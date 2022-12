Fussball-WM vor 90 Jahren Rückblick: Als die Spieler drei Wochen lang zur WM anreisten Nicht nur die aktuelle Fussballweltmeisterschaft in Katar ist in vielerlei Hinsicht kurios: Auf das erste solche Turnier, das 1930 in Uruguay stattfand, bereiteten sich die Teams aus Europa an Bord von Schiffen vor: Es gab keine bezahlbaren Flüge nach Südamerika. Till Hein 03.12.2022, 05.00 Uhr

Die Fussballer beim Sport auf dem Dampfschiff Conte Verde auf dem langen Weg an die WM in Uruguay. Getty Images

Als Erste müssen die Rumänen aus den Federn. Ihr Training beginnt um 6:15 Uhr. Und sie haben nur 30 Minuten Zeit. Dann übernehmen die Belgier den Platz. Anschliessend, ab 7:15 Uhr, hat das französische Team sein kurzes Zeitfenster. Um die anderen Passagiere auf dem Luxusdampfer nicht zu stören, dürfen die Fussballstars das Deck der Conte Verde nur in den frühen Morgenstunden zum Training nutzen.

In knapp drei Wochen wird in Uruguay die erste Fussballweltmeisterschaft angepfiffen. Doch Passagierflüge über den Atlantik kosten im Sommer 1930 ein Vermögen; sie werden ausschliesslich per Luftschiff durchgeführt. Und Fussball ist noch kein Milliardengeschäft. Daher legen die Nationalteams aus Europa die mehr als 10'000 Kilometer nach Uruguay auf dem Seeweg zurück - und müssen sich an Bord auf das Turnier vorbereiten. Insgesamt sind die Spieler fast drei Wochen unterwegs.

Am 20. Juni läuft die Conte Verde mit den rumänischen Nationalspielern sowie Hunderten weiteren Passagieren an Bord aus dem Hafen von Genua aus. In den Tagen darauf steigen in Villefranche-sur-Mer und Barcelona die Teams aus Belgien und Frankreich sowie der renommierte Schiedsrichter Jan Langenus aus Antwerpen zu. Das jugoslawische Nationalteam schliesslich fährt von Marseille aus auf eigene Faust mit dem Passagierschiff MS Florida nach Südamerika.

Die Spieler finden die lange Reise überhaupt nicht beschwerlich

Als die Dampfer in See stechen haben die Spieler bereits lange Anreisen in den Knochen. Die Jugoslawen verbrachten mehr als 60 Stunden in der Eisenbahn. Und auch die Rumänen harrten Tage und Nächte auf Holzbänken im Zugabteil aus, um sich schliesslich in Italien einzuschiffen. Dennoch ist die Stimmung grossartig. «Es war wie ein Traum», wird sich der rumänische Mittelfeldspieler Alfred «Fredi» Fieraru später erinnern. «Eine Reise über 11 000 Kilometer! Was tat es, dass wir von Bukarest bis Genua in der Holzklasse fuhren.» Für das Geld, das ein Schlafwagen gekostet hätte, kauften er und seine Mannschaftskollegen sich Anzüge.

Viele rumänische Fussballer sehen in Genua zum ersten Mal das Meer. Und nach den Strapazen im Zug muss ihnen der Luxusdampfer Conte Verde, der 2400 Passagieren Platz bietet, wie das Paradies vorkommen. Die Fussballer sind in Kabinen der Ersten Klasse untergebracht. Abends schwingen manche das Tanzbein, andere geniessen im Salon Spielfilme oder Theateraufführungen. Zur Unterhaltung hat die Reederei sogar den berühmten russischen Opernsänger Fjodor Schaljapin engagiert. Und der Alkohol fliesst in Strömen. «Am ersten Tag feierten wir die Abreise des Schiffes», wird der belgische Nationaltorwart Arnold Badjou nach dem Turnier erzählen. «Am nächsten Tag die Fernsicht des afrikanischen Ufers, dann die Überquerung des Äquators.»

Um sich auf eine Weltmeisterschaft vorzubereiten, eignet sich das Luxusschiff mit der gut bestückten Bar und dem eleganten Friseursalon dagegen nur bedingt. Die Fussballer studieren denn auch nicht etwa Freistossvarianten ein oder üben Doppelpässe. Mangels Spielfeld und Toren halten sie sich frühmorgens mit Bockspringen und Seilhüpfen fit, mit Gymnastik und Ringturnen.

Sie legen an Fett, statt an Muskeln zu

Noch kurioser laufen die Vorbereitungen auf der MS Florida: Die jugoslawischen Nationalspieler, aus finanziellen Gründen reisen sie ohne Trainer zur WM, konzentrieren sich ganz auf das Training ihrer Kaumuskulatur. Rund um die Uhr plündern sie das Büffet. Torwart Milovan Jakšić, so die Überlieferung, nimmt während der Überfahrt 16 Kilogramm zu. Das Verblüffendste: Ausgerechnet die Jugoslawen werden bei der WM als einzige Mannschaft aus Europa zumindest das Halbfinale erreichen.

Als der Dampfer Conte Verde der Rumänen nach gut zwei Wochen auf See, am 5. Juli 1930, endlich in Montevideo einläuft, ist das Hafengelände schwarz vor Menschen. Trotz strömenden Regens werden die Gäste aus dem fernen Europa voll Begeisterung mit Böllerschüssen empfangen.

Das Turnier selbst, das am 13. Juli beginnt, wird für die Teilnehmer aus Europa dann allerdings eine weniger glamouröse Veranstaltung: Sowohl die Franzosen, als auch die Belgier und Rumänen scheiden früh aus. Einzig die Jugoslawen rechnen sich noch vage Chancen auf den Titel aus. Doch dann werden sie im Halbfinale von den Gastgebern - einem Traumteam um Superstar José Leandro Andrade, den begnadeten Mittelfeldspieler, der nebenher als Varieté-Tänzer arbeitet – mit 6 : 1 vom Platz gefegt.

Der belgische Schiedsrichter hat Todesängste

Nur ein einziger Akteur aus Europa hat auch beim Finale zwischen Uruguay und Argentinien seinen grossen Auftritt: Schiedsrichter John Langenus aus Antwerpen. Wie immer ist er mit Samtweste, Krawatte und Schildmütze tadellos gekleidet. Im Vorfeld des Endspiels hat er, aus Angst vor gewalttätigen Fans, eine Lebensversicherung abgeschlossen und im Hafen ein Fluchtboot gechartert. Bevor er das Spiel anpfeift, verlangt er nun auch noch, dass hinter beiden Toren Leibwächter für ihn postiert und alle 70.000 Zuschauer nach Waffen durchsucht werden. Insgesamt beschlagnahmen die Ordnungshüter 1600 Revolver.

Durch ein verdientes 4 : 2 wird Uruguay Fussballweltmeister. Doch für die Schlusspointe des denkwürdigen Turniers sorgt erneut der Schiffsverkehr: Telegramme sind damals wegen der horrenden Übermittlungskosten meist noch auf wenige Worte begrenzt. Die Spielberichte werden daher auf dem gemächlichen Seeweg ins ferne Europa transportiert. Der Artikel über das Endspiel, von John Lagenus höchst persönlich verfasst, erscheint in Deutschland am 26. August im «Kicker». 27 Tage nach dem Schlusspfiff.