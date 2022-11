Gault-Millau Die Kochtopf-Künstler trotzen den Krisen: Ihre Lokale sind voll, aber die Auswahl auf ihren Speisekarten ist schmal «Gault-Millau» lässt den «Koch des Jahres» hochleben. Wer gedacht hat, der Schweizer Gastroführer 2023 sei nach und in den Krisenjahren dünner denn je, täuscht sich: Das Gegenteil ist der Fall. Christian Berzins Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benoit Carcenat im Restaurant «Valrose» in Rougemont. Anthony Anex / KEY

Wenn am Abend der «Gault-Millau»-Pressekonferenz der Koch des Jahres jeweils seine Künste im kurzen Beitrag in der «Tagesschau» oder heuer im «Gesichter und Geschichten» zeigt, kommt dieser Nahrungsmittel-Zauber manch einem vor wie ein Beitrag über die jüngste Uraufführung am Opernhaus Zürich. Und genauso teuer wie ein Zürcher Opernabend ist ein Essen beim Koch des Jahres bestimmt auch.

280 Franken kostet das neungängige Menü beim neuen «Koch des Jahres», bei Benoît Carcenat im Hotel beziehungsweise Restaurant «Valrose» im Waadtländer Dörfchen Rougemont.

Das «Valrose» in Rougemont. Anthony Anex / KEY

Wer seine Kreationen kennt, wird nicht ungern einen Opernabend dafür opfern: Es sind Kunstwerke, denen eine immense Logik inne ist und die öfters mit lokalen Produkten hergezaubert werden. Das ursprüngliche Produkt steht jedenfalls klar im Vordergrund. Carcenat verzichtet auf Kochlöffel-Witze, er spielt nicht mit dem Essen. Heisse Pasta in einem Sbrinz-Laib gedreht, Alba-Trüffel darüber geraffelt – perfekt. Eine Wildterrine von Reh, Hirsch, Gams und Wildhase – Foie Gras drin: Man könnte fünf Teller davon essen.

Einer seiner einfachen, aber ehrlichen Sätze lautet: «Auch wenn man es einfach macht, kann man es sehr gut machen.» In der Präsentation, da ist durchaus ein Augenzwinkern zu sehen.

Im berühmten «Hôtel de Ville» in Crissier hat der 43-jährige Carcenat gelernt, vor allem bei Benoît Violier – in Rougemont hat er nun sein eigenes Reich gefunden. Jetzt wird man von Gstaad und weit her zu ihm pilgern. Und eine kleine Mahnung noch: Es braucht wohl das Opfer von zwei Opernkarten, um einen Abend im «Valrose» zu erleben, denn getrunken ist mit der Bestellung des Menüs ja noch kein Schluck. Und der Keller ist gross …

Spezialauszeichungen Aufsteiger Deutschschweiz I Mit irgendeinem Titel musste der «Gault-Millau» die famosen Leistungen von Dominik Hartmann im vegetarischen «Magdalena» in Rickenbach erneut ehren. Es könnte bald mehr sein. Aufsteiger(in) Deutschschweiz II Silvia Manser bezeichnet ihre Küche in der «Truube» in Gais als «bodenständig». Der «Gault-Millau» lobt denn auch die klassische Basis. Nebenbei: Das Menü ist auch vegetarisch erhältlich. POP des Jahres «POP» sind laut «Gault-Millau» Restaurants und Bars, die nicht zwingend im Führer punkten, aber ein lifestyliges Publikum begeistern – ganz besonders tut das die «Bar Lupo» in Zürich.

Gemach: Der Koch des Jahres ist ja nur die Spitze des verlockenden «GaultMillau»-Eisberges, es gibt Alternativen, der neue Gastroführer zählt insgesamt 870 Restaurants. Das sind so viele wie noch nie zuvor.

Und spätestens jetzt müsste man stutzig werden: Schreit da nicht der Gastro-Suisse-Präsident dauernd herum, die Schweizer Gastronomie sei am Sterben, müsse mit Subventionen gestützt werden? Erst war Corona, dann der Krieg und jetzt die Energiekrise. Und nun zählt der «Gault-Millau» so viele Top-Restaurants wie noch nie? 93 gewinnen Punkte, nur 45 verlieren welche.

