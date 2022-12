Miese Laune im Winter muss nicht sein: So machen es die Norweger

Gegen den Winterblues Miese Laune in der dunklen Jahreszeit? Muss nicht sein – machen Sie es wie die Norweger Ein eisiger und dunkler Winter, der nicht enden will? Kein Problem, finden die Bewohner der nördlichsten Stadt Norwegens. Was wir von ihnen lernen können. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Stadt Tromsø: Im Winter geht die Sonne hier während zwei Monaten nicht auf. Getty

Der Wecker klingelt, draussen ist es dunkel und kalt sowieso. Viele würden sich bei diesen Aussichten am liebsten den ganzen Tag unter der Decke verkriechen. Müde genug, um weiterzuschlafen, fühlt man sich allemal. Das Klagen darüber, dass es am Morgen viel zu spät hell und am Abend viel zu früh dunkel wird, dominiert dieser Tage den Small Talk.

Wenn die Tage kürzer werden, nimmt die Energie ab. Das ist nicht nur eingebildet. Denn wenn es dunkel wird am Abend, wird das Hormon Melatonin gebildet, was uns schläfrig macht. Gleichzeitig wird durch das kürzere Tageslicht im Winter weniger vom Glückshormon Serotonin produziert, was sich negativ auf die Stimmung auswirken kann. Diese zwei Hormone spielen bei der Entstehung des Winterblues eine wichtige Rolle.

Davon sind Schätzungen zufolge bis zu 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung betroffen. Zwischen einem und drei Prozent leiden gar unter einer schlimmeren Form, der Herbst-Winter-Depression, auch saisonal-affektive Störung genannt. Zu den Symptomen zählen Lustlosigkeit, übermässiger Schlafbedarf, Heisshunger auf Kohlenhydrate und Gewichtszunahme.

Der Wintereinbruch ist kein Weltuntergang

Doch wir sind diesem biologischen Mechanismus, der zum Winterblues führt, nicht schutzlos ausgesetzt. Das zeigt ein Blick in gewisse nördliche Gegenden unseres Planeten, wo die Winter noch viel länger und dunkler sind als bei uns.

Die amerikanische Gesundheitspsychologin Kari Leibowitz zerbrach sich den Kopf darüber, wieso etwa den Nordnorwegern die eisige Dunkelheit offenbar nur wenig aufs Gemüt schlägt. Sie wollte es vor Ort herausfinden und stieg deshalb im August 2014 in den Flieger nach Tromsø, der nördlichsten Stadt Norwegens.

Die Forscherin hatte sich aufs Schlimmste vorbereitet, wie sie einmal erzählte. Monatelang hätten ihr Familie und Freunde erzählt, dass sie «niemals an einen so kalten und dunklen Ort ziehen könnten», weil der Winter sie so deprimiere und so müde mache.

Leibowitz war damals Doktorandin an der US-Universität Stanford und verbrachte ein Jahr an der Universität Tromsø. «Es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass die meisten Einwohner von Tromsø den bevorstehenden Winter nicht mit einem Gefühl der Untergangsstimmung betrachten», schilderte Leibowitz ihre ersten Eindrücke.

Laila Hopstock

Epidemiologie-Professorin Marius Fiskum

Die Stadt mit ihren rund 80’000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt über 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Letzte Woche am 27. November ging dort die Sonne das letzte Mal unter – und sie wird erst in zwei Monaten wieder auftauchen. Aber Winterdepressionen und Schlafprobleme sind in diesem Städtchen viel seltener, als angesichts des fehlenden Tageslichts zu vermuten wäre.

Das zeigen Daten der sogenannten Tromsø-Studie, an der seit 1974 rund 45’000 Personen teilgenommen haben. «Die negativen Auswirkungen des dunklen Winters sind für die Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich eher Mythos als Tatsache», sagt die Epidemiologin Laila Hopstock von der Universität Tromsø, die an der Langzeitstudie beteiligt ist und zur Volksgesundheit forscht.

Optimismus wirkt Wunder

Die US-Forscherin Leibowitz meinte nach vielen Gesprächen, und basierend auf Beobachtungsdaten, verstanden zu haben, wie die Norwegerinnen und Norweger dem Winterblues trotzen. Aus ihrer Sicht gibt es demnach einen Zusammenhang zwischen der Gesundheit und der Einstellung der Menschen zum Winter: Diejenigen, die dem Winter optimistisch entgegenblickten, wiesen in der kalten Jahreszeit ein höheres Wohlbefinden auf. Ja sie blühten sogar auf, versprühten mehr Lebensfreude und Tatendrang, wie Leibowitz in der Fachzeitschrift «International Journal of Wellbeing» berichtete. Dass eine positive Einstellung unserer psychischen und sogar physischen Gesundheit guttut, wird inzwischen von vielen Studien gestützt.

