südkoreaner. – Und ich, auch wenn die Hässlichkeit gewisser Souvenirs den Rahmen des Sagbaren sprengt.

Beim Wort «Souvenir» muss niemand mit den Augen rollen – im Gegenteil. Wie könnte dieses Wort so schön, so französisch erhaben sein, wenn das, was es bezeichnet, so hässlich wäre? Die Palette ist breit, geht weit über die Küchenschürze hinaus, die intime Körperstellen von Michelangelos David zeigt. Und wer sagt denn, dass man für ein Souvenir Geld bezahlen muss?

Jedem von uns ist der Wunsch inne, vielleicht auch der Zwang, die vermeintlich schönsten Tage des Jahres festzuhalten – im wahrsten Sinn des Wortes. Doch nur zu schnell sind die Ferien ob all den Sorgen und Alltagskümmernissen im Hintergrund, die Zaubertage auf Stromboli oder sonst wo vergessen. Aber der mitgebrachte schwarze Lavastein, der auf dem Balkontisch liegt, ermöglicht dieses Kunststück: Er lässt die Wanderung hinauf zum Vulkan nachempfinden und das anschliessende Abendessen mitsamt Digestif neu erleben.

Die Bekannten betrachten den Stein genauso desinteressiert wie unsere 1003 Ferienfotos. Sollen sie. Es geht um uns. Wir selbst, wir wollen unsere Ferien für uns zurück: Dafür hat die Welt das Souvenir – dieses Andenken oder Reiseandenken – geschaffen.

Wie teuer darf ein Souvenir sein? Muss es Ramschware sein?

Wer in einen Souvenir-Shop in seinem eigenen Land geht, im Klosterbezirk von St. Gallen oder in der einen dieser Swissness-Shoppingcenter in Luzern, würde merken, dass zu Hause damit kein Staat zu machen sei. Und doch zieht es uns in Marrakesch oder New York hinein in diese Bling-Bling-Welten: Zu nett sind die Töpfchen und Gläser, zu cool die T-Shirts und zu schön die buntverzierten venezianischen Karneval-Masken, um nicht zumindest anprobiert zu werden.

Am Schwanenplatz in Luzern gibt es alles, was sich der Tourist wünscht. Philipp Schmidli / Neue Luzerner Zeitung

Ich kann jeden Chinesen verstehen, der in einem Schweizer Souvenir-Shop ein Schweizer Taschenmesser kauft, ja, ich glaube, dass es ausser einer Rolex kaum ein besseres Andenken an die Schweiz gibt. Oder haben wir damit die Grenze vom Souvenir zum Luxusartikel überschritten? Muss ein Souvenir billig sein?

Ich bin auch nicht sicher, ob die eine Regel, die den Souvenirerwerb angeblich rechtfertig, richtig ist: Hauptsache es ist handgemacht und man kann es zu Hause brauchen. So kaufte ich dann immer wieder mal einen Holzlöffel, dachte, wie gut das Handwerk in diesem Land doch sei und merkte dann, dass sie von Tallinn bis Palermo im Angebot sind. Freute sich in China jemand über meine Einkäufe?

Das Bild des Strassen-Picassos kann Wunder wirken

Es ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee, dem Strassen-Picasso ein Öl-Bild für 320 Euro abzukaufen, obwohl er die Basilika Sacré-Cœur am Montmartre in ein dramatisch abgründiges Licht tauchen kann. Aber der Glaube, den Paris-Tag damit festzuhalten, versetzt Berge. Und Euros. Dieser Glaube lässt bisweilen unsere ästhetischen Richtlinien verschwimmen.

Eine ältere Bekannte fragte mich einst, ob sie ein ähnliches Bild – es zeigte den Markusplatz von Venedig – dem Steueramt melden müsse. Das Bild hatte ihr nicht nur seit der Jahrzehnte vergangenen Hochzeitsreisetagen Freude gemacht, sondern sie hatte mittlerweile geglaubt, es sei wertvoll. Das erinnerte mich an das zauberhafte Märchen mit dem goldenen Wunschring, den der Held von einer Fee erhalten hatte, vom ihm ab er nie gedreht wurde: Als er starb, legte man ihm den Ring ins Grab.