Allerdings muss man das Spiel und die Spielchen nicht zu ernst nehmen: Gastroführer brauchen Aufmerksamkeit. Sie zu gewinnen, ist nur mit Bewegung möglich – Punkte-Bewegungen nach oben naturgemäss. Das haben auch die viel zurückhaltenderen Michelin-Tester und -Testerinnen gemerkt und dieses wie auch schon letztes Jahr grosszügig Sterne verteilt: Vor zwei Wochen jubelten die Lokalredaktionen der Zeitungen – der Aargau und die Ostschweiz durften sich nach Sterne-Gewinnen als Koch-Hochburgen sehen.

Man lässt sich gegenseitig hochleben

Aber wie kommt es, dass es so viele Restaurants wie noch nie sind? Spielt das Gastro-Orchester, derweil vermeintlich die «Titanic» sinkt, umso prachtvoller? Oder ist’s bloss ein «Gault-Millau»-Wink mit dem Zaunpfahl, der die heimische Spitzengastronomie in ihrer Breite hochleben lässt und die Leute anregen soll, die Punkte-Restaurants zu besuchen?

Es ist nun mal ein gegenseitiges Sorgen für Schlagzeilen: Der «Gault-Millau» feiert seine Kochtopf-Helden und -Heldinnen – und die Kochtopf-Helden feiern dann ihren Macher Urs Heller. Aber der «Gault-Millau»-Chef sagt zu Recht: «Die Chefs sind mutig, widerstands­fähig und geben nicht auf.»

«Die Chefs sind mutig, widerstands­fähig und geben nicht auf», so GaultMillau-Chef Urs Heller. GM

Ein Fazit ist für ihn, dass die vegetarische Küche angekommen sei: «Ohne Dogma: vegetarisch mit Fleiss und Köpfchen.» Als Zeichen dafür krönt man Niklaus Hartmann vom famosen Restaurant «Magdalena» in Ri­ckenbach zum «Aufsteiger des Jahres». Und dass dieser junge Koch mit seiner vegetarischen Küche wohl noch weiter nach oben gehen wird, ist so sicher wie das Dessert in seinem Menü. «GaultMillau»-Konkurrent «Michelin» hat Hartmann schon 2022 das 2-Sterne-Schild nach Rickenbach geschickt. Und so ist’s denn auch immer ein kleines Rennen zwischen den zwei Gastroführern: Wer wagt es zuerst, einen Koch in den Himmel zu schiessen?

Gastronomie, eine Zweiklassengesellschaft?

Ein allseits bekanntes Phänomen nimmt Heller nur zähneknirschend entgegen: Die Karten sind kleiner geworden – oft ist da ein einziges Menü. Bisweilen wird getan, als sei es gar ein Vorteil, doch klar ist, dass Ressourcen eingespart werden. «Zwangsmenüs» nennt es Heller. Und auch die 4-Tage-Woche ist immer öfter anzutreffen.

Aber die Gäste kommen. Wen man am Montag in Rougemont auch fragte – Silvia Manser aus der «Truube» Gais oder Niklaus Hartmann –, man hörte: «Es läuft.» Corona ist in der Spitzengastronomie vorbei, die Leute kommen und gönnen sich etwas. Noch ist auch nichts von Prix-Garantie-Gästen zu spüren. Silvia Manser ist mit bestens belegtem Saal und Stammgästen gar optimistisch fürs 2023, auch wenn sie eine Preiserhöhung nicht ausschliesst: «Ich habe bisher nichts gespürt und glaube nicht, dass uns diese Krise tangieren wird.» In der tagtäglichen Gastronomie allerdings werde es nicht einfach, gibt Manser zu bedenken: «Mit den 18.50-Franken-Menüs durchzukommen, ist ex­trem schwierig.»

Die freudige Überraschung für Urs Heller, wohl weniger für die Restschweiz, ist Zürich: Ein ganzes Dutzend neue Adressen und gleich drei Aufsteiger verzeichnet die Stadt. Vor allem hätten auch die Hotels gemerkt, dass man mit dem Restaurant auf sich aufmerksam machen könne. Bisweilen tun sie es gleich mit drei unterschiedlichen Restaurants.

Da mag mal ein Punkt zu viel, einer zu wenig sein, vielleicht gar ein Koch vergessen worden sein: Der aktuelle «Gault-Millau»-Führer – online findet man übrigens alle Wertungen und Texte gratis – lenkt das Augen- und Gaumenmerk auf äusserst unterschiedliche Restaurants – ob in Baden, Sierre, Solothurn, Stans oder Herisau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen