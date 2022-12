Frohes Fest Alle Jahre wieder Streit unterm Baum? So werden Weihnachten dieses Mal unvergesslich – eine Anleitung Plainpicture Das schönste Geschenk, das man sich selbst macht, ist das Glück. Es liegt zwar nicht auf der Strasse, aber wer es in der Familie sucht, könnte Glück haben. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Alle Jahre wieder. Die Familie sitzt sich gegenüber, die Kerzen am Baum beginnen den Teppich zu bekleckern, in der Küche kommt der Berg schmutzigen Geschirrs ins Rutschen –, da platzt in die Stille wie ein voreiliger Silvesterböller: «Hast Du noch immer keinen Freund?»

Unter anderen Umständen wäre die Frage ein unverfängliches Inte­resse der Oma an der Enkelin. «Ach, die Oma», würde sich diese an einem ganz gewöhnlichen Abend denken und ihr schlechtes Gewissen, sie im Altenheim so wenig besucht zu ­haben, mit dem nächsten Zimtstern herunterschlucken. Weihnachten aber schluckt sich das Unbequeme nicht so leicht wie sonst. Zu viele Erwartungen sind im Raum, zu dringend ist das Bedürfnis, in den kommenden Stunden all das im Familienkreis nachzuholen, was das Jahr über verschüttging. Also beginnt bei der sonst geduldigen Enkelin der Puls zu rasen, Stresshormone fluten den Körper, er ist bereit, sich der Attacke zu stellen. Denn das hat sie gehört: Da sitzt jemand mit am Tisch, der ihr einen Vorwurf macht!

Wenn am Familienfest alle nur das Angenehme wollen, kommt das Unangenehme durch die Hintertür. Es findet immer einen Weg, denn es gehört dazu. Die Wut, die Enttäuschung, sagen Fachleute, sind die Kehrseite der Sehnsucht nach Harmonie. Denn das sind wir alle: Harmoniebedürftige, liebeshungrige Mängelwesen, die im Auge des andern Bestätigung suchen. Sie just an Weihnachten zu bekommen, ist zweifellos ein Kinderwunsch. Denn wie soll das gehen, wenn viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die das Jahr über nur spärlich Zeit miteinander verbringen?

Und wenig wankt mehr als die Vorstellung davon, was denn eigentlich Familie sei. Die bürgerliche Kleinfamilie, Mutter, Vater, Kind muss sich an anderen Modellen des Zusammenlebens messen. Die kleinste Zelle des Staates, die Familie, erlebt die Brüche und Belastungsproben, die der ganzen Gesellschaft widerfahren. Das zeigt sich in der Statistik. In den letzten 50 Jahren hat sich in der Schweiz die Zahl der Einpersonenhaushalte mehr als verdreifacht. Die Paare ohne Kinder sind um mehr als das Doppelte gestiegen. Immer öfters greifen Modelle wie sogenannte Fortsetzungs-, Stief- oder Patchworkfamilien.

Unverändert hoch jedoch bleibt die Bedeutung der Grosseltern. Sie liegt in der Schweiz bei der Betreuung der Kinder sogar einiges über dem europäischen Durchschnitt. Doch je komplexer die Familienkonstellation, umso grösser die Möglichkeit, sich in die Haare zu geraten. Und umso mehr Zeit sollte man sich nehmen, um ein Familienfest zum Erfolg zu führen. Es sind dahin nur sieben Schritte, aber es sind auch nicht weniger als sieben.

Sie will ein laktosefreies Fondue, er will veganes Roastbeef. Die Cousine will keinen Streit. Und die Tanten wollen sich nur einladen lassen, wenn auf das Essen ganz verzichtet und das Geld für die Restaurierung der Notre-Dame in Paris gespendet wird. Wie kommt man da zusammen? Kommt man gar nicht. Ohne Kompromisse nicht. Wer sie formuliert, muss allerdings zuvor eine Ahnung haben, was er vom Zusammensein mit der Familie ­erwartet. Geht es darum, seiner ­Verwandtschaft nahe zu sein und für sich zu prüfen, was uns miteinander verbindet? Oder geht es darum, offene Rechnungen zu begleichen und den ­anderen ihre Versäumnisse vorzu­rechnen? Dann ist es klar, wie das Fest verlaufen wird. Es wird knallen. Selbst schuld.

Kinder brauchen Rituale. Und wer den Baum schmückt, putzt auch sein Ego mit auf. Getty

Die Grosseltern pflegen eine alte Tradition, sie besuchen die Mitternachtsmesse. Auch ihre Grosskinder, vom selben Schlag, legen Wert auf Tradition: An schulfreien Tagen stehen sie erst kurz vor Mitternacht auf. Der Weihnachtstag ist ein freier Tag, was tun? Ganz einfach, man kann sich ideelle Geschenke machen und bewusst zugunsten der Familie auf Rituale verzichten. Vielleicht findet sich ja auch eine neue gemeinsame Tradition, die man pflegen will: Die Enkel holen die Grosseltern jedes Jahr von der Mitternachtsmesse ab und lassen sich von ihnen erzählen, wie es zu Weihnachten war, als sie so alt waren wie sie jetzt.