Ich tendiere aber sowieso dazu, Esswaren als Souvenirs höher zu bewerten als solche aus Gold oder aus Keramik. Ich rede nicht vom Olivenöl oder von einem Parmesan. Das sind Grundnahrungsmittel.

Wer soll das Danziger Goldwasser trinken?

Aber leider geht das Zelebrieren des kulinarischen Souvenirs einige Zeit nach dem Kauf oft schief. Der Stockfisch aus Norwegen stinkt erst wochenlang in der Küche vor sich hin, ehe dann die Zubereitung nicht richtig gelingen will. Den Seeigel aus San Sebastian will man sowieso niemandem vorsetzen, hat aber nicht den Mut, das Glas endlich wegzuschmeissen. Und für den Edel-Thunfisch aus Korsika findet sich keine passende Gelegenheit. Doch die Lösung ist einfach: Am besten, man isst ihn selbst – und zwar an einem nichtigen Montag, der von den Erinnerungen an die Ferien ferienhimmelhell erleuchtet wird.

Billig und dankbar: Die Postkarte. Dominik Wunderli

Unfälle gehören auch dazu: Der Honig aus der Provence schmeckte nur damals herrlich. Doch er will uns nicht den Gefallen machen, zu verschimmeln. Ganz im Gegenteil zur Kaktus-Marmelade von der rührenden, uralten Marktfrau aus Catania.

Beständiger ist die Ware im Alkoholschrank. Meine Flasche Patxaran, ein Schlehdorn-Likör aus Spanien, hat soeben sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert und wird nie mehr leer. Gesellschaft leisten ihm das Danziger Goldwasser, der Black Balsam aus Riga und der beste «Cognac» der Welt aus Armenien. Nie will ein Gast davon ein Glas trinken. Souvenirs gehören eben, genau wie der Lavastein, nur uns.

So schenke ich den grossartigen Wein, den ich in den Hügel Catanias trank, nur mir selbst aus. Es ist klar, dass Freunde darin und damit meine Sizilien-Hochgefühle nicht fühlen können. Ganz heimlich gebe ich es zu, dass dem Wein nach dem Dekantieren die Luft von Meer und Ätna fehlt, um sich so prächtig wie damals zu entfalten. Und so muss dann die Muschel aus dem Fenstersims mithelfen, das Gefühl von damals, aufzuwärmen.

Doch mittlerweile lässt man sowieso besser die Hände von Muscheln. Sie an den Stränden zu sammeln, kann in Italien und Griechenland inzwischen zu einer Busse führen. Selbst mit Steinen sollte man in gewissen Ländern vorsichtig sein. Mit Pflanzen sowieso. Und so lagere ich wahrscheinlich verbotene Souvenirs auf meiner Fensterbank: Eine Kastanie könnte aus Lettland sein. Doch woher ist die Mohnblumen-Samenkapsel, die so wundersam raschelt und bestimmt allerschönste Blumen hervorbringen würde?

Wann ist die Zeit des Entsorgens gekommen?

Wäre es Zeit, die «Erinnerungen» zu entsorgen, wenn man nicht mehr weiss, woher sie sind? Oder sind diese Stücke so stark, dass sie losgelöst von ihrem Ursprungsort und ihrer «Souvenir»-Funktion leben könnten? Oder müsste ich beginnen, sie wie die Fotos im guten alten Fotoalbum anschreiben?

Ich habe einen Bekannten, der hat tatsächlich einen nummerierten Stein. Nicht er hat sie draufgeschrieben, sondern wahrscheinlich ein Archäologe. Als Jugendlicher hat er ihn nachts vom Schlachtfeld von Bibracte stibitzt.

Typische Souvenirs Adél Békefi / Moment RF

Ich hüte mich, weitere Souvenir-Tipps zu geben, rate aber dazu, auf ein Pferd zu setzen: einmal Teller, immer Teller. Einmal Magnet, immer Magnet. Eine Kühlschrank-Türe voll mit Magneten ist bei jeder Einladung ein Eisbrecher, ein Start in Diskussion über die Schönheiten von Paris, über die beste Pizzeria Napolis beziehungsweise der Welt oder über Bordeaux-Weine. Kinder können mit einer Magnet-Wand zwei Stunde lang ruhig gestellt werden. Allerdings dürfte es nicht einfach sein, in den nächsten Ferien mit ihnen ohne Einkauf am Souvenirladen vorbeizukommen.

