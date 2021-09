Die 11 grössten Garten-Sünden

Garten Die 10 grössten Gartensünden – Steingärten und Co. sind Schnee von gestern Die Zeichen stehen auf Biodiversität und Nachhaltigkeit. Der perfekt herausgeputzte Vorzeigegarten hat ausgedient. Martin Oswald 25.09.2021, 05.00 Uhr

Automatische Rasenmäher: praktisch, aber auch sinnvoll? Bild: Natalia Bodrova / iStockphoto

Sie kennen ihn, den Schweizer Mustergarten. Kurz geschnittener und unkraufbefreiter Golfrasen, ergänzt durch ein pflegeleichtes Steinbeet, die Grenze zum Nachbarn mit einer drei Meter hohen Thujahecke markiert. Auf dem Grün kurvt des Nachts ein automatischer Rasenmäher, frühmorgens startet automatisch die Bewässerungsanlage und dank modernster Sprühmittel stören beim Grillfest keine Bienen, Mücken, oder Ameisen die Idylle.

Was nach wenig Arbeit und schweizerischer Ordentlichkeit klingt, ist indes völlig aus der Zeit gefallen. Biodiversität und Nachhaltigkeit sind die Schlagworte des modernen Gärtners, der modernen Gärtnerin. Es findet ein Umdenken statt, hin zu mehr Achtsamkeit und Verbundenheit mit der Natur. Schliesslich ist sie unsere Lebensgrundlage. Diese Liste der grössten Garten-Sünden gehört darum in jedem Geräteschuppen aufgehängt.

Pestizide im Garten versprühen

Sie wollen der Erde Sorge tragen? Dann kommt der Einsatz giftiger Mittel gegen Schädlinge jeglicher Art nicht in Frage. Gift schadet meist nicht nur einem Insekt oder einem Pilz, sondern hinterlässt Spuren, welche in die Pflanzen, in den Boden und damit ins Grundwasser gelangen. Stattdessen braucht es eine grosse Portion Gelassenheit. Akzeptieren Sie Schnecken und andere Mitbewohner als Teil der Natur und somit ihres Gartens. Im Zweifelsfall hilft es, diese abzulesen und auf der Kuhwiese wieder auszusetzen. Fortgeschrittene des nachhaltigen Gärtners teilen sogar einen Teil der Früchte mit Bienen, Vögeln und anderen Kleintieren.

Pestizide werden nicht nur im Gemüse, sondern auch im Boden gespeichert. Bild: Getty

Einen Steingarten anlegen

Es gibt genau zwei Sorten von Menschen, die einen Steingarten anlegen. Geologen und faule Gärtner. Spass beiseite; ein Steingarten tut erst mal niemandem etwas zuleide. Aber wo Steine liegen, wachsen keine Pflanzen. Und wo keine Pflanzen wachsen, steht den Insekten und Vögeln auch keine Nahrung zur Verfügung. Sogar viele echten Wüsten sind lebendiger als die künstlichen Steinwüsten der Vorgärten. Auch fürs Mikroklima leisten Stein- oder Schottergärten keinen guten Beitrag. Denn Pflanzen verdunsten Feuchtigkeit und kühlen die unmittelbare Umgebung ab. Steine können das nicht.

Es ist ein Irrglaube, dass Steingärten keine Arbeit verursachen. Auch dort lagert sich über die Jahre organisches Material ein und so entwickeln sich die Steingärten allmählich in unansehnliche Brachen. Die Unkrautvertilgungsmittel sind dann meist nicht mehr weit entfernt.

Mit dem Laubbläser herumlärmen

Das Lieblingsspielzeug vieler Hausmeister verbraucht Energie und ist nervtötend laut. Die Benziner stossen dazu noch schädliche Abgase aus. Ein weiteres Problem: Nützliche Kleintiere wie Insekten, Regenwürmer, Spinnen oder Frösche werden oft mit aufgesaugt und sterben in Geräten mit Häckselfunktion.

Dabei ist Laub durchaus nützlich für einen gesunden Garten. Unzählige Nützlinge überwintern unter dem Laub. Das Laub wirkt auch wie eine Isolationsschicht für Stauden im Winter. Bis im Frühling ist das Laub schon fast verrottet und kann unter die Erde gemischt werden. Dieses organische Material wird so zu Humus und wertvollem Dünger. Darum gilt: Nur das Laub auf dem Rasen entfernen, auf den Beeten oder unter den Sträuchern aber unbedingt liegen lassen. Das entfernte Laub kann an geschützten Stellen andernorts im Garten zusammen mit Ästen aufgehäuft werden und dient so als Unterschlupf für Igel.

Feiert jeden Herbst Hochkonjunktur: Der Laubbläser. Kai-Uwe Knoth / AP

Automatische Rasenmäher anschaffen

Motorisierte, benzinbetriebene Rasenmäher verursachen neben Lärm auch Luftschadstoffe. Die meisten automatischen Mäher schneiden in diesem Punkt besser ab. Doch für viele Kleintiere sind sie eine echte Gefahr. Da die Bedienungsanleitung der Hersteller zu Recht darauf hinweist, dass das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Beisein von Kindern und Haustieren arbeiten darf, lassen manche Menschen ihren Mähroboter nachts laufen. Dies kann jedoch tödlich für Igel und viele andere Lebewesen wie Insekten, Amphibien, Spinnentiere und weitere kleine Säugetiere ausgehen.

Am besten wäre der Einsatz eines Handrasenmähers. Zudem sollte man den Rasen der Tier- und Pflanzenwelt zuliebe nicht allzu oft mähen und lieber mal die etwas wildere Wiese stehen lassen. Vorausgesetzt, wir haben den richtigen Rasen gesät, nämlich einen artenreichen Blumenrasen oder eine Blumenwiese.