In den seltensten Fällen entzündet sich der Streit in der Familie an der Frage, was auf den Tisch kommt. Oder welcher Jahrgangs-Champagner den Abend eröffnen wird und welches Weihnachtsoratorium von welchem Komponisten dazu gespielt. Viel öfter, meinen Familienpsychologen, findet sich die Ursache für den Zoff in den Dingen, die nicht ausgesprochen werden. Der Onkel ist enttäuscht, dass seine Begeisterung für sein Mittun im Männerchor nicht ernst genommen wird; und dass die Nichte seinen Geburtstag vergass, wagt er ihr zwar nicht zu sagen, aber er grollt ihr innerlich, wenn immer er sie sieht. Die Nichte wiederum nimmt ihm übel, dass er ihr zur erfolgreichen Matura nicht gratuliert hat. Überhaupt findet sie in «cringe» und schämt sich für ihn. Findet das Problem. Und benennt es!

Wenn schwierige Diskussionen entstehen, lohnt sich ein eleganter Themenwechsel. Keystone

Ja, der Onkel und sein Männerchor. Er allein ginge ja noch. Doch seine Frau ist ein Kaliber, das Familienfeiern zum Explodieren bringt. Sie ist überzeugt, dass Bill Gates die Weltherrschaft anstrebt. Das ist der Grund, wieso er auch das Coronavirus in einem Labor im Silicon Valley in die Umwelt entliess. Seit Elon Musk allerdings Twitter gekauft hat, ist sie sich nicht mehr so sicher, wer nun wo das Weltende vorbereitet. Zu Weihnachten hat sie sich einen Expeditionskocher gewünscht, für den Fall, dass morgen der Strom ausfällt. Abgesehen davon ist die Tante ein grundgütiger Mensch und kennt mindestens 150 Rosensorten beim Namen. Warum mit ihr nicht ein Gespräch übers richtige Überwintern von Rosenstöcken führen? Dass man ihr zur nächsten Weihnacht eine Sorte schenkt, die sie noch nicht kennt, ist schon heute abgemacht. (Falls vorher nicht alles den Bach runtergeht.)

«Hast Du noch keinen Freund?», «Hast Du diesen Pullover nicht schon letzte Weihnachten getragen?», «Wann warst Du eigentlich das letzte Mal beim Friseur?» Es gibt Fragen, die will man nicht hören. Vor allem nicht von Mitgliedern der eigenen Familie. Sie zu stellen, ist ihr Recht. Doch das Recht auf Antwort gibt es nicht. Man kann perfiden Fragen unterm Weihnachtsbaum – und überhaupt in jeder Situation – auf zwei mögliche Weisen begegnen. Man stellt eine Gegenfrage: «Aber Dein Haarschnitt sitzt wie eine Eins, wie machst Du das nur?»; oder man biegt die Frage um, um sich selbst in Frage zu stellen: «Wieso ärgert es mich, wenn man mich auf diesen Punkt anspricht?» Wer sich im Klaren darüber ist, wieso er seit zwei Jahren keinen Friseur mehr besucht hat, den alten Pullover so gerne trägt und keine Lust hat, sich in eine Beziehungskiste nageln zu lassen, bleibt souverän.

Gemeinsam Zeit verbringen und einander zuhören kann zu den schönsten Momenten des Jahres führen. Keystone

Mal ehrlich, wen inte­ressiert es, wenn in der Familie Männerchöre, Weltverschwörungsfantasien und Survival-Erfahrungen im Jura besprochen werden. Wen, ausser Choristen und Prepper? Man will nicht zuhören, und das soll man auch nicht. Aber man soll auf jeden Fall diesen Anschein erwecken und seinem Gesprächspartner das Gefühl geben, seine Ausführungen für die Entdeckung eines neuen Sonnensystems ernst zu nehmen. Frauen haben sich in diesem Talent ein Leben lang geübt. Männer? Für sie gibt es Weihnachten.

Sich vorzunehmen, nicht angespannt zu sein, ist eine Unmöglichkeit und kann nicht gelingen, einerseits. Andererseits kann man den inneren Schweinehund und schlechtes Konfliktmanagement leicht austricksen. Fachleute sagen: Nach einem Streit lassen Stresshormone in ihrer Wirkung ebenso schnell nach, wie sie uns vorher in aggressive Kopflosigkeit versetzt haben. Also schneller als wir denken können. Zeigt sich ein Konflikt am Familienhorizont, lohnt es sich durchaus, den Kopf und alles, was kurz vor dem Siedepunkt steht, für ein paar Minuten auf dem Balkon zu lüften. Bei der Rückkehr in die gute Stube wird man als Erfahrung festhalten: Familie ist, wenn furchtbar nette Menschen fürchterlich anstrengend sind. Die lieben Verwandten sagen über uns mit Sicherheit dasselbe.

Passend zum Thema:

«Doing Family», eine Ausstellung über Erwartungen, Macht und Liebe im Kulturzentrum Pfäffikon (Schwyz), bis 19. März 2023.