Ich glaube, die Menschen in Tromsø haben Strategien entwickelt, die man überall anwenden kann, um den Winter wunderbar zu machen. Sie sehen den Winter als eine Zeit voller Möglichkeiten», so Leibowitz. Ausserhalb Norwegens hingegen neigten wir dazu, «uns nur auf die Art und Weise zu konzentrieren, wie der Winter uns einschränkt, und auf die Dinge, die wir nicht tun können».

«Koselig» ist die Lebenseinstellung der Norweger

Schlittschuhlaufen unter Polarlichtern: Laila Hopstock in Tromsø. zvg

Der Epidemiologie-Professorin Laila Hopstock könnte das Wort «Einschränkung» fremder nicht sein. «Wir ändern unser Leben nicht, nur weil es dunkel und kalt ist», sagt sie. «Wir ziehen uns warm an und gehen nach draussen, egal, wie das Wetter ist.» Fischen, Skifahren, Langlaufen, Eislaufen – diese Dinge gehörten einfach zum Winter, als Vergnügen für die ganze Familie. Erst gestern sei sie dick eingepackt mit ihrer Tochter auf dem gefrorenen Fjord Schlittschuhlaufen gewesen, als Zückerchen erleuchteten die Polarlichter.

Und sind die Leute in Tromsø nicht draussen, dann schmücken sie ihr Daheim. «Ich glaube, wir sind Weltmeister im Dekorieren», sagt Hopstock und lacht. Was die Dänen «Hygge» nennen, ist für die Norweger «Koselig»: in den eigenen vier Wänden Gemütlichkeit schaffen, mit viel Wärme und Licht. Zu diesem Lebensstil gehört aber auch, Freunde und Familie einzuladen, gemeinsam warmen Tee zu trinken und zusammen zu essen. «Die Winterzeit ist wirklich unsere gesellige Zeit», sagt Hopstock.

Der Umgang mit Lichtmangel ist genetisch programmiert

Wie Hopstock das Leben in Tromsø schildert, bekommt man den Eindruck einer perfekten Welt. Sind denn wirklich alle glücklich in dieser Stadt im Winter? «Wenn sie hier auf die Strasse gehen, werden sich einige Leute sicher über das Schneeschaufeln beklagen, über die vereisten Windschutzscheiben oder die glatten Strassen», sagt Hopstock. Aber im Grossen und Ganzen sei man zufrieden. «Ich glaube, es gibt hier eine Art natürliche Selektion: Wer mit den extremen Bedingungen nicht zurechtkommt, will hier nicht leben.»

Für den Chronobiologen Christian Cajochen, Professoren an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel, ist der Selektionsdruck eine durchaus plausible Erklärung. «Auch die Isländer leiden weniger unter den langen und dunklen Winter, als wir aufgrund des hohen Breitengrades der Insel annehmen würden», erklärt Cajochen. Studien hätten gezeigt, dass ein Grund wohl auch in den Genen liegt: Die Isländer scheinen demnach genetisch besser auf den Lichtmangel eingestellt zu sein.

Christian Cajochen leitet das Zentrum für Chronobiologie in Basel. zvg

Aus seiner Sicht ist jedoch die, wie er es nennt, «Lichthygiene» der Skandinavier entscheidend. «Im Norden sind sich die Menschen viel bewusster, wie wichtig Licht ist. Hierzulande hat das Ganze, zu Unrecht, immer noch ein wenig den Touch von Esoterik», sagt Cajochen.

Mit Sonnenbrötchen verabschieden die Tromsøer die Dunkelheit

Während unser Körper im Sommer an einem wolkenlosen Tag mit einer Lichtintensität der Sonne von bis zu 100’000 Lux beschienen wird, ist es im Winter bei bedecktem Himmel nur ein Bruchteil davon, im Mondschein gar nur 0,5 Lux. Zwar hat künstliche Beleuchtung nicht die gleichen Effekte auf den Körper wie Tageslicht, aber dennoch lässt sich damit dem Winterblues entgegenwirken. «Die Skandinavier wissen das seit langem», sagt Cajochen. So gebe es etwa in Helsinki seit den 90er-Jahren Lichtcafés.

Auch in Tromsø werde viel Wert auf künstliche Beleuchtung gelegt, bestätigt die Forscherin Hopstock: «Unsere Büros, unsere Wohnungen und Geschäfte werden mit hellem Licht geflutet.» Trotzdem, gibt sie zu, freue sie sich auf den 21. Januar.

Dann nämlich werden Sonnenstrahlen das erste Mal wieder Tromsø berühren. «Das feiern wir», erzählt sie: «Zur Mittagszeit gehen alle nach draussen, um die Sonne auf der Haut zu spüren.» Dazu gebe es in Tromsø traditionellerweise warmen Kakao und Solboller (Norwegisch für Sonnenbrötchen). Das sei, erklärt Hopstock, ein sehr süsses Hefegebäck mit Vanille oder Himbeerkonfitüre, «ungesund, aber unglaublich lecker».