Wasser verschwenden

Pflanzen mögen kein kaltes und hartes Leitungswasser. Insbesondere Rosen können es ganz und gar nicht leiden. Besser und nachhaltiger ist es darum, das Regenwasser aufzufangen, aufzubewahren und damit bei Trockenheit zu giessen. Die gute alte Regentonne ist also nicht aus der Mode gekommen – ganz im Gegenteil, sie gehört in jeden Garten. Besonders unsinnig sind Wassersprinkler. Diese verbrauchen viel Wasser und bringen wenig. Die meisten Pflanzen und auch der Rasen erholen sich nach ein paar trockenen Tagen beim nächsten Regen wieder von selbst.

Bei Trockenheit ist es besser, weniger oft dafür ausgiebiger zu giessen. Die Wurzeln der Pflanzen wachsen so besser in die Tiefe und bleiben dadurch kälteresistenter und gesund. Gegossen sollte am Abend oder früh morgens werden, damit kein Wasser verdunstet.

Wassersprinkler verbrauchen vor allem viel Wasser. Bild: iStockphoto

Mit Rindenmulch vor Unkraut schützen

Unkraut zupfen gehört zurecht zu den unbeliebtesten Gartenarbeiten. Warum also nicht einfach eine Schicht Rindenmulch über die kahlen Stellen im Beet verteilen? Schliesslich wächst dann kein Kraut mehr und auch die Erde wird vor Erosion geschützt. Doch Rindenmulch hat für einen gesunden Garten erhebliche Nachteile.

Rindenmulch enthält überdurchschnittlich viel Cadium, welches so in den Boden gelangt. Das kommt daher, dass die Bäume im Wald das Schwermetall in ihrer Rinde einlagern. Rindenmulch führt ausserdem zu übersäuerten Böden. Auch für Insekten ist Rindenmulch keine gute Lösung. Viele Wildbienen-Arten nisten am Boden und brauchen dazu freie Flächen.

Thujahecke anpflanzen (oder stehen lassen)

Unser Autor Niklaus Salzmann hat das Problem in seinem Artikel treffend beschrieben: «Die Thujahecke ist die perfekte Umfriedung des englischen Rasens. Ein Musterbeispiel für die Kontrolle der Natur durch den Menschen, welcher jedes vorstehende Ästchen stutzt, bis die Hecke ebenso viereckig wie das Einfamilienhaus dahinter ist.» Auch der Naturschutz kommt zu einem klaren Verdickt. Denn die Thuja gehört nicht in die Schweiz sondern ist in den sumpfigen Wäldern im Nordosten der USA und in Kanada beheimatet. Trotz des deutschen Namens «Lebensbaum» bietet die Thujahecke kaum einen Wert als Lebensraum für Tiere. Also weg damit.

Ein Mann schneidet seine hohe Thuja-Hecke in Form. Bild: Imago

Fremde Arten statt regionale Vielfalt pflanzen

Ihre Namen klingen harmlos, bedrohlich oder kurios: Aufrechte Ambrosia, Kanadische Goldrute, Kirschlorbeer, Drüsiges Springkraut, Nadelkraut, Essigbaum, Riesenbärenklau. Es sind eingeschleppte oder eingeführte, fremde Pflanzenarten, die sich rasch verbreiten und die einheimische Flora verdrängen, die Landwirtschaft schädigen oder gar Menschen gefährden können.

Laut dem Bund sind von den rund 360 gebietsfremden Pflanzenarten, die sich in der Schweiz etabliert haben, rund 100 problematisch. Pflanzen Sie stattdessen einheimische Wildsträucher, Wildpflanzen, Kräuter und Blütenstauden. So können Sie die Artenvielfalt in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon fördern. Sie locken dadurch Schmetterlinge und andere Bestäuber wie Wildbienen, Hummeln in Ihren Garten und bieten Vögeln oder Kleinsäugern Unterschlupf und Nahrung.

Kunstdünger verwenden

Wer in seinem Bio-Garten stets darauf achtet, dass der Boden gesund und nahrhaft ist, der braucht laut Experten keinen Kunstdünger. Der künstlich produzierte Dünger (Mineraldünger) belastet nur unnötig die Umwelt. Viel besser schneidet da natürlich selbst produzierter Dünger ab - zum Beispiel Kompost. Dieser führt dem Gartenboden und den Pflanzen natürlich Nährstoffe zurück.

Ein gewichtiger Vorteil eines Komposts ist, dass man dort verschiedene Haushalts- und Gartenabfälle sinnvoll «entsorgen» kann: Küchenabfälle wie Obst- und Gemüsereste, alte, welke Pflanzenteile, Rasenschnitt, Zweige und mehr. Das spart Abfallgebühren und Geld für Dünger. Weitere Bodenverbesserungsmittel sind Mist, Gründüngungen, Brennesseljauchen, Hornspäne, Algen und Urgesteinspulver.

Pflanzenabfälle verbrennen

Es türmt sich rasch auf: Blätter, Zweige, Äste, die im Garten geschnitten und entsorgt werden müssen. Doch diesen Hauen anzuzünden und damit aus dem Weg zu schaffen, ist der falsche Ansatz. Das qualmende Feuer nervt nicht nur die Nachbarn, der Rauch enthält Schadstoffe wie Feinstaub und Kohlenwasserstoffe, die als krebserregend gelten. Entweder man bringt den Grünabfall zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen oder man häckselt sie und nutzt sie zum Beispiel als Winterschutz für Sträucher und Stauden.