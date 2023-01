Gastronomie Ausgekocht: Das beste Restaurant der Welt schliesst – und folgt damit dem Plot eines Films Der Film «The Menu» nahm es vorweg: Spitzengastronomie ist nicht nachhaltig. Nun schliesst mit dem «Noma» das weltbeste Restaurant. Marc Neumann 13.01.2023, 17.00 Uhr

Im Hintergrund: Noma-Chefkoch René Redzepi überwacht seine Mitarbeiter. Christian Als/laif

Dies ist Die Nachricht platzte wie eine kulinarische Tischbombe: «Noma», für viele das beste Restaurant der Welt, stellt auf Ende nächstes Jahr seinen Betrieb ein. Gründer und Chefkoch René Redzepi beschied der «New York Times» Anfang der Woche, sein seit zwei Jahrzehnten äusserst erfolgreicher Gourmet-Tempel in Kopenhagen sei «nicht nachhaltig». Ungeachtet von drei Michelin-Sternen (seit 2021) und der fünfmaligen Auszeichnung als bestes Restaurant der Welt funktioniere es einfach nicht, weder «finanziell und emotional» noch für ihn als «Arbeitgeber und Menschen», so Redzepi.

Ist es damit ein für alle Mal vorbei mit in Hanf geräucherten Wachteleiern, gepökeltem Ukeleienrogen und warmen Entenhirnen im halb offenen Erpelschädel, drapiert auf fermentierter Urgetreideschmiere, garniert mit vor Ort gesammelten Moosen, Flechten, Algen und Kräutlein, verziert mit Waldameisen und Bienenlarven und Gels oder Essenzen (z.B. aus fünf Jahre gammelnden wilden Rosen) vor der Glace aus dänischem Gammel-Likör? Nicht zwingend.

Die «Noma»-Formel («nordisch» plus «mad», dänisch für Nahrung), die beim Kochen und Essen auf frisch, lokal, saisonal und selbst gesammelt setzt, ist nicht aus der Welt.Denn das hyperkreative Spitzenrestaurant soll ab 2025 als experimenteller Laborbetrieb weiterleben, der auch in Zukunft alles Mögliche aus dänischen Böden und Gewässern fermentiert, vergärt, einlegt, räuchert und pökelt.

Vielleicht lanciert Redzepi ja – marketingtechnisch geschickt – mit der angekündigten Schliessung nur ein neues, «nachhaltigeres» Business. Schliesslich trieb er die Internationalisierung der Marke Noma mit Pop-up-Restaurants in Weltstädten bereits seit 2015 voran.

Ein Signal sendet die angekündigte Schliessung dennoch aus: Sie läutet das Ende des extrem exklusiven Restaurants als elitärer Pilgerort ein. Denn so löblich Redzepis Konzepte und Rezepte tönen, tagtäglich delikate Perfektion und molekulare Höchstkreativität auf den Teller zu stellen, zum Mindestpreis von 600 Franken pro Person, erzeugt gewaltigen physischen und psychischen Druck. Das ist nur möglich dank militärischer Küchendisziplin und ex­tremen Hierarchien, in denen der Küchenchef zum Tyrannen für seine Angestellten mutiert (Redzepi selbst hatte verbale Übergriffe auf Mitarbeiter bereits 2015 zugegeben).

So wird die Idee des «Noma» zur Perversion. Was einst einfach und genial tönte, wird auf die Spitze der Extravaganz getrieben, wo es als Fetisch in Dekadenz gipfelt. Das ist, wie Redzepi nun zugab, auf Dauer nicht nachhaltig – die Schliessung der einzig richtige Schluss.

Das «Noma» war das Drehbuch für «The Menu» – und umgekehrt

Lustigerweise stammt dieser vielleicht gar nicht aus der Küche Redzepis. Stattdessen folgte das Leben der Kunst, respektive dem Plott des aktuellen ­Kinofilms «The Menu».

youtube

In der Horror-Satire von Mark Mylod pilgert eine Gruppe Gastro-Kritiker, Influencer und Investoren in den Gourmet-Tempel «Hawthorn». Dort wartet Chefkoch Julian Slowik (toll: Ralph Fiennes) seinen Gästen mit der ultimativen Feinschmeckererfahrung auf. Was sie nicht wissen: Es wird auch ihr letztes Mahl. Denn Kochgott Slowik ist so desillusioniert von seiner Kunst und seinen Kunden, dass er in (selbst)mörderischer Manier unter beide verbittert einen kulinarisch-genialischen Schlussstrich ziehen will. Mit jedem Menügang übt Slowik ätzende Kritik und nimmt Rache an der elitären Gastro-Kultur, die ihm Koch- und Lebenslust genommen hat.

Die Parallele zum «Noma» ist klar: Auch im «Hawthorn» liegt der kulinarische Schwerpunkt auf Sammeln und Ernte von lokalen, wildwüchsigen, autochthonen Produkten. Wie in Kopenhagen werden sie in hochkonzeptuelle, intellektuelle Speiselandschaften verwandelt (gemäss Produktionsteam von «The Menu» stand das Menü vom «Noma» Pate). Anweisungen des Küchen-Führers werden – wie hinter den Herden des «Noma» – mit einem strammen «Yes, Chef!» quittiert.

Freilich werden in «The Menu» Gräuel des Gourmet-Geschäfts überzeichnet: In einem von ihm selbst ­kreierten Gang «The Mess» wählt ein Sous-Chef den Freitod (mit Anklängen an Suizide von Star-Köchen wie Anthony Bourdain und Benoit Violier). Intrigante Angestellte lassen im Konkurrenzkampf ihr Leben oder üben blutige Vergeltung für sexuellen Missbrauch hinterm Herd (inspiriert durch den #MeToo-Fall von Mario Batali). Zudem machen Slowik korrupte Kritiker, kriminelle Investoren und ignorante Esser das Leben so schwer, dass er ihm (und dem ihren) ein Ende setzt. Von den Extremen in «The Menu» blieb das «Noma» glücklicherweise verschont. Gleichwohl erteilt die Fiktion der Realität von Edel-Gourmet-Restaurants eine krachende Absage.

Ein bisschen weniger ist viel mehr

Während Redzepi sein Noma in ein Gourmetlabor transformiert, schlägt «The Menu» einen anderen Ausweg aus der Sackgasse der Spitzenküche vor: Eine der Gäste lässt Küchen-Chef Slowik vor dem explosiven Nachtisch nämlich mit dem Leben davonkommen, weil sie ihm, immer noch hungrig nach all den elaborierten Miniportionen, um einen simplen Cheeseburger bittet. Dessen Zubereitung gibt dem Starkoch kurzfristig die Freude am Kochen und Leben zurück.

Die Zukunft der Spitzengastronomie lautet deswegen nicht gleich «Zurück zum Cheeseburger!». Aber ein bisschen «weniger ist mehr» wird kaum schaden. Auch das haben das «Noma» und «The Menu» gemein.